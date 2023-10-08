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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Бавария
2:0
Второй тайм: 61'
Фрайбург
0'
1:0
12' Гол
Коман Кингсли
17' Желтая карточка
Мазрауи Нуссаир
2:0
25' Гол
Сане Лерой
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Сане Лерой

Ход матча

12'
Коман Кингсли
(Мюллер Томас)
1:0
17'
Мазрауи Нуссаир
 
25'
Сане Лерой
(Кейн Гарри)
2:0
44'
Сане Лерой
 
46'
 
Филипп Максимилиан
Рохль Мерлин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 389 Количество передач 174
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 126
Бавария 97.6% (123)
X 1.6% (2)
Фрайбург 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Фрайбург
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26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссаир
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Кейн
Гарри
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
8
Эггештайн
Максимилиан
32
Грифо
Винченцо
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
Бавария
4-2-3-1
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

27 матчей

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
0:1
К
1:2
Б
5:0
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

3.07
1.92

Среднее время на гол

29
46

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.85
0.71

Среднее время на гол

106
126

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

2
1.3

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (3) 1.14
Сане Лерой 6 0.86
Тель Матис 3 0.43
Коман Кингсли 1 0.14
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.14
Горецка Леон 1 0.14
Де Лигт Маттейс 1 0.14
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 1 (1) 0.14
Хёфлер Николас 1 0.14
Хёлер Лукас 1 0.14
Филипп Максимилиан 1 0.14
Линхарт Филипп 1 0.14
Шаллаи Роланд 1 0.14
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Томас Тухель 1 0
Тель Матис 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 1
Эггештайн Максимилиан 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
3
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

11
1
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
21%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
4
57%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3
Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

