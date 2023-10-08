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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Первый тайм: 45+'
Коньяспор
0'
1:0
19' Пенальти
Дадашов Ренат
31' Желтая карточка
Дадашов Ренат
1:1
33' Гол
Андреасен Лука

Ход матча

19'
Дадашов Ренат
1:0
31'
Дадашов Ренат
 
33'
1:1
Андреасен Лука

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
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Хатайспор
Ничья
Коньяспор
3.30
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
86
Бекароглу
Бурак
13
Гулам
Фаузи
4
Chandrel
Massanga
29
Абурджания
Георгий
99
Ривас
Ригоберто
17
Деле-Баширу
Фисайо
11
Ламкель
Зе
Дидье
9
Дадашов
Ренат
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Хатайспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Коньяспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
0:3
С
1:0
С
3:1
С
1:3
С
0:0
С
2:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.5
Страндберг Карлос 3 (1) 0.38
Саглам Геркем 1 0.13
Ламкель Зе Дидье 1 0.13
Ривас Ригоберто 1 0.13
Йылдырым Бертуг 1 0.13
Дадашов Ренат 1 (1) 0.13
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.38
Хауберт Гильерме 1 0.13
Мурич Роберт 1 0.13
Огюз Ахмет 1 0.13
Андреасен Лука 1 0.13
Язгылы Угурджан 1 0.13
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Деле-Баширу Фисайо 2 0
Беяз Омер 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Матур Огужан 2 0
Абурджания Георгий 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Саглам Геркем 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекароглу Бурак 1 0
Chandrel Massanga 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 3 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

12
8
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0
Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0
Коньяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2

Результаты матчей

Хатайспор
Коньяспор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 75%
1:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
4 раза 57%
1:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Ризеспор
 Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Касымпаша
 0:1 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
8.
Хатайспор
 1:1 Заявка 8 2 6 0 12 - 7 12
9.
Коньяспор
 1:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
11.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
13.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
14.
Антальяспор
 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 1:0 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
8.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Касымпаша
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Хатайспор
 1:1 Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 1:0 Заявка 4 4 0 0 5 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 1:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Коньяспор
 1:1 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Касымпаша
 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Г О О О О Л - Андреасен Лука бьет в цель!
  • 31'
    Дадашов Ренат получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Дадашов Ренат из команды Хатайспор забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Коньяспор.
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Хатайспор
Ничья
Коньяспор
3.30
4.10
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8.00
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Хатайспор
Коньяспор
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