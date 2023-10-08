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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 55800 Главный судья: Шлагер Даниэль
Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
11' Желтая карточка
Нганкам Жессик
23' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
28' Желтая карточка
Мюллер Кевин
0:0
30' Не забитый пенальти
Нганкам Жессик
1:0
39' Гол
Ларссон Хуго
46' Желтая карточка
Майнка Патрик
65' Желтая карточка
Макс Филипп
2:0
72' Гол
Кнауфф Ансгар
90'+5

Ход матча

11'
Нганкам Жессик
 
23'
 
Бесте Ян-Никлас
28'
 
Мюллер Кевин
30'
Нганкам Жессик
0:0
39'
Ларссон Хуго
1:0
46'
 
Доведан Никола
Пирингер Марвин
46'
 
Майнка Патрик
58'
 
Бек Адриан
Тоеркауф Норман
65'
Макс Филипп
 
67'
Кнауфф Ансгар
Нганкам Жессик
 
67'
Ферри Начо
Мармуш Омар
 
72'
Кнауфф Ансгар
(Бута)
2:0
78'
Нкунку Нильс
Макс Филипп
 
78'
 
Бесте Ян-Никлас
Кляйндинст Тим
78'
 
Томалла Денис
Шёппнер Ян
85'
 
Пик Флориан
Бек Адриан
90'
Хасебе Макото
Ларссон Хуго
 
90'
Смолчич Хрвое
Шаиби Фарес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 492 Количество передач 488
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Айнтрахт Фр 85.4% (105)
X 10.6% (13)
Хайденхайм 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
18
Нганкам
Жессик
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Хайденхайм
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Хайденхайм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 1 0.14
Коло-Муани Рандаль 1 0.14
Мармуш Омар 1 0.14
Нкунку Нильс 1 0.14
Кнауфф Ансгар 1 0.14
Ларссон Хуго 1 0.14
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 4 0.57
Бесте Ян-Никлас 3 0.43
Кляйндинст Тим 2 (2) 0.29
Пирингер Марвин 1 0.14
Тоеркауф Норман 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Кох Робин 3 0
Мармуш Омар 3 0
Нганкам Жессик 2 0
Пачо Вильям 2 0
Трапп Кевин 1 0
Макс Филипп 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесте Ян-Никлас 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Динкчи Эрен 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
5
Айнтрахт Фр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хайденхайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Хайденхайм

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 23 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
3.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
5.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 0 2 16 - 11 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 13 10
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
13.
Вердер
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
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    Прогнозы 123
    Айнтрахт Фр 85.4% (105)
    X 10.6% (13)
    Хайденхайм 4.1% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    85.4% (105)
    Ничья
    10.6% (13)
    Хайденхайм
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.58% (59)
    Меньше
    50.42% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (68)
    Нет
    42.86% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    35% (43)
    1:0 Айнтрахт Фр
    22% (27)
    2:0 Айнтрахт Фр
    16.3% (20)
    1:1 Ничья
    10.6% (13)
    3:1 Айнтрахт Фр
    4.1% (5)
    1:2 Хайденхайм
    3.3% (4)
    3:0 Айнтрахт Фр
    2.4% (3)
    4:1 Айнтрахт Фр
    1.6% (2)
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