Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Бек Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Доведан Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хорошую попытку сделал Кнауфф Ансгар . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Мюллер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Оооо... вот это был удар! Шаиби Фарес должен был забить с этой позиции.

77' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хорошую попытку сделал Доведан Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Nacho Ferri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Г О О О О Л - Кнауфф Ансгар забивает с правой ноги!

71' Удар от ворот произведет Хайденхайм

71' Оооо... вот это был удар! Схири Эльес должен был забить с этой позиции.

71' Схири Эльес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Кнауфф Ансгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Хорошую попытку сделал Шаиби Фарес . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Бута создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

67' Мармуш Омар получил травму и заменен. Nacho Ferri выходит на поле.

66' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Мармуш Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Хактаб Траоре Омар пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

62' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Бута нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Оооо... вот это был удар! Кляйндинст Тим должен был забить с этой позиции.

54' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Хайденхайм

50' Удар от ворот произведет Хайденхайм

49' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Хайденхайм

48' Удар от ворот произведет Хайденхайм

46' Майнка Патрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.