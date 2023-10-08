  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Antonio Nobre
Спортинг Л
2:1
Конец матча
Арока
0'
30' Желтая карточка
Диоманде Усман
30' Желтая карточка
Мухика Рафаэль
1:0
31' Гол
Дьёкереш Виктор
42' Вторая желтая карточка
Диоманде Усман
45' Желтая карточка
Эдвардс Маркус
1:1
52' Гол
Мухика Рафаэль
58' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
60' Желтая карточка
Веверсон
62' Желтая карточка
Куарежма Эдуарду
63' Желтая карточка
Фернандес Рафаэль
2:1
68' Гол
Морита Хидемаса
74' Желтая карточка
Де Арруабаррена Игнасио
87' Вторая желтая карточка
Фернандес Рафаэль
90' Желтая карточка
Сантуш Педру
90'+7

Ход матча

30'
Диоманде Усман
 
30'
 
Мухика Рафаэль
31'
Дьёкереш Виктор
(Эдвардс Маркус)
1:0
42'
Диоманде Усман
 
45'
Эдвардс Маркус
 
46'
Матеус Рейс
Эдвардс Маркус
 
46'
 
Сантуш Педру
Бускетс Ориоль
46'
 
Джейсон
Милованов Богдан
52'
1:1
Мухика Рафаэль
(Джейсон)
58'
 
Трецца Альфонсо
58'
Катаму Жени
Сантуш Нуну
 
59'
Куарежма Эдуарду
Эсгаю Рикарду
 
60'
 
Веверсон
62'
Куарежма Эдуарду
 
63'
 
Фернандес Рафаэль
68'
Морита Хидемаса
(Поте)
2:1
74'
 
Де Арруабаррена Игнасио
76'
 
Пуче Мигель
Трецца Альфонсо
80'
 
Букия Андре
Джейсон
82'
Браганса Даниэл
Юлманд Мортен
 
87'
 
Фернандес Рафаэль
88'
Нету Луиш
Куарежма Эдуарду
 
90'
 
Сантуш Педру
Прогнозы 122
Спортинг Л 99.2% (121)
X 0.8% (1)
Арока 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
64
Фернандес
Рафаэль
4
Монтеро
Франcиско
22
Милованов
Богдан
2
Силла
Морлей
14
Бускетс
Ориоль
26
Веверсон
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
9
Трецца
Альфонсо
Спортинг Л
3-4-3
Арока
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Арока

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.57
1.63

Среднее время на гол

35
55

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.43

Среднее время на гол

120
210

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 (2) 0.75
Паулинью Жуан 5 0.63
Поте 2 0.25
Эдвардс Маркус 1 0.13
Морита Хидемаса 1 0.13
Юлманд Мортен 1 0.13
Диоманде Усман 1 0.13
Сантуш Нуну II 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Катаму Жени 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 3 0.38
Мухика Рафаэль 3 0.38
Силла Морлей 1 0.13
Сантуш Педру 1 0.13
Симау Давид 0 0
Джейсон 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Усман 3 1
Инасиу Гонсалу 4 0
Коатес Себастьян 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Сантуш Нуну II 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Поте 2 0
Юлманд Мортен 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Эдвардс Маркус 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 3 0
Симау Давид 1 1
Куасси Эбуэ 1 1
Мухика Рафаэль 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Сантуш Педру 2 0
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Трецца Альфонсо 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
4
Спортинг Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4
Арока
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1
Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Арока

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 5 1 2 12 - 10 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
10.
Каса Пия
 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
11.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 14 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
13.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Эдвардс Маркус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 42'
      УДАЛЕНИЕ! - Диоманде Усман удален из-за второго грубого нарушения
    Прогнозы 122
    Спортинг Л 99.2% (121)
    X 0.8% (1)
    Арока 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спортинг Л 2:1 Арока онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Арока

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.2% (121)
    Ничья
    0.8% (1)
    Арока
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (40)
    Меньше
    66.1% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    22.03% (26)
    Нет
    77.97% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    54.1% (66)
    2:1 Спортинг Л
    16.4% (20)
    3:0 Спортинг Л
    9.8% (12)
    1:0 Спортинг Л
    9% (11)
    3:1 Спортинг Л
    3.3% (4)
    4:0 Спортинг Л
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     