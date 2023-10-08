Второй тайм начался! Андрес Понсе появляется на поле вместо Руслана Апекова.

Костюков оказывается на газоне около чужой штрафной, но чуть раньше у Михаила случился офсайд.

Касинтура с левого угла штрафной исполняет не самый удачный заброс, мяч становится легкой добычей Волкова.

Желтая карточка прилетает на скамейку "Акрона", кто-то из штаба Евгения Калешина наказан за разговоры с арбитром.

Костюков получает предупреждение за грубый фол против Эльдарушева.

Одну минуту добавляет Александр Машлякевич к основному времени первого тайма.

Юсупов с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако удается тольяттинцам выбить мяч подальше от своих ворот.

Касинтура получает мяч перед штрафной, раскачивает соперника и с 18 метров наносит обводящий удар - снаряд прошел рядом со штангой!

Много ошибок Марата Бокоева вынуждают Евгения Калешина произвести замену, выходит на поле Боян Димоски.

Макаров подбирает мяч после выноса из штрафной и пробивает первым касанием, Эльдарушев пытается скорректировать траекторию, но в итоге оборона "Динамо" справляется с угрозой.

Угловой с правого фланга подает Савичев, на дальней штанге первым на мяче оказывается Погосов, однако снаряд летит выше перекладины.

Всё ближе перерыв в нашем матче, пока верховым тоталом у нас и не пахнет, вполне вероятно, что судьбу встречи решит один гол.

Эльдарушев с правого края штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, Апеков оказывается на газоне в борьбе с Ковачевичем, но сам же Руслан в этом момент правила нарушал.

И снова застревает мяч в центре поля, не удается "Динамо" доводить свои атаки до ума, грамотно перестроился "Акрон" после замены.

28' Касинтура приближается к штрафной и выводит на ударную позицию Глушкова, тот пробивает в падении, но Волков спасает свои ворота!

27' Храмцов получает мяч на левом краю штрафной и отдает чуть назад на Юсупова, который с левой пробивает выше створа.

26' Крайне невысокие скорости в эти минуты, не включаются команды по максимуму, ожидая ошибок соперника.

24' Разыграли хозяева аут на правом фланге, после чего последовала подача Глушкова, с которой оборона "Акрона" справилась.

23' Первая желтая карточка в нашем матче, Апеков срывает проход Кагермазова по флангу.

21' После навеса Савичева с правого фланга мяч доходит до Эльдарушева, удар которого с отскока от газона не стал проблемой для Волка.

20' Лисакович перехватывает мяч на чужой половине после неаккуратного паса Бокоева, однако сам ошибается в передаче у чужой штрафной.

18' Диагональ в направлении Эльдарушева следует от одного из игроков "Акрона", однако Волк на выходе мяч забирает.

17' Совсем про ворота позабыли команды в эти минуты, позиционная борьба в центре поля проходит прямо сейчас.