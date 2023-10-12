Тур: 14.
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|4
|0.31
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.15
|Касинтура Эгаш
|2
|0.15
|Костюков Михаил
|1
|0.08
|Ковачевич Владимир
|1
|0.08
|Алибеков Муталип
|1
|0.08
|Юсупов Залимхан
|1
|0.08
|Магомедов Ражаб
|1
|0.08
|Абдуллахи Квари
|1
|0.08
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|4 (2)
|0.31
|Руденко Владислав
|3
|0.23
|Саадуев Шамиль
|2
|0.15
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.15
|Маклаков Иван
|1
|0.08
|Магомедов Зикрула
|1
|0.08
|Абакаров Магомед
|1
|0.08
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|2
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Храмцов Максим
|2
|0
|Абдуллахи Квари
|2
|0
|Сердеров Сердер
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Алибеков Муталип
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|Гараев Виктор
|2
|0
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Фомин Денис
|1
|0
|Хагур Руслан
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
|Фролкин Даниил
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Черноморец Нв
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Динамо Махачкала
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
9
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Черноморец Нв
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
13%
2
14%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0
Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Биолог-Новокубанск - Черноморец Нв 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1
Черноморец Нв - Сокол 5:3 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Черноморец Нв
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
58
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|16 - 11
|25
|2.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|14 - 6
|24
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 9
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 19
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|12.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|14 - 13
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 11
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 17
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 14
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 15
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|15.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Черноморец Нв
Исход игры
Динамо Махачкала
83.6% (46)
Ничья
7.3% (4)
Черноморец Нв
9.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
50% (25)
Нет
50% (25)
Популярный счёт
2:1 Динамо Махачкала
36.4% (20)
1:0 Динамо Махачкала
23.6% (13)
2:0 Динамо Махачкала
16.4% (9)
1:1 Ничья
7.3% (4)
0:1 Черноморец Нв
3.6% (2)
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