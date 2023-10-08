Тур: 8. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Antonio Nobre
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаДиоманде Усман
30' Желтая карточкаМухика Рафаэль
1:0
31' ГолДьёкереш Виктор
42' Вторая желтая карточкаДиоманде Усман
45' Желтая карточкаЭдвардс Маркус
1:1
52' ГолМухика Рафаэль
58' Желтая карточкаТрецца Альфонсо
60' Желтая карточкаВеверсон
62' Желтая карточкаКуарежма Эдуарду
63' Желтая карточкаФернандес Рафаэль
2:1
68' ГолМорита Хидемаса
74' Желтая карточкаДе Арруабаррена Игнасио
87' Вторая желтая карточкаФернандес Рафаэль
90' Желтая карточкаСантуш Педру
90'+7
Ход матча
30'
30'
31'
42'
45'
52'
1:1
58'
60'
62'
68'
2:1
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 ВеверсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
- Нападающий
-
10 ДжейсонНападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спортинг Л
Арока
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.57
1.63
Среднее время на гол
35
55
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.43
Среднее время на гол
120
210
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|0.75
|Паулинью Жуан
|5
|0.63
|Поте
|2
|0.25
|Эдвардс Маркус
|1
|0.13
|Морита Хидемаса
|1
|0.13
|Юлманд Мортен
|1
|0.13
|Диоманде Усман
|1
|0.13
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Катаму Жени
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|3
|0.38
|Мухика Рафаэль
|3
|0.38
|Силла Морлей
|1
|0.13
|Сантуш Педру
|1
|0.13
|Симау Давид
|0
|0
|Джейсон
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Усман
|3
|1
|Инасиу Гонсалу
|4
|0
|Коатес Себастьян
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Поте
|2
|0
|Юлманд Мортен
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Эдвардс Маркус
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|3
|0
|Симау Давид
|1
|1
|Куасси Эбуэ
|1
|1
|Мухика Рафаэль
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Трецца Альфонсо
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
4
Спортинг Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
3
43%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4
Арока
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1
Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Арока
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 21
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Арока
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (121)
Ничья
0.8% (1)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
22.03% (26)
Нет
77.97% (92)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
54.1% (66)
2:1 Спортинг Л
16.4% (20)
3:0 Спортинг Л
9.8% (12)
1:0 Спортинг Л
9% (11)
3:1 Спортинг Л
3.3% (4)
4:0 Спортинг Л
2.5% (3)
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