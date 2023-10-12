Тур: 14.
История личных встреч
Химки
Енисей
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хосонов Хетаг
|4 (2)
|0.31
|Руденко Александр Александрович
|3 (1)
|0.23
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.15
|Терехов Сергей
|1
|0.08
|Панченко Кирилл
|1
|0.08
|Исаенко Олег
|1
|0.08
|Волков Захар
|1
|0.08
|Степанов Данил
|1
|0.08
|Берковский Илья
|1
|0.08
|Варатынов Сергей
|1
|0.08
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|4
|0.31
|Стежко Виталий
|2
|0.15
|Канаплин Александр
|2
|0.15
|Савельев Максим
|2
|0.15
|Окладников Андрей
|2
|0.15
|Иванов Егор
|2 (1)
|0.15
|Марков Николай
|1
|0.08
|Орлов Антон
|1
|0.08
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.08
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|3
|0
|Варатынов Сергей
|3
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Терехов Сергей
|1
|0
|Кулишев Артём
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Обухов Игорь
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|4
|0
|Кичин Валерий
|2
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Иванов Егор
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Феррейра Херман
|2
|0
|Раздорских Никита
|2
|0
|Масловский Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Химки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Енисей
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
12
Химки
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Енисей
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
1
6%
4
21%
1-15
4
24%
7
37%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
4
24%
1
5%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1
СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1
Енисей
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шинник - Енисей 1:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Луки-Энергия - Енисей 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1
Торпедо Москва - Енисей 1:0 Енисей - Родина Москва 2:2 Алания - Енисей 2:1 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0
Результаты матчей
Химки
Енисей
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Химки
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|16 - 11
|25
|2.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|14 - 6
|24
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 9
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 19
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|12.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|14 - 13
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 11
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 17
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 14
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 15
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|15.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
Прогнозы на матч Химки - Енисей
Исход игры
Химки
73.5% (36)
Ничья
22.4% (11)
Енисей
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
62.5% (30)
Нет
37.5% (18)
Популярный счёт
2:1 Химки
36.7% (18)
1:1 Ничья
20.4% (10)
1:0 Химки
20.4% (10)
2:0 Химки
12.2% (6)
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