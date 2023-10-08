Тур: 8. Стадион: Драгау. Главный судья: Nuno Almeida
1:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолЭванилсон
16' Желтая карточкаКарму Давид
31' Желтая карточкаВарела Алан
60' Желтая карточкаАлемао
65' Желтая карточкаГуга
69' Желтая карточкаРелвас Филипе
77' Желтая карточкаДенер Клементе
81' Желтая карточкаНико Гонсалес
83' Вторая желтая карточкаКарму Давид
86' Желтая карточкаАморим Рилдо
90' Желтая карточкаКарлинос
90' Undefined phrase: football_event_Мартинес Антонио
90' Желтая карточкаСержиу Паулу
90'+9
Ход матча
16'
31'
60'
65'
67'
67'
67'
69'
77'
81'
83'
86'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
22
Варела
Алан
28
Ромариу
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
43
Алемао
27
Гуга
11
Карлинос
14
Сек
Мустафа
77
Варела
Хелио
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
30 Ким Ён ХакПолузащитник
-
33 Формига ИгорПолузащитник
-
37 Аморим РилдоПолузащитник
-
99 ZinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Порту
Портимоненсе
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
3.11
2.8
Среднее время на гол
28
32
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.67
Среднее время на гол
100
135
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1.95
1.79
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркано Иван
|2
|0.25
|Мартинес Антонио III
|2
|0.25
|Эванилсон
|2
|0.25
|Венделл Боргес
|1
|0.13
|Тареми Мехди
|1
|0.13
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.13
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.13
|Хайме Иван
|1
|0.13
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.5
|Каррильо Рони
|2
|0.25
|Варела Хелио
|2
|0.25
|Денер Клементе
|1
|0.13
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|Джаспер Силвестер
|0
|0
|Кошта Гонсалу
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|4
|1
|Карму Давид
|3
|1
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|1
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Боржеш Гонсалу
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|4
|0
|Карлинос
|3
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|1
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Гуга
|2
|0
|Аморим Рилдо
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Zinho
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Алемао
|1
|0
|Энрике Педро VI
|1
|0
|Релвас Филипе
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Портимоненсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
1
Порту
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Портимоненсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
4
50%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
5
42%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3
Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1
Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1
Результаты матчей
Порту
Портимоненсе
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Порту
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 21
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Порту
99.2% (117)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
20.69% (24)
Нет
79.31% (92)
Популярный счёт
2:0 Порту
56.8% (67)
2:1 Порту
10.2% (12)
3:0 Порту
10.2% (12)
1:0 Порту
6.8% (8)
3:1 Порту
5.9% (7)
4:1 Порту
3.4% (4)
4:0 Порту
3.4% (4)
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