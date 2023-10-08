Тур: 7. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Шлагер Даниэль
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
11' Желтая карточкаНганкам Жессик
23' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
28' Желтая карточкаМюллер Кевин
0:0
30' Не забитый пенальтиНганкам Жессик
1:0
39' ГолЛарссон Хуго
46' Желтая карточкаМайнка Патрик
65' Желтая карточкаМакс Филипп
2:0
72' ГолКнауфф Ансгар
Ход матча
11'
23'
28'
30'
0:0
39'
1:0
46'
65'
72'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
275 Количество передач 218
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Хайденхайм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбимбе Эрик
|1
|0.14
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.14
|Мармуш Омар
|1
|0.14
|Нкунку Нильс
|1
|0.14
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.14
|Ларссон Хуго
|1
|0.14
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динкчи Эрен
|4
|0.57
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.43
|Кляйндинст Тим
|2 (2)
|0.29
|Пирингер Марвин
|1
|0.14
|Тоеркауф Норман
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|1
|Кнауфф Ансгар
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Пачо Вильям
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Динкчи Эрен
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Хактаб Траоре Омар
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
5
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хайденхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Хайденхайм
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 13
|10
|9.
|2:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|10.
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 19
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 14
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|7.
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 14
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|13 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|6
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Хайденхайм
Исход игры
Айнтрахт Фр
85.4% (105)
Ничья
10.6% (13)
Хайденхайм
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
57.14% (68)
Нет
42.86% (51)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
35% (43)
1:0 Айнтрахт Фр
22% (27)
2:0 Айнтрахт Фр
16.3% (20)
1:1 Ничья
10.6% (13)
3:1 Айнтрахт Фр
4.1% (5)
1:2 Хайденхайм
3.3% (4)
3:0 Айнтрахт Фр
2.4% (3)
4:1 Айнтрахт Фр
1.6% (2)
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