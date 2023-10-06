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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 41
Бавария 100% (41)
X 0% (0)
Фрайбург 0% (0)
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Бавария
Фрайбург

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

27 матчей

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
0:1
К
1:2
Б
5:0
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

3.07
1.92

Среднее время на гол

29
46

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.85
0.71

Среднее время на гол

106
126

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

2
1.3

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (3) 1.33
Сане Лерой 5 0.83
Тель Матис 3 0.5
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.17
Горецка Леон 1 0.17
Де Лигт Маттейс 1 0.17
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Коман Кингсли 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 1 (1) 0.17
Хёфлер Николас 1 0.17
Хёлер Лукас 1 0.17
Филипп Максимилиан 1 0.17
Линхарт Филипп 1 0.17
Шаллаи Роланд 1 0.17
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Томас Тухель 1 0
Тель Матис 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 1
Эггештайн Максимилиан 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
3
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

11
1
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
21%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
4
57%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0

Результаты матчей

Бавария
Фрайбург

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бавария
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 10 - 18 4
16.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
17.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
16.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 41
    Бавария 100% (41)
    X 0% (0)
    Фрайбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Фрайбург
    9.10
    9.40
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    Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург

    Исход игры
    Бавария
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Фрайбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    43.9% (18)
    Нет
    56.1% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    31.7% (13)
    3:1 Бавария
    29.3% (12)
    3:0 Бавария
    14.6% (6)
    2:1 Бавария
    12.2% (5)
    1:0 Бавария
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