  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Фамаликан
1:3
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
0:1
1' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
11' Желтая карточка
Моура Франсишку
37' Желтая карточка
Силва Жота
0:2
45' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
48' Желтая карточка
Фрейтас Афонсо
0:2
52' Не забитый пенальти
Юссуф Зейду
1:2
63' Гол
Отавио Эдмилсон
71' Желтая карточка
Юссуф Зейду
1:3
77' Гол
Гашпар Бруну
81' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
81' Желтая карточка
Силва Тьягу
84' Желтая карточка
Сантос Натан
90'+9

Ход матча

1'
0:1
Мендеш Жоао Педро Морейра
11'
Моура Франсишку
 
37'
 
Силва Жота
45'
0:2
Мендеш Жоао Педро Морейра
(Силва Жота)
46'
Аранда Оскар
Лииматта Отсо
 
46'
Ассунсао Густаво
Лакукс Том
 
48'
 
Фрейтас Афонсо
52'
Юссуф Зейду
0:2
63'
Отавио Эдмилсон
1:2
66'
 
Сантуш Нуну
Мендеш Жоао Педро Морейра
71'
Юссуф Зейду
 
76'
Фонсека Тео
Араухо Перейра
 
76'
Топич Мирко
Юссуф Зейду
 
77'
1:3
Гашпар Бруну
(Силва Тьягу)
81'
Ассунсао Густаво
 
81'
 
Силва Тьягу
84'
Сантос Натан
 
86'
Добре Алекс
Родригеш Афонсу
 
86'
 
Силва Даниэл
Силва Андре
86'
 
Буцке Адриан
Силва Тьягу
86'
 
Мигель Магальяеш
Фрейтас Афонсо
90'
 
Феррейра Зе
Хэндель Томаш
Прогнозы 121
Фамаликан 37.2% (45)
X 38.8% (47)
Витория Гимарайнш 24% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
6
Лакукс
Том
28
Юссуф
Зейду
17
Родригеш
Афонсу
18
Лииматта
Отсо
7
Родригес
Хосе
Луис
9
Араухо
Перейра
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
72
Фрейтас
Афонсо
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
Фамаликан
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Фамаликан
Витория Гимарайнш

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:7
ПЛ
1:1
ТМК
5:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.6

Среднее время на гол

120
56

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2.4
2.75

Среднее время на гол

37
32

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.67
2.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
42

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.38
Отавио Эдмилсон 2 0.25
Де Хас Юстин 1 0.13
Аранда Оскар 1 0.13
Родригеш Афонсу 1 0.13
Моура Франсишку 0 0
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Са Гуштаву 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 0.5
Силва Андре III 2 0.25
Силва Тьягу 1 0.13
Гашпар Бруну 1 0.13
Силва Жота 1 0.13
Да Луз Нелсон 1 0.13
Сафира Алиссон 1 (1) 0.13

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 1
Юссуф Зейду 3 0
Топич Мирко 3 0
Кастро Пабло 1 1
Кадис Хондер 1 1
Агиррегабириа Мартин 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Аранда Оскар 2 0
Шикинью 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Сантос Натан 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Жота 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Силва Ману 2 0
Феррейра Зе 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Силва Андре III 1 0
Хэндель Томаш 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Витория Гимарайнш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
7
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1
Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2

Результаты матчей

Фамаликан
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
2.
Спортинг Л
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 5 1 2 12 - 10 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
10.
Каса Пия
 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
11.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 17 8
12.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
15.
Арока
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 14 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 4 2 1 1 6 - 9 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
13.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 121
    Фамаликан 37.2% (45)
    X 38.8% (47)
    Витория Гимарайнш 24% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Фамаликан
    37.2% (45)
    Ничья
    38.8% (47)
    Витория Гимарайнш
    24% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (40)
    Меньше
    66.1% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.2% (45)
    1:0 Фамаликан
    18.2% (22)
    1:2 Витория Гимарайнш
    16.5% (20)
    2:1 Фамаликан
    14.9% (18)
    0:1 Витория Гимарайнш
    4.1% (5)
    2:0 Фамаликан
    1.7% (2)
    0:2 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     