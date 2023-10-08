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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 13.
Динамо Махачкала
0:0
Перерыв
Акрон
0'
24' Желтая карточка
Апеков Руслан
45' Желтая карточка
Костюков Михаил

Ход матча

24'
 
Апеков Руслан
32'
 
Димоски Боян
Бокоев Марат
45'
Костюков Михаил
 
Прогнозы 128
Динамо Махачкала 73.4% (94)
X 18% (23)
Акрон 8.6% (11)
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Динамо Махачкала
Акрон

История личных встреч

Динамо Махачкала
Акрон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 4 0.31
Глушков Никита Сергеевич 2 0.15
Касинтура Эгаш 2 0.15
Костюков Михаил 1 0.08
Ковачевич Владимир 1 0.08
Алибеков Муталип 1 0.08
Юсупов Залимхан 1 0.08
Магомедов Ражаб 1 0.08
Абдуллахи Квари 1 0.08
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 0.31
Килин Антон 3 0.23
Понсе Андрес 3 0.23
Песегов Евгений 1 0.08
Азаров Владимир 1 0.08
Хубаев Давид 1 0.08
Галкин Владислав 1 0.08
Савичев Константин 1 (1) 0.08

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 3 0
Ковачевич Владимир 2 0
Кагермазов Сослан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Храмцов Максим 2 0
Абдуллахи Квари 2 0
Костюков Михаил 1 0
Алибеков Муталип 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 2 1
Хубаев Давид 3 0
Апеков Руслан 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Анджелкович Неманья 2 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Килин Антон 1 0
Понсе Андрес 1 0
Бокоев Марат 1 0
Данилин Кирилл 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Динамо Махачкала
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
8
Динамо Махачкала
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Акрон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0
Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2
Акрон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1
Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Акрон

