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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Порту
1:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
9' Гол
Эванилсон
16' Желтая карточка
Карму Давид
31' Желтая карточка
Варела Алан
60' Желтая карточка
Алемао
65' Желтая карточка
Гуга
69' Желтая карточка
Релвас Филипе
77' Желтая карточка
Денер Клементе
81' Желтая карточка
Нико Гонсалес
83' Вторая желтая карточка
Карму Давид
86' Желтая карточка
Аморим Рилдо
90' Желтая карточка
Карлинос
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Мартинес Антонио
90' Желтая карточка
Сержиу Паулу
90'+9

Ход матча

9'
Эванилсон
(Пепе VI)
1:0
16'
Карму Давид
 
31'
Варела Алан
 
46'
Эуштакиу Стивен
Варела Алан
 
60'
 
Алемао
64'
Хайме Иван
Тареми Мехди
 
64'
Галено Вандерсон
Ромариу
 
65'
 
Гуга
67'
 
Нонока
Варела Хелио
67'
 
Zinho
Каррильо Рони
67'
 
Формига Игор
Гуга
69'
 
Релвас Филипе
75'
 
Паулиньо Жозе
Сек Мустафа
76'
Мартинес Антонио
Эванилсон
 
77'
 
Денер Клементе
81'
Нико Гонсалес
 
81'
 
Аморим Рилдо
Джаспер Силвестер
83'
Карму Давид
 
84'
Коласио Хорхе
Нико Гонсалес
 
86'
 
Аморим Рилдо
90'
 
Карлинос
90'
Мартинес Антонио
 
90'
 
Сержиу Паулу
Прогнозы 118
Порту 99.2% (117)
X 0% (0)
Портимоненсе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
4
Карму
Давид
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
28
Ромариу
16
Нико
Гонсалес
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
27
Гуга
11
Карлинос
13
Денер
Клементе
14
Сек
Мустафа
7
Джаспер
Силвестер
19
Каррильо
Рони
77
Варела
Хелио
Порту
4-1-3-2
Портимоненсе
3-4-3

История личных встреч

Порту
Портимоненсе

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:5
К
3:2
ПЛ
5:2
ТМК
1:5
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

3.11
2.8

Среднее время на гол

28
32

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.67

Среднее время на гол

100
135

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

1.95
1.79

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

46
50

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 0.25
Мартинес Антонио III 2 0.25
Эванилсон 2 0.25
Венделл Боргес 1 0.13
Тареми Мехди 1 0.13
Галено Вандерсон 1 (1) 0.13
Эуштакиу Стивен 1 0.13
Хайме Иван 1 0.13
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.5
Каррильо Рони 2 0.25
Варела Хелио 2 0.25
Денер Клементе 1 0.13
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Джаспер Силвестер 0 0
Кошта Гонсалу 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 4 1
Карму Давид 3 1
Нико Гонсалес 3 0
Кардозу Фабиу 1 1
Консейсау Сержиу 2 0
Варела Алан 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Тареми Мехди 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Боржеш Гонсалу 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 4 0
Карлинос 3 0
Кошта Гонсалу 1 1
Сержиу Паулу 2 0
Гуга 2 0
Аморим Рилдо 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Zinho 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Алемао 1 0
Энрике Педро VI 1 0
Релвас Филипе 1 0
Варела Хелио 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Портимоненсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

5
1
Порту
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Портимоненсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
4
50%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
5
42%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3
Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1
Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1

Результаты матчей

Порту
Портимоненсе

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Порту
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
2.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 5 1 2 12 - 10 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
10.
Каса Пия
 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
11.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
15.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 14 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
13.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Пепе VI сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О О Л! Порту забивает! Мартинес Антонио III отличился.
  • 91'
    Рефери не любит споров - именно за это Карлинос сейчас получил желтую
  • 86'
    Аморим Рилдо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 84'
    Тактическая замена. Нико Гонсалес уходит с поля и его заменяет Санчес Хорхе
  • 83'
    УДАЛЕНИЕ! - Карму Давид удален из-за второго грубого нарушения
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Тактическая замена. Варела Хелио уходит с поля и его заменяет Нонока
    • 65'
      Guga получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 64'
      Тактическая замена. Ромариу уходит с поля и его заменяет Галено Вандерсон
    • 64'
      Тактическая замена. Тареми Мехди уходит с поля и его заменяет Хайме Иван
    • 60'
      Алемао совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Тактическая замена. Варела Алан уходит с поля и его заменяет Эуштакиу Стивен
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Варела Алан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 16'
      Карму Давид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 9'
      Пепе VI сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Эванилсон из команды Порту.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Порту 99.2% (117)
    X 0% (0)
    Портимоненсе 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 1:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Порту
    99.2% (117)
    Ничья
    0% (0)
    Портимоненсе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.34% (41)
    Меньше
    64.66% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    20.69% (24)
    Нет
    79.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    56.8% (67)
    2:1 Порту
    10.2% (12)
    3:0 Порту
    10.2% (12)
    1:0 Порту
    6.8% (8)
    3:1 Порту
    5.9% (7)
    4:1 Порту
    3.4% (4)
    4:0 Порту
    3.4% (4)
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