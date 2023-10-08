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Тур: 8. Стадион: .
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 20'
Самсунспор
0'
13' Красная карточка
Пала Митхат

Ход матча

13'
Пала Митхат
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
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23
Аккан
Гёкхан
27
Коркмаз
Эрай
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
7
Кесер
Бенхур
89
Минчев
Мартин
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
22
Чифт
Юнус
Эмре
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
11
Кылынч
Эмре
24
Тирпан
Микаэль
8
Айдогду
Сонер
7
Фофана
Морике
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
Ризеспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-4-1-1

История личных встреч

Ризеспор
Самсунспор

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
4:0
ТПЛ
1:0
АЛ
1:2
АЛ
0:1
АЛ
2:0
АЛ
2:2
АЛ
2:0
АЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.4
0.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
122

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 2 0.25
Варешанович Дал 2 0.25
Мари Джон 1 0.13
Мочи Отилла 1 0.13
Гайч Адольфо 1 0.13
Зауэр Густаво 1 (1) 0.13
Шелви Джонджо 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Зекири Альтин 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.14
Димата Ландри 1 0.14
Хольсе Карло 1 0.14
Муандилмаджи Мариус 1 0.14
Нтчам Оливье 1 (1) 0.14
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 0
Шахин Мухаммет Таха 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Варешанович Дал 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Мочи Отилла 1 0
Кесер Бенхур 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Зекири Альтин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Генюл Сонер 1 0
Димата Ландри 1 0
Бола Марк 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Самсунспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
0
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Самсунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
4
31%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0
Самсунспор
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1
Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2

Результаты матчей

Ризеспор
Самсунспор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
2.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Ризеспор
 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 11 12
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
14.
Антальяспор
 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
9.
Ризеспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
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Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
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  • Первый тайм
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Пала Митхат увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Самсунспор
7.80
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3.50
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3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ризеспор 0:0 Самсунспор онлайн

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Ризеспор
Самсунспор
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