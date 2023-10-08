Тур: 8. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Jose Bessa
0'
16' Желтая карточкаНето Анжело
0:1
90' ГолТавареш Роналду
90' Желтая карточкаТавареш Роналду
90'+7
Ход матча
16'
80'
90'
0:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
96
Жушту
Самуэл
77
Диас
Тиаго
70
Мансур
21
Са
Педру
6
Алосио
17
Рейш
Жоау
29
Кикаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Диас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дида НельсонВратарь
-
12 Фелипе ЖанЗащитник
- Защитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
25 Shinga
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Эштрела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.38
|Кастро Пабло
|2
|0.25
|Кардозо Фелиппе
|1
|0.13
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.13
|Варела Фернанду
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавареш Роналду
|2
|0.25
|Кордейру Леонарду
|2
|0.25
|Лео Родригес
|1
|0.13
|Перейра Рональд
|1
|0.13
|Кикаш
|1
|0.13
|Фелипе Жан
|1
|0.13
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|3
|0
|Бени
|3
|0
|Кастро Пабло
|1
|1
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Кардозо Фелиппе
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансур
|2
|1
|Алосио
|3
|0
|Виера Серхио
|1
|1
|Кикаш
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Лео Родригес
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Гаспар Киалонга
|2
|0
|Перейра Рональд
|2
|0
|Лопеш Мигел
|0
|1
|Рейш Жоау
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эштрела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
5
2
Каса Пия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Эштрела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1
Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 3:4 Визела - Каса Пия 3:1
Эштрела
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1
Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2
Результаты матчей
Каса Пия
Эштрела
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 21
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Эштрела
Исход игры
Каса Пия
70.8% (85)
Ничья
23.3% (28)
Эштрела
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
20.34% (24)
Меньше
79.66% (94)
Обе команды забьют
Да
43.22% (51)
Нет
56.78% (67)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
49.2% (59)
1:1 Ничья
22.5% (27)
2:1 Каса Пия
17.5% (21)
0:1 Эштрела
4.2% (5)
2:0 Каса Пия
1.7% (2)
1:2 Эштрела
1.7% (2)
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