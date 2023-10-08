Тур: 8. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолДжеко Эдин
0:2
45' ПенальтиТадич Душан
55' Желтая карточкаНгой Жульен
87' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
89' Желтая карточкаЧифтпынар Садик
90'+6
Ход матча
6'
0:1
45'
0:2
55'
63'
63'
87'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Sarp Yavrucu
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
11 Кент РайанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Касымпаша
Фенербахче
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
6 побед 3 ничьи 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 18 побед
30 матчей
10%
6.7%
83.3%
3 победы 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
6 побед 6 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.93
1.06
Среднее время на гол
96
84
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
2.5
2.79
Среднее время на гол
36
32
Всего голов
53
56
Голов в среднем за матч
1.77
1.87
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
48
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|6 (1)
|0.75
|Винк Клаудио
|2
|0.25
|Фалл Мамаду
|2
|0.25
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.25
|Хайрадинович Харис
|0
|0
|Гомис Ирон
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|6
|0.75
|Шиманьски Себастьян
|5
|0.63
|Кавечи Ирфан
|3
|0.38
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.25
|Кинг Джошуа
|1
|0.13
|Джику Александер
|1
|0.13
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.13
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|3
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Чифтпынар Садик
|2
|0
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Гомис Ирон
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|1
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
0
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
13
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фенербахче
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
8%
4
21%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
5
42%
4
21%
76-90
Пропущено
17
4
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
18%
1
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5
Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0
Фенербахче
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Результаты матчей
Касымпаша
Фенербахче
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
62
35
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 3
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 7
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4