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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 14.
Химки
 
Позже
Енисей
Прогнозы 49
Химки 73.5% (36)
X 22.4% (11)
Енисей 4.1% (2)
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Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Енисей
1.72
3.45
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Енисей

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПД
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хосонов Хетаг 4 (2) 0.31
Руденко Александр Александрович 3 (1) 0.23
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.15
Терехов Сергей 1 0.08
Панченко Кирилл 1 0.08
Исаенко Олег 1 0.08
Волков Захар 1 0.08
Степанов Данил 1 0.08
Берковский Илья 1 0.08
Варатынов Сергей 1 0.08
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 4 0.31
Стежко Виталий 2 0.15
Канаплин Александр 2 0.15
Савельев Максим 2 0.15
Окладников Андрей 2 0.15
Иванов Егор 2 (1) 0.15
Марков Николай 1 0.08
Орлов Антон 1 0.08
Глушков Никита Андреевич 1 0.08

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 3 0
Варатынов Сергей 3 0
Степанов Данил 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Терехов Сергей 1 0
Кулишев Артём 1 0
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 4 0
Кичин Валерий 2 1
Бардыбахин Вячеслав 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Феррейра Херман 2 0
Раздорских Никита 2 0
Масловский Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0

Результаты матчей

Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Химки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Енисей
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
12
Химки
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Енисей
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
1
6%
4
21%
1-15
4
24%
7
37%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
4
24%
1
5%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1
СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1
Енисей
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шинник - Енисей 1:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Луки-Энергия - Енисей 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1
Торпедо Москва - Енисей 1:0 Енисей - Родина Москва 2:2 Алания - Енисей 2:1 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0

Результаты матчей

Химки
Енисей

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Химки
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 13 7 4 2 16 - 11 25
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 7 3 3 14 - 6 24
3.
Акрон
 Заявка 13 6 3 4 16 - 9 21
4.
Химки
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Шинник
 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Тюмень
 Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
8.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сокол
 Заявка 13 5 3 5 12 - 19 18
10.
Арсенал Тула
 13 4 6 3 13 - 12 18
11.
Родина Москва
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
12.
Черноморец Нв
 Заявка 13 3 8 2 14 - 13 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 4 5 9 - 11 16
14.
Енисей
 Заявка 13 4 3 6 17 - 17 15
15.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 3 6 10 - 14 15
16.
Ленинградец
 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
17.
Кубань
 Заявка 13 2 3 8 7 - 15 9
18.
Волгарь
 Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Тюмень
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
8.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 1 2 8 - 3 10
12.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
13.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
15.
Химки
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
16.
Кубань
 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Акрон
 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
11.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
12.
Торпедо Москва
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
Енисей
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
16.
Волгарь
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Химки 73.5% (36)
    X 22.4% (11)
    Енисей 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Енисей
    1.72
    3.45
    4.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Химки - Енисей

    Исход игры
    Химки
    73.5% (36)
    Ничья
    22.4% (11)
    Енисей
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (30)
    Нет
    37.5% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    36.7% (18)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    1:0 Химки
    20.4% (10)
    2:0 Химки
    12.2% (6)
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