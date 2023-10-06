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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 13.
Динамо Махачкала
 
Позже
Акрон
Прогнозы 46
Динамо Махачкала 67.4% (31)
X 21.7% (10)
Акрон 10.9% (5)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Акрон
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История личных встреч

Динамо Махачкала
Акрон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 4 0.33
Глушков Никита Сергеевич 2 0.17
Касинтура Эгаш 2 0.17
Костюков Михаил 1 0.08
Ковачевич Владимир 1 0.08
Алибеков Муталип 1 0.08
Юсупов Залимхан 1 0.08
Магомедов Ражаб 1 0.08
Абдуллахи Квари 1 0.08
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 0.33
Килин Антон 3 0.25
Понсе Андрес 3 0.25
Песегов Евгений 1 0.08
Азаров Владимир 1 0.08
Хубаев Давид 1 0.08
Галкин Владислав 1 0.08
Савичев Константин 1 (1) 0.08

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 3 0
Ковачевич Владимир 2 0
Кагермазов Сослан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Храмцов Максим 2 0
Абдуллахи Квари 2 0
Алибеков Муталип 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Апеков Руслан 2 0
Анджелкович Неманья 2 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Килин Антон 1 0
Понсе Андрес 1 0
Бокоев Марат 1 0
Данилин Кирилл 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Динамо Махачкала
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
8
Динамо Махачкала
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Акрон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0
Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2
Акрон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1
Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Акрон

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
2
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 7 3 2 14 - 5 24
2.
Алания
 Заявка 12 7 3 2 14 - 9 24
3.
Химки
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
4.
Шинник
 Заявка 12 6 1 5 16 - 15 19
5.
Тюмень
 Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
6.
Акрон
 Заявка 12 5 3 4 15 - 9 18
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8.
Сокол
 Заявка 12 5 3 4 12 - 16 18
9.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 2 5 12 - 13 17
10.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 4 4 8 - 9 16
12.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 10 - 12 15
13.
Енисей
 Заявка 12 4 2 6 16 - 16 14
14.
Ленинградец
 Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 8 2 13 - 13 14
16.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17.
Кубань
 Заявка 12 1 3 8 6 - 15 6
18.
Волгарь
 Заявка 12 0 6 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
7.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
11.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
12.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
13.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
14.
Химки
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
16.
Кубань
 Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
6.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
9.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
10.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
12.
Торпедо Москва
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
14.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Волгарь
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Шинник Андреев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 46
    Динамо Махачкала 67.4% (31)
    X 21.7% (10)
    Акрон 10.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Акрон
    2.05
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    3.20
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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Акрон

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    67.4% (31)
    Ничья
    21.7% (10)
    Акрон
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (15)
    Меньше
    66.67% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (24)
    Нет
    46.67% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    32.6% (15)
    2:1 Динамо Махачкала
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    19.6% (9)
    2:0 Динамо Махачкала
    10.9% (5)
    1:2 Акрон
    8.7% (4)
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