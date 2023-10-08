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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Касымпаша
0:2
Перерыв
Фенербахче
0'
0:1
7' Гол
Джеко Эдин
0:2
45' Пенальти
Тадич Душан

Ход матча

7'
0:1
Джеко Эдин
45'
0:2
Тадич Душан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
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Касымпаша
Ничья
Фенербахче
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1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
10
Хайрадинович
Харис
28
Бастьен
Самюэль
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
9
Нгой
Жульен
40
Ливакович
Доминик
7
Кадыоглу
Ферди
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Касымпаша
4-1-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Фенербахче

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
6 побед 3 ничьи 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 18 побед

30 матчей

10%
6.7%
83.3%
3 победы 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
6 побед 6 ничьих 18 побед

История матчей

С
5:1
С
0:6
С
1:2
С
2:1
ТМК
4:1
С
3:2
К
1:0
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
1:3
С
2:2
С
1:4
С
4:2
С
0:0
С
1:5
С
3:1
С
0:1
С
2:0
С
0:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
2:6
С
0:1
С
1:3
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.93
1.06

Среднее время на гол

96
84

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

2.5
2.79

Среднее время на гол

36
32

Всего голов

53
56

Голов в среднем за матч

1.77
1.87

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
48

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 6 (1) 0.75
Винк Клаудио 2 0.25
Фалл Мамаду 2 0.25
Бен Уаннес Мортада 2 0.25
Хайрадинович Харис 0 0
Гомис Ирон 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 6 0.75
Шиманьски Себастьян 5 0.63
Кавечи Ирфан 3 0.38
Тадич Душан 1 0.13
Кинг Джошуа 1 0.13
Джику Александер 1 0.13
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.13
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кара Айтач 3 0
Омеруо Кеннет 2 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Гомис Ирон 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 1 1
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
0
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
13
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фенербахче
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
42%
4
24%
76-90

Пропущено

15
4
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5
Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0
Фенербахче
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0

Результаты матчей

Касымпаша
Фенербахче

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
3
4
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Ризеспор
 Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Касымпаша
 0:1 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
8.
Хатайспор
 1:1 Заявка 8 2 6 0 12 - 7 12
9.
Коньяспор
 1:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
11.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
13.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
14.
Антальяспор
 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 1:0 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
8.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Касымпаша
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Хатайспор
 1:1 Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 1:0 Заявка 4 4 0 0 5 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 1:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Коньяспор
 1:1 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Касымпаша
 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Фенербахче забивает с точки!
  • 7'
    Г О О О О Л - Джеко Эдин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Фенербахче
6.00
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7.70
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1.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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