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
2
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 13 7 4 2 14 - 5 25
2.
Алания
 Заявка 12 7 3 2 14 - 9 24
3.
Химки
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
4.
Шинник
 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
5.
Тюмень
 Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
6.
Акрон
 0:0 Заявка 13 5 4 4 15 - 9 19
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8.
Сокол
 Заявка 12 5 3 4 12 - 16 18
9.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 2 5 12 - 13 17
10.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 13 4 5 4 8 - 9 17
12.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 10 - 12 15
13.
Енисей
 Заявка 13 4 3 6 17 - 17 15
14.
Ленинградец
 Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 8 2 13 - 13 14
16.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 13 0 7 6 9 - 18 7
18.
Кубань
 Заявка 12 1 3 8 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 2 11
6.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
8.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Акрон
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
11.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
12.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
13.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
14.
Химки
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
16.
Кубань
 Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Акрон
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
5.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
9.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
10.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 7 1 3 3 2 - 6 6
12.
Енисей
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Торпедо Москва
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Волгарь
 0:0 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Шинник Андреев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Андрес Понсе появляется на поле вместо Руслана Апекова.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Александр Машлякевич к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    45'
    Костюков получает предупреждение за грубый фол против Эльдарушева.
  • Желтая карточка
    44'
    Желтая карточка прилетает на скамейку "Акрона", кто-то из штаба Евгения Калешина наказан за разговоры с арбитром.
  • 43'
    Касинтура с левого угла штрафной исполняет не самый удачный заброс, мяч становится легкой добычей Волкова.
  • Офсайд
    42'
    Костюков оказывается на газоне около чужой штрафной, но чуть раньше у Михаила случился офсайд.
  • 40'
    И снова застревает мяч в центре поля, не удается "Динамо" доводить свои атаки до ума, грамотно перестроился "Акрон" после замены.
  • Фол, нарушение
    38'
    Эльдарушев с правого края штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, Апеков оказывается на газоне в борьбе с Ковачевичем, но сам же Руслан в этом момент правила нарушал.
  • 37'
    Всё ближе перерыв в нашем матче, пока верховым тоталом у нас и не пахнет, вполне вероятно, что судьбу встречи решит один гол.
  • Угловой
    35'
    Угловой с правого фланга подает Савичев, на дальней штанге первым на мяче оказывается Погосов, однако снаряд летит выше перекладины.
  • 34'
    Макаров подбирает мяч после выноса из штрафной и пробивает первым касанием, Эльдарушев пытается скорректировать траекторию, но в итоге оборона "Динамо" справляется с угрозой.
  • Замена
    32'
    Много ошибок Марата Бокоева вынуждают Евгения Калешина произвести замену, выходит на поле Боян Димоски.
  • Опасный момент
    31'
    Касинтура получает мяч перед штрафной, раскачивает соперника и с 18 метров наносит обводящий удар - снаряд прошел рядом со штангой!
  • Угловой
    29'
    Юсупов с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако удается тольяттинцам выбить мяч подальше от своих ворот.
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    • Опасный момент
      28'
      Касинтура приближается к штрафной и выводит на ударную позицию Глушкова, тот пробивает в падении, но Волков спасает свои ворота!
    • 27'
      Храмцов получает мяч на левом краю штрафной и отдает чуть назад на Юсупова, который с левой пробивает выше створа.
    • 26'
      Крайне невысокие скорости в эти минуты, не включаются команды по максимуму, ожидая ошибок соперника.
    • 24'
      Разыграли хозяева аут на правом фланге, после чего последовала подача Глушкова, с которой оборона "Акрона" справилась.
    • Желтая карточка
      23'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Апеков срывает проход Кагермазова по флангу.
    • 21'
      После навеса Савичева с правого фланга мяч доходит до Эльдарушева, удар которого с отскока от газона не стал проблемой для Волка.
    • 20'
      Лисакович перехватывает мяч на чужой половине после неаккуратного паса Бокоева, однако сам ошибается в передаче у чужой штрафной.
    • 18'
      Диагональ в направлении Эльдарушева следует от одного из игроков "Акрона", однако Волк на выходе мяч забирает.
    • 17'
      Совсем про ворота позабыли команды в эти минуты, позиционная борьба в центре поля проходит прямо сейчас.
    • 15'
      В прошлом сезоне "Акрон" в Махачкале добился ничейного исхода, по голу забили команды в первом тайме. В Жигулёвске тольяттинцы были сильнее - 2:0.
    • 14'
      Удается в последние минуты "Акрону" немного отодвинуть игру от своих ворот, однако до владений Волка гостям добраться не удается.
    • 12'
      Сохраняется у нас солидное преимущество "Динамо", "Акрон" с мячом за центр поля вообще не переходит.
    • 11'
      Напомним, что "Акрон" в этом сезоне стартовал с четырех побед кряду, однако в последующих восьми матчах команда Евгения Калешина выиграла всего однажды.
    • 10'
      Сам Юсупов со штрафного подает к линии вратарской, где Волков спокойно забирает мяч на выходе.
    • 9'
      Погосов фолит на левом фланге обороны против Юсупова, очередной "стандарт" готовят хозяева, что в их исполнении всегда опасно.
    • 8'
      И снова Храмцов далеко бросает мяч из аута, в этот раз со своего левого фланга, но удается тольяттинцам разрядить обстановку.
    • 7'
      Еще одна атака в исполнении "Динамо", Касинтура на правом краю штрафной оставляет мяч Храмцову, тот сильно простреливает во вратарскую, где Волков на мгновение опередил Костюкова.
    • 6'
      Храмцов далеко бросает аут с правого фланга, мяч после единоборства оказывается у Касинтуры, удар которого с угла вратарской заблокировал защитник.
    • 5'
      Первые минуты проходят с преимущество "Динамо", хотя далеко не всегда махачкалинцы действуют первым номером.
    • Угловой
      4'
      Первый "стандарт" в этой встрече махачкалинцы исполнили не лучшим образом, Юсупов угодил в сетку с внешней стороны.
    • Опасный момент
      3'
      Сразу же острейший момент создают бело-голубые - удар Костюкова в упор парирует Волков, затем голкипер "Акрона" тащит и удар Касинтуры, Юсупов же добивал уже в пустые ворота, но мяч зацепил Макарова и прошел рядом со штангой!
    • 2'
      Напомним, что "Динамо" в прошлом туре добилось пятой победы подряд, взяв 3 очка в Красноярске, команда Курбана Бердыева возглавила турнирную таблицу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги махачкалиское "Динамо" принимает "Акрон". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Динамо Махачкала.
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    Прогнозы 128
    Динамо Махачкала 73.4% (94)
    X 18% (23)
    Акрон 8.6% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Акрон
    2.85
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    3.00
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    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Акрон

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    73.4% (94)
    Ничья
    18% (23)
    Акрон
    8.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.06% (40)
    Меньше
    66.94% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    47.93% (58)
    Нет
    52.07% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    37.5% (48)
    2:1 Динамо Махачкала
    19.5% (25)
    1:1 Ничья
    14.1% (18)
    2:0 Динамо Махачкала
    10.2% (13)
    1:2 Акрон
    7.8% (10)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    3:1 Динамо Махачкала
    1.6% (2)
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