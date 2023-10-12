Тур: 14.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|6 (2)
|0.46
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.31
|Гурциев Батраз
|2 (1)
|0.15
|Кротов Вячеслав
|1
|0.08
|Цараев Алан
|1
|0.08
|Царукян Валерий
|1
|0.08
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачинский Максим
|2
|0.15
|Розманов Никита
|2
|0.15
|Яковлев Андрей
|1
|0.08
|Жиронкин Виталий
|1
|0.08
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.08
|Суханов Эдуард
|1 (1)
|0.08
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.08
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Тарба Заур
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Шавлохов Давид
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркин Михаил
|3
|0
|Суханов Эдуард
|3
|0
|Бачинский Максим
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Каптилов Валерий
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Розманов Никита
|1
|0
|Шепелев Владислав
|1
|0
|Хитяев Андрей
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Алания
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ленинградец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ленинградец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
2
Алания
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Ленинградец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
3
33%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
1
8%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2
Ленинградец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1
Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Сокол - Ленинградец 0:1 Ленинградец - Акрон 1:1 Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0
Результаты матчей
Алания
Ленинградец
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Алания
Ленинградец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
67
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|16 - 11
|25
|2.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|14 - 6
|24
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 9
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 19
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|12.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|14 - 13
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 11
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 17
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 14
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 15
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|15.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
Прогнозы на матч Алания - Ленинградец
Исход игры
Алания
96.1% (49)
Ничья
3.9% (2)
Ленинградец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.73% (18)
Меньше
63.27% (31)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
2:0 Алания
33.3% (17)
2:1 Алания
31.4% (16)
1:0 Алания
25.5% (13)
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