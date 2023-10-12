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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 14.
Алания
 
Позже
Ленинградец
Прогнозы 51
Алания 96.1% (49)
X 3.9% (2)
Ленинградец 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Ленинградец
1.45
3.95
6.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 (2) 0.46
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.31
Гурциев Батраз 2 (1) 0.15
Кротов Вячеслав 1 0.08
Цараев Алан 1 0.08
Царукян Валерий 1 0.08
Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачинский Максим 2 0.15
Розманов Никита 2 0.15
Яковлев Андрей 1 0.08
Жиронкин Виталий 1 0.08
Маркин Михаил 1 (1) 0.08
Суханов Эдуард 1 (1) 0.08
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.08

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Тарба Заур 3 0
Засеев Азамат 2 0
Караев Давид 2 0
Плиев Константин 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Шавлохов Давид 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркин Михаил 3 0
Суханов Эдуард 3 0
Бачинский Максим 2 0
Смирнов Егор 2 0
Костин Сергей 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Каптилов Валерий 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Микушин Владислав 1 0
Розманов Никита 1 0
Шепелев Владислав 1 0
Хитяев Андрей 1 0
Николаев Сергей 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ленинградец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ленинградец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
2
Алания
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Ленинградец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
3
33%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
1
8%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2
Ленинградец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1
Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Сокол - Ленинградец 0:1 Ленинградец - Акрон 1:1 Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0

Результаты матчей

Алания
Ленинградец

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Алания
Ленинградец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 13 7 4 2 16 - 11 25
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 7 3 3 14 - 6 24
3.
Акрон
 Заявка 13 6 3 4 16 - 9 21
4.
Химки
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Шинник
 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Тюмень
 Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
8.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сокол
 Заявка 13 5 3 5 12 - 19 18
10.
Арсенал Тула
 13 4 6 3 13 - 12 18
11.
Родина Москва
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
12.
Черноморец Нв
 Заявка 13 3 8 2 14 - 13 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 4 5 9 - 11 16
14.
Енисей
 Заявка 13 4 3 6 17 - 17 15
15.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 3 6 10 - 14 15
16.
Ленинградец
 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
17.
Кубань
 Заявка 13 2 3 8 7 - 15 9
18.
Волгарь
 Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Тюмень
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
8.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 1 2 8 - 3 10
12.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
13.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
15.
Химки
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
16.
Кубань
 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Акрон
 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
11.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
12.
Торпедо Москва
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
Енисей
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
16.
Волгарь
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Ленинградец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Алания 96.1% (49)
    X 3.9% (2)
    Ленинградец 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Ленинградец
    1.45
    3.95
    6.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Алания - Ленинградец

    Исход игры
    Алания
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Ленинградец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    38.78% (19)
    Нет
    61.22% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    33.3% (17)
    2:1 Алания
    31.4% (16)
    1:0 Алания
    25.5% (13)
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    Алания
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