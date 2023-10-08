Тур: 8. Стадион: Tupras Stadyumu.
1:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
23
Эрдоган
Окан
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Нападающий
-
27 Этеми ВаленНападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Рроца Эдуарт
-
-
-
Главный тренер: Olcay Demir
История личных встреч
Бешикташ
Истанбулспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
1
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
32
90
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.5
|Колли Омар
|2
|0.25
|Рашица Милот
|2
|0.25
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.13
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.13
|Учан Салих
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Тосун Дженк
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.29
|Этеми Вален
|1
|0.14
|Мамаду Менди
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Гюнок Мерт
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Розье Валентен
|2
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Яшар Али
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Есиль Мехмет
|2
|0
|Рроца Эдуарт
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Дахени Демиако
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сарикайя Муаммер
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Истанбулспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
1
Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Истанбулспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1
Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5
Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Результаты матчей
Бешикташ
Истанбулспор
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|19.
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4