Сане достает мяч у лицевой линии после паса Горецки и исполняет передачу во вратарскую, однако снаряд прилетает в руки Атуболу.

Угловой с правого фланга подает Киммих, однако в очередной раз верховая борьба остается за защитниками "Фрайбурга".

Киммих с правого фланга грузит мяч в штрафную, Горецка головой скидывает снаряд в центр, но оборона "Фрайбурга" и здесь не допускает момента.

Позиционная атака "Баварии" завершается дальним ударом Мюллера из центральной зоны - один из защитников встает на пути мяча.

Снова здорово комбинируют хозяева прямо в штрафной соперника, но без удара по воротам. Давненько мы не видели в завершении Кейна.

Еще одна попытка удара из-за пределов штрафной в исполнении Мюллера - мяч проходит мимо створа.

Коман на правом краю штрафной убирает мяч под правую и пробивает по воротам - снаряд после касания защитника уходит на угловой.

Второй тайм начался! Максимилиан Филипп появляется на поле вместо Мерлина Рохля.

Пытается "Фрайбург" в начале тайма вспомнить, как они умеют владеть мячом, "Бавария" занимает выжидательную позицию.

Коман остро простреливает с правого фланга в штрафную, но гостям удается выбить мяч из штрафной.

Филипп врывается в штрафную с левого края, однако Ким оттирает соперника от мяча и организует удар от ворот.

Впрочем, дубль Сане отменен, после видеопросмотра у Лероя определен офсайд!

3 минуты добавляет Роберт Шрёдер к основному времени первого тайма.

Получает "Фрайбург" возможность повладеть мячом ближе к перерыву, в спокойном ключе заканчивается первая половина.

Коман с правого фланга катит в штрафную на Сане, тот разворачивается и с левой простреливает вдоль линии вратарской, но Кейн к этому мячу не успевает.

Киммих подает угловой с левого фланга, однако мяч, никого не коснувшись, улетает за лицевую линию.

71 процент игрового времени мячом владеет "Бавария", 6 ударов и 2 попадания в створ у мюнхенцев плюс 4 угловых.

Быстро разыгрывают штрафной мюнхенцы в центральной зоне, Киммих заряжает метров с 25, но мяч летит очень высоко.

Атуболу, выбивая мяч из штрафной, попадает в голову Мюллеру, но отскок получается удачным для "Фрайбурга", мяч проходит мимо створа.

Чуть поспокойнее стало у ворот "Фрайбурга", "Бавария" продолжает контролировать мяч, но за пределами штрафной гостей.

Мюллер получает мяч на правом краю штрафной от Киммиха, однако снаряд от защитника отскакивает обратно в Томаса, это удар от ворот.

Работает прессинг "Баварии" у чужой штрафной, Кейн попытался пробить метров с 15, однако мяч попал в Линхарта.

Дэвис в очередной раз пытается прорваться по левому флангу, но получает по ногам от Хёлера.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! ЛЕРОЙ САНЕ! Сане получает мяч от Комана на правом краю штрафной, убирает под левую и пробивает из-под защитника точно в дальний угол!

29' Продолжает "Бавария" комбинировать на подступах к штрафной соперника, "Фрайбург" с огромным трудом дерит строй.

28' Коман с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Гульде срезает мяч в угол собственных ворот, однако Атуболу в этом моменте спас!

27' Дэвис ускорился по левому флангу, однако обыграть Доана один в один не сумел.

26' Да, никаких проблем "Бавария" сегодня не испытывают, если забьют еще два - обойдут "Байер" по количеству голов в этом чемпионате.

25' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ЛЕРОЙ САНЕ!

Сане смещается с левого фланга в центр и катит на левый край штрафной на Кейна, Гарри покатил вдоль ворот обратно на Лероя, который поразил пустые ворота!

23' Рвение Кейна можно понять - его конкурент из "Штутгарта" Гирасси вчера забил трижды и с 13 голами возглавляет снайперскую гонку, у Гарри 8 голов.

22' Кейн входит в штрафную чуть правее центра и низом пробивает в дальний угол - мяч прокатывается в сантиметрах от штанги!

20' Дэвис включается на чужую половину поля и катит в расчёте на рывок Сане, но передача получается чересчур сильной.

19' Кейн получает мяч на радиусе штрафной от Сане и пробивает низом в левый от себя угол - снаряд прокатывается рядом со штангой.

17' Мазрауи не очень удачно обрабатывает мяч на правом фланге и въехал в ногу Грифо, первая желтая карточка у нас.

16' В прошлом сезоне в Бундеслиге "Бавария" разгромила "Фрайбург" со счётом 5:0 и выиграла ответный матч с минимальным счётом. А вот в кубковом четвертьфинале в апреле "Фрайбург" в Мюнхене неожиданно победил - 1:2.

15' Упамекано получает повреждение в своей штрафной в единоборстве с Шаллаи, но помощи врачей французу не потребовалось.

14' Грифо исполняет штрафной с правого фланга, однако мяч летит не очень высоко и довольно легко выбивается мюнхенцами.

13' Всего 2 процента вероятность гола с такой позиции, хотя визуально её можно оценить еще меньшими цифрами. Явно вратарская оплошность в этом моменте.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КИНГСЛИ КОМАН!

Коман получает мяч от Мюллера на фланге и закидывает его за шиворот Атуболу, снаряд от дальней штанги отскакивает в сетку!

11' Коман забрасывает мяч в чужую штрафную, Мюллер грудью скидывает снаряд на кого-либо из набегающих, но удается гостям разрядить обстановку.

10' "Фрайбург" 3 дня назад играл в Лиге Европы против "Вест Хэма" и уступил дома со счётом 1:2, 3 очка после двух туров у команды Криштиана Штрайха во втором по значимости еврокубке.

9' Сане после заброса Кейна ворвался в штрафную, не смог обыграть Рохля, а набежавший Дэвис шведой пробил крайне неточно.

8' "Фрайбург" в Бундеслиге замыкает первую восьмерку, однако отставание от зоны еврокубков не самое внушительное. В прошлом туре команда Кристиана Штрайха победила "Аугсбург" со счётом 2:0.

7' Напомним, что во вторник "Бавария" одержала трудную победу в Лиге чемпионов над "Копенгагеном", уступая по ходу встречи. Гол главного джокера евросезона Теля в очередной раз помог

6' Хёлер врывается в штрафную с правого края и наносит удар в направлении ближнего угла, но мяч проходит мимо створа.

5' "Бавария" на данный момент занимает пятое место в таблице, но в случае победы команда Томаса Тухеля вернется на третью строчку вслед за "Байером" и "Штутгартом".

4' Еще один угловой в исполнении "Баварии" получается не самым удачным, но давление мюнхенцев на первых минутах довольно внушительно.

3' После навеса Киммиха с углового Горецка скинул мяч на дальнюю штангу, где Кейн заработал корнер на левом фланге. Оттуда Киммих закручивает мяч в створ - Хёлер выбивает снаряд за лицевую.

2' Подачу с правого фланга исполняет Мазрауи, Кейн боролся за верховой мяч, однако удара по воротам не последовало.