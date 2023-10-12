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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 14.
Динамо Махачкала
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 55
Динамо Махачкала 83.6% (46)
X 7.3% (4)
Черноморец Нв 9.1% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Черноморец Нв
1.68
3.40
4.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 4 0.31
Глушков Никита Сергеевич 2 0.15
Касинтура Эгаш 2 0.15
Костюков Михаил 1 0.08
Ковачевич Владимир 1 0.08
Алибеков Муталип 1 0.08
Юсупов Залимхан 1 0.08
Магомедов Ражаб 1 0.08
Абдуллахи Квари 1 0.08
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Антон 4 (2) 0.31
Руденко Владислав 3 0.23
Саадуев Шамиль 2 0.15
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.15
Маклаков Иван 1 0.08
Магомедов Зикрула 1 0.08
Абакаров Магомед 1 0.08

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 3 0
Ковачевич Владимир 2 0
Кагермазов Сослан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Храмцов Максим 2 0
Абдуллахи Квари 2 0
Сердеров Сердер 1 0
Костюков Михаил 1 0
Алибеков Муталип 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Дмитрий 3 0
Гараев Виктор 2 0
Гречкин Алексей 2 0
Маклаков Иван 2 0
Фомин Денис 1 0
Хагур Руслан 1 0
Руденко Владислав 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Фролкин Даниил 1 0
Абакаров Магомед 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Черноморец Нв
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Динамо Махачкала
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
9
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Черноморец Нв
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
13%
2
14%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0
Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Биолог-Новокубанск - Черноморец Нв 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1
Черноморец Нв - Сокол 5:3 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Черноморец Нв

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 13 7 4 2 16 - 11 25
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 7 3 3 14 - 6 24
3.
Акрон
 Заявка 13 6 3 4 16 - 9 21
4.
Химки
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Шинник
 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Тюмень
 Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
8.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сокол
 Заявка 13 5 3 5 12 - 19 18
10.
Арсенал Тула
 13 4 6 3 13 - 12 18
11.
Родина Москва
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
12.
Черноморец Нв
 Заявка 13 3 8 2 14 - 13 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 4 5 9 - 11 16
14.
Енисей
 Заявка 13 4 3 6 17 - 17 15
15.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 3 6 10 - 14 15
16.
Ленинградец
 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
17.
Кубань
 Заявка 13 2 3 8 7 - 15 9
18.
Волгарь
 Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Тюмень
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
8.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 1 2 8 - 3 10
12.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
13.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
15.
Химки
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
16.
Кубань
 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Акрон
 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
11.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
12.
Торпедо Москва
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
Енисей
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
16.
Волгарь
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Динамо Махачкала 83.6% (46)
    X 7.3% (4)
    Черноморец Нв 9.1% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Черноморец Нв
    1.68
    3.40
    4.50
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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Черноморец Нв

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    83.6% (46)
    Ничья
    7.3% (4)
    Черноморец Нв
    9.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (25)
    Нет
    50% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Махачкала
    36.4% (20)
    1:0 Динамо Махачкала
    23.6% (13)
    2:0 Динамо Махачкала
    16.4% (9)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
    0:1 Черноморец Нв
    3.6% (2)
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    Динамо Махачкала
    Черноморец Нв
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