Тур: 7. Стадион: Альянц Арена.
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бавария
Фрайбург
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
27 матчей
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
3.07
1.92
Среднее время на гол
29
46
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
0.71
Среднее время на гол
106
126
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
2
1.3
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
45
69
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|8 (3)
|1.33
|Сане Лерой
|5
|0.83
|Тель Матис
|3
|0.5
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.17
|Горецка Леон
|1
|0.17
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.17
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Коман Кингсли
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|1 (1)
|0.17
|Хёфлер Николас
|1
|0.17
|Хёлер Лукас
|1
|0.17
|Филипп Максимилиан
|1
|0.17
|Линхарт Филипп
|1
|0.17
|Шаллаи Роланд
|1
|0.17
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|1
|1
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
3
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
11
1
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
21%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
4
57%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Результаты матчей
Бавария
Фрайбург
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бавария
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 19
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург
Исход игры
Бавария
100% (41)
Ничья
0% (0)
Фрайбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
43.9% (18)
Нет
56.1% (23)
Популярный счёт
2:0 Бавария
31.7% (13)
3:1 Бавария
29.3% (12)
3:0 Бавария
14.6% (6)
2:1 Бавария
12.2% (5)
1:0 Бавария
7.3% (3)
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