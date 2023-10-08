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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Ризеспор
1:0
Конец матча
Самсунспор
0'
13' Красная карточка
Пала Митхат
33' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
45' Желтая карточка
Димата Ландри
74' Желтая карточка
Гёрген Зафер
78' Желтая карточка
Кылынч Эмре
1:0
80' Гол
Кесер Бенхур
81' Желтая карточка
Кесер Бенхур
90' Желтая карточка
Варешанович Дал
90'+6

Ход матча

13'
Пала Митхат
 
33'
 
Тирпан Микаэль
45'
 
Димата Ландри
58'
 
Озтюрк Алим
Ван Дронгелен Рик
71'
 
Челик Осман
Тирпан Микаэль
72'
Олавоин Ибрахим
Зауэр Густаво
 
72'
Гайч Адольфо
Минчев Мартин
 
74'
Гёрген Зафер
 
78'
 
Кылынч Эмре
80'
Кесер Бенхур
(Варешанович Дал)
1:0
81'
Кесер Бенхур
 
84'
 
Нтчам Оливье
Хольсе Карло
84'
 
Тэт Флавьен
Явру Зеки
84'
 
Гюмюшкая Мухаммед
Кылынч Эмре
85'
Аликулов Хусниддин
Кесер Бенхур
 
90'
Варешанович Дал
 
90'
Яшар Сейфеттин Анил
Варешанович Дал
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аккан
Гёкхан
27
Коркмаз
Эрай
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
7
Кесер
Бенхур
89
Минчев
Мартин
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
22
Чифт
Юнус
Эмре
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
11
Кылынч
Эмре
24
Тирпан
Микаэль
8
Айдогду
Сонер
7
Фофана
Морике
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
Ризеспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-4-1-1

История личных встреч

Ризеспор
Самсунспор

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
4:0
ТПЛ
1:0
АЛ
1:2
АЛ
0:1
АЛ
2:0
АЛ
2:2
АЛ
2:0
АЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.4
0.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
122

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 3 0.38
Варешанович Дал 2 0.25
Мари Джон 1 0.13
Мочи Отилла 1 0.13
Гайч Адольфо 1 0.13
Зауэр Густаво 1 (1) 0.13
Шелви Джонджо 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Зекири Альтин 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.14
Димата Ландри 1 0.14
Хольсе Карло 1 0.14
Муандилмаджи Мариус 1 0.14
Нтчам Оливье 1 (1) 0.14
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 1
Варешанович Дал 3 0
Шахин Мухаммет Таха 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Кесер Бенхур 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Мочи Отилла 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Зекири Альтин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 2 0
Димата Ландри 2 0
Кылынч Эмре 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Самсунспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
0
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Самсунспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
1
100%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0
Самсунспор
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1
Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2

Результаты матчей

Ризеспор
Самсунспор

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
1
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
2.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
Ризеспор
 Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
14.
Антальяспор
 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
8.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Весь список
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    • 58'
      Ван Дронгелен Рик уходит с поля. Озтюрк Алим выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Димата Ландри получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Тирпан Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      УДАЛЕНИЕ! - Пала Митхат увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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