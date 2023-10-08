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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jose Bessa
Каса Пия
0:1
Конец матча
Эштрела
0'
16' Желтая карточка
Нето Анжело
0:1
90' Гол
Тавареш Роналду
90' Желтая карточка
Тавареш Роналду
90'+7

Ход матча

16'
Нето Анжело
 
58'
Андраде Фернандо
Серобян Артур
 
66'
Жералдеш Андре
Ларрасабаль Гаиска
 
67'
Афонсо Клейтон Мишель
Диас Тиаго
 
69'
 
Андре Силва
Лео Родригес
69'
 
Фелипе Жан
Сантос Хеверттон
75'
 
Келиано Мануэль
Алосио
80'
 
Тавареш Роналду
Кикаш
80'
 
Ндур Алиун
Перейра Рональд
82'
Сеговия Теласко
Андраде Фернандо
 
90'
0:1
Тавареш Роналду
(Ндур Алиун)
90'
 
Тавареш Роналду
Прогнозы 120
Каса Пия 70.8% (85)
X 23.3% (28)
Эштрела 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
96
Жушту
Самуэл
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
22
Серобян
Артур
30
Кардозо
Фелиппе
77
Диас
Тиаго
1
Филипе
Антониу
2
Омурва
Джонстон
4
Гаспар
Киалонга
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
21
Са
Педру
6
Алосио
17
Рейш
Жоау
90
Перейра
Рональд
29
Кикаш
8
Лео
Родригес
Каса Пия
3-4-3
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Каса Пия
Эштрела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП2
3:0
ЛП2
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.38
Кастро Пабло 2 0.25
Кардозо Фелиппе 1 0.13
Годвин Савиур 1 (1) 0.13
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Роналду 2 0.25
Кордейру Леонарду 2 0.25
Лео Родригес 1 0.13
Перейра Рональд 1 0.13
Кикаш 1 0.13
Фелипе Жан 1 0.13
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 3 0
Бени 3 0
Кастро Пабло 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Ларрасабаль Гаиска 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Сома Юки 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0
Серобян Артур 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансур 2 1
Алосио 3 0
Виера Серхио 1 1
Кикаш 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Гаспар Киалонга 2 0
Перейра Рональд 2 0
Лопеш Мигел 0 1
Рейш Жоау 1 0
Ндур Алиун 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эштрела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
2
Каса Пия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Эштрела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1
Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 3:4 Визела - Каса Пия 3:1
Эштрела
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1
Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2

Результаты матчей

Каса Пия
Эштрела

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
2.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 5 1 2 12 - 10 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
10.
Каса Пия
 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
15.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 14 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
13.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Нето Анжело совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Каса Пия 70.8% (85)
    X 23.3% (28)
    Эштрела 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Эштрела

    Исход игры
    Каса Пия
    70.8% (85)
    Ничья
    23.3% (28)
    Эштрела
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.34% (24)
    Меньше
    79.66% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    43.22% (51)
    Нет
    56.78% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Каса Пия
    49.2% (59)
    1:1 Ничья
    22.5% (27)
    2:1 Каса Пия
    17.5% (21)
    0:1 Эштрела
    4.2% (5)
    2:0 Каса Пия
    1.7% (2)
    1:2 Эштрела
    1.7% (2)
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