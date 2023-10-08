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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Бешикташ
1:0
Второй тайм: 46'
Истанбулспор

Ход матча

6'
Абубакар Венсан
(Учан Салих)
1:0
30'
Уйсал Неджип
Эрик-Бертран Байи
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
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Бешикташ
Ничья
Истанбулспор
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1
Дестаноглу
Эрсин
24
Розье
Валентен
12
Амарти
Даниэль
30
Эрик-Бертран
Байи
22
Зайнутдинов
Бактиёр
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
18
Геззаль
Рашид
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
40
Мулека
Джексон
10
Абубакар
Венсан
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
24
Сарикайя
Муаммер
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
19
Гюльтекин
Эмир
27
Этеми
Вален
Бешикташ
4-2-3-1
Истанбулспор
4-4-2

История личных встреч

Бешикташ
Истанбулспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:1
ТМК
4:0
С
2:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
1

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

32
90

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.5
Колли Омар 2 0.25
Рашица Милот 2 0.25
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.13
Фернандеш Жедсон 1 0.13
Учан Салих 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Тосун Дженк 0 0
Булут Онур 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.29
Этеми Вален 1 0.14
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 2 0
Гюнок Мерт 2 0
Рашица Милот 2 0
Розье Валентен 2 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Масуаку Артур 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Рроца Эдуарт 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Дахени Демиако 1 0
Этеми Вален 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Сантос Жаксон 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Истанбулспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
1
Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Истанбулспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1
Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5
Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3

Результаты матчей

Бешикташ
Истанбулспор

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
2.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
Ризеспор
 Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
14.
Антальяспор
 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
8.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Эрик-Бертран Байи уходит с поля. Уйсал Неджип выходит вместо него
  • 6'
    Учан Салих сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Абубакар Венсан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится победой Истанбулспор.
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