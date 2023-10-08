Тур: 8. Стадион: Новый стадион Хатая.
Ход матча
19'
1:0
31'
33'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гулам
Фаузи
22
Огюз
Ахмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
-
30 Тёре ГёкханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хатайспор
Коньяспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.5
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|0.38
|Саглам Геркем
|1
|0.13
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.13
|Ривас Ригоберто
|1
|0.13
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.13
|Дадашов Ренат
|1 (1)
|0.13
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|0.38
|Хауберт Гильерме
|1
|0.13
|Мурич Роберт
|1
|0.13
|Огюз Ахмет
|1
|0.13
|Андреасен Лука
|1
|0.13
|Язгылы Угурджан
|1
|0.13
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекароглу Бурак
|1
|0
|Chandrel Massanga
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|1
|1
|Паш Бруно
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|0
|1
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
3
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
12
8
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0
Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0
Коньяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2
Результаты матчей
Хатайспор
Коньяспор
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 75%
1:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
4 раза 57%
1:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
34
16
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|7.
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|8.
|1:1 Заявка
|8
|2
|6
|0
|12 - 7
|12
|9.
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|7.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4