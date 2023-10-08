Тур: 13.
0:0
Перерыв
Ход матча
24'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Сантино СмитНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бердыев Курбан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бокоев МаратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
История личных встреч
Динамо Махачкала
Акрон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|4
|0.31
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.15
|Касинтура Эгаш
|2
|0.15
|Костюков Михаил
|1
|0.08
|Ковачевич Владимир
|1
|0.08
|Алибеков Муталип
|1
|0.08
|Юсупов Залимхан
|1
|0.08
|Магомедов Ражаб
|1
|0.08
|Абдуллахи Квари
|1
|0.08
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|4 (1)
|0.31
|Килин Антон
|3
|0.23
|Понсе Андрес
|3
|0.23
|Песегов Евгений
|1
|0.08
|Азаров Владимир
|1
|0.08
|Хубаев Давид
|1
|0.08
|Галкин Владислав
|1
|0.08
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.08
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|2
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Храмцов Максим
|2
|0
|Абдуллахи Квари
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Алибеков Муталип
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Апеков Руслан
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Анджелкович Неманья
|2
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Килин Антон
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Динамо Махачкала
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
8
Динамо Махачкала
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Акрон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0
Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2
Акрон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1
Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Акрон
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
32
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
57
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|14 - 5
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 9
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|6.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 9
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 16
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|12.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|13 - 13
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|17.
|0:0 Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|16.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Шинник
|Андреев Игорь
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Акрон
Исход игры
Динамо Махачкала
73.4% (94)
Ничья
18% (23)
Акрон
8.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
33.06% (40)
Меньше
66.94% (81)
Обе команды забьют
Да
47.93% (58)
Нет
52.07% (63)
Популярный счёт
1:0 Динамо Махачкала
37.5% (48)
2:1 Динамо Махачкала
19.5% (25)
1:1 Ничья
14.1% (18)
2:0 Динамо Махачкала
10.2% (13)
1:2 Акрон
7.8% (10)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Динамо Махачкала
1.6% (2)
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