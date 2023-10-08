Тур: 8. Стадион: Municipal 22 de Junho. Главный судья: Диаш Артур Соареш
1:3
Конец матча
0'
0:1
1' ГолМендеш Жоао Педро Морейра
11' Желтая карточкаМоура Франсишку
37' Желтая карточкаСилва Жота
0:2
45' ГолМендеш Жоао Педро Морейра
48' Желтая карточкаФрейтас Афонсо
0:2
52' Не забитый пенальтиЮссуф Зейду
1:2
63' ГолОтавио Эдмилсон
71' Желтая карточкаЮссуф Зейду
1:3
77' ГолГашпар Бруну
81' Желтая карточкаАссунсао Густаво
81' Желтая карточкаСилва Тьягу
84' Желтая карточкаСантос Натан
90'+9
Ход матча
1'
11'
37'
45'
48'
52'
0:2
63'
1:2
71'
77'
1:3
81'
81'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Витория Гимарайнш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.6
Среднее время на гол
120
56
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2.4
2.75
Среднее время на гол
37
32
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.67
2.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
42
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|3 (1)
|0.38
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.25
|Де Хас Юстин
|1
|0.13
|Аранда Оскар
|1
|0.13
|Родригеш Афонсу
|1
|0.13
|Моура Франсишку
|0
|0
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
|Са Гуштаву
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|0.5
|Силва Андре III
|2
|0.25
|Силва Тьягу
|1
|0.13
|Гашпар Бруну
|1
|0.13
|Силва Жота
|1
|0.13
|Да Луз Нелсон
|1
|0.13
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.13
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|0
|Топич Мирко
|3
|0
|Кастро Пабло
|1
|1
|Кадис Хондер
|1
|1
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Шикинью
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Жота
|3
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Силва Ману
|2
|0
|Феррейра Зе
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Андре Андре
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Фернандеш Жорже
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Хэндель Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Витория Гимарайнш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
7
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1
Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2
Результаты матчей
Фамаликан
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 21
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш
Исход игры
Фамаликан
37.2% (45)
Ничья
38.8% (47)
Витория Гимарайнш
24% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (45)
1:0 Фамаликан
18.2% (22)
1:2 Витория Гимарайнш
16.5% (20)
2:1 Фамаликан
14.9% (18)
0:1 Витория Гимарайнш
4.1% (5)
2:0 Фамаликан
1.7% (2)
0:2 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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