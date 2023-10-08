Тур: 8. Стадион: Caykur Didi Stadyumu.
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
27
Коркмаз
Эрай
54
Пала
Митхат
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Emre Bayraktar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ризеспор
Самсунспор
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.4
0.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
122
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесер Бенхур
|2
|0.25
|Варешанович Дал
|2
|0.25
|Мари Джон
|1
|0.13
|Мочи Отилла
|1
|0.13
|Гайч Адольфо
|1
|0.13
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.13
|Шелви Джонджо
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
|Зекири Альтин
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.14
|Димата Ландри
|1
|0.14
|Хольсе Карло
|1
|0.14
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.14
|Нтчам Оливье
|1 (1)
|0.14
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Фофана Морике
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пала Митхат
|3
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Олавоин Ибрахим
|2
|0
|Варешанович Дал
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Мочи Отилла
|1
|0
|Кесер Бенхур
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Зекири Альтин
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Морике
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Самсунспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
0
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Самсунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
4
31%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0
Самсунспор
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1
Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2
Результаты матчей
Ризеспор
Самсунспор
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
15
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|20.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2