Бавария
Фрайбург

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бавария
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 23 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
3.
Бавария
 2:0 Заявка 7 5 2 0 22 - 6 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
5.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 0 2 16 - 11 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 7 3 1 3 7 - 12 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
13.
Вердер
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Бавария
 2:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 2:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Коман на правом краю штрафной убирает мяч под правую и пробивает по воротам - снаряд после касания защитника уходит на угловой.
  • 57'
    Еще одна попытка удара из-за пределов штрафной в исполнении Мюллера - мяч проходит мимо створа.
  • 56'
    Снова здорово комбинируют хозяева прямо в штрафной соперника, но без удара по воротам. Давненько мы не видели в завершении Кейна.
  • 55'
    Позиционная атака "Баварии" завершается дальним ударом Мюллера из центральной зоны - один из защитников встает на пути мяча.
  • 54'
    Киммих с правого фланга грузит мяч в штрафную, Горецка головой скидывает снаряд в центр, но оборона "Фрайбурга" и здесь не допускает момента.
  • Угловой
    53'
    Угловой с правого фланга подает Киммих, однако в очередной раз верховая борьба остается за защитниками "Фрайбурга".
  • 51'
    Сане достает мяч у лицевой линии после паса Горецки и исполняет передачу во вратарскую, однако снаряд прилетает в руки Атуболу.
  • 49'
    Филипп врывается в штрафную с левого края, однако Ким оттирает соперника от мяча и организует удар от ворот.
  • 48'
    Коман остро простреливает с правого фланга в штрафную, но гостям удается выбить мяч из штрафной.
  • 47'
    Пытается "Фрайбург" в начале тайма вспомнить, как они умеют владеть мячом, "Бавария" занимает выжидательную позицию.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Максимилиан Филипп появляется на поле вместо Мерлина Рохля.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Получает "Фрайбург" возможность повладеть мячом ближе к перерыву, в спокойном ключе заканчивается первая половина.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Роберт Шрёдер к основному времени первого тайма.
  • Видеоповтор
    44'
    Впрочем, дубль Сане отменен, после видеопросмотра у Лероя определен офсайд!
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    • Офсайд
      43'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! ЛЕРОЙ САНЕ!
      Сане получает мяч от Комана на правом краю штрафной, убирает под левую и пробивает из-под защитника точно в дальний угол!
    • Фол, нарушение
      42'
      Дэвис в очередной раз пытается прорваться по левому флангу, но получает по ногам от Хёлера.
    • 40'
      Работает прессинг "Баварии" у чужой штрафной, Кейн попытался пробить метров с 15, однако мяч попал в Линхарта.
    • 39'
      Мюллер получает мяч на правом краю штрафной от Киммиха, однако снаряд от защитника отскакивает обратно в Томаса, это удар от ворот.
    • 38'
      Чуть поспокойнее стало у ворот "Фрайбурга", "Бавария" продолжает контролировать мяч, но за пределами штрафной гостей.
    • 36'
      Атуболу, выбивая мяч из штрафной, попадает в голову Мюллеру, но отскок получается удачным для "Фрайбурга", мяч проходит мимо створа.
    • 35'
      Быстро разыгрывают штрафной мюнхенцы в центральной зоне, Киммих заряжает метров с 25, но мяч летит очень высоко.
    • 33'
      71 процент игрового времени мячом владеет "Бавария", 6 ударов и 2 попадания в створ у мюнхенцев плюс 4 угловых.
    • Угловой
      32'
      Киммих подает угловой с левого фланга, однако мяч, никого не коснувшись, улетает за лицевую линию.
    • 31'
      Коман с правого фланга катит в штрафную на Сане, тот разворачивается и с левой простреливает вдоль линии вратарской, но Кейн к этому мячу не успевает.
    • 29'
      Продолжает "Бавария" комбинировать на подступах к штрафной соперника, "Фрайбург" с огромным трудом дерит строй.
    • Опасный момент
      28'
      Коман с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Гульде срезает мяч в угол собственных ворот, однако Атуболу в этом моменте спас!
    • 27'
      Дэвис ускорился по левому флангу, однако обыграть Доана один в один не сумел.
    • 26'
      Да, никаких проблем "Бавария" сегодня не испытывают, если забьют еще два - обойдут "Байер" по количеству голов в этом чемпионате.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ЛЕРОЙ САНЕ!
      Сане смещается с левого фланга в центр и катит на левый край штрафной на Кейна, Гарри покатил вдоль ворот обратно на Лероя, который поразил пустые ворота!
    • 23'
      Рвение Кейна можно понять - его конкурент из "Штутгарта" Гирасси вчера забил трижды и с 13 голами возглавляет снайперскую гонку, у Гарри 8 голов.
    • Опасный момент
      22'
      Кейн входит в штрафную чуть правее центра и низом пробивает в дальний угол - мяч прокатывается в сантиметрах от штанги!
    • 20'
      Дэвис включается на чужую половину поля и катит в расчёте на рывок Сане, но передача получается чересчур сильной.
    • 19'
      Кейн получает мяч на радиусе штрафной от Сане и пробивает низом в левый от себя угол - снаряд прокатывается рядом со штангой.
    • Желтая карточка
      17'
      Мазрауи не очень удачно обрабатывает мяч на правом фланге и въехал в ногу Грифо, первая желтая карточка у нас.
    • 16'
      В прошлом сезоне в Бундеслиге "Бавария" разгромила "Фрайбург" со счётом 5:0 и выиграла ответный матч с минимальным счётом. А вот в кубковом четвертьфинале в апреле "Фрайбург" в Мюнхене неожиданно победил - 1:2.
    • Фол, нарушение
      15'
      Упамекано получает повреждение в своей штрафной в единоборстве с Шаллаи, но помощи врачей французу не потребовалось.
    • 14'
      Грифо исполняет штрафной с правого фланга, однако мяч летит не очень высоко и довольно легко выбивается мюнхенцами.
    • 13'
      Всего 2 процента вероятность гола с такой позиции, хотя визуально её можно оценить еще меньшими цифрами. Явно вратарская оплошность в этом моменте.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КИНГСЛИ КОМАН!
      Коман получает мяч от Мюллера на фланге и закидывает его за шиворот Атуболу, снаряд от дальней штанги отскакивает в сетку!
    • 11'
      Коман забрасывает мяч в чужую штрафную, Мюллер грудью скидывает снаряд на кого-либо из набегающих, но удается гостям разрядить обстановку.
    • 10'
      "Фрайбург" 3 дня назад играл в Лиге Европы против "Вест Хэма" и уступил дома со счётом 1:2, 3 очка после двух туров у команды Криштиана Штрайха во втором по значимости еврокубке.
    • 9'
      Сане после заброса Кейна ворвался в штрафную, не смог обыграть Рохля, а набежавший Дэвис шведой пробил крайне неточно.
    • 8'
      "Фрайбург" в Бундеслиге замыкает первую восьмерку, однако отставание от зоны еврокубков не самое внушительное. В прошлом туре команда Кристиана Штрайха победила "Аугсбург" со счётом 2:0.
    • 7'
      Напомним, что во вторник "Бавария" одержала трудную победу в Лиге чемпионов над "Копенгагеном", уступая по ходу встречи. Гол главного джокера евросезона Теля в очередной раз помог
    • 6'
      Хёлер врывается в штрафную с правого края и наносит удар в направлении ближнего угла, но мяч проходит мимо створа.
    • 5'
      "Бавария" на данный момент занимает пятое место в таблице, но в случае победы команда Томаса Тухеля вернется на третью строчку вслед за "Байером" и "Штутгартом".
    • Угловой
      4'
      Еще один угловой в исполнении "Баварии" получается не самым удачным, но давление мюнхенцев на первых минутах довольно внушительно.
    • Угловой
      3'
      После навеса Киммиха с углового Горецка скинул мяч на дальнюю штангу, где Кейн заработал корнер на левом фланге. Оттуда Киммих закручивает мяч в створ - Хёлер выбивает снаряд за лицевую.
    • 2'
      Подачу с правого фланга исполняет Мазрауи, Кейн боролся за верховой мяч, однако удара по воротам не последовало.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 2:0 Фрайбург

    Исход игры
    Бавария
    97.6% (123)
    Ничья
    1.6% (2)
    Фрайбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (84)
    Меньше
    30% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    34.9% (44)
    2:0 Бавария
    25.4% (32)
    3:0 Бавария
    12.7% (16)
    2:1 Бавария
    10.3% (13)
    1:0 Бавария
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    4:1 Бавария
    1.6% (2)
    3:2 Бавария
    1.6% (2)
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    Фрайбург
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