Тур: 14.
Позже
История личных встреч
Кубань
Торпедо Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левин Гаррик
|3
|0.23
|Абдоков Нури
|2 (1)
|0.15
|Лаук Максим
|1
|0.08
|Грузнов Илья
|1
|0.08
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.23
|Юзепчук Роман
|2
|0.15
|Стефанович Илья
|2 (1)
|0.15
|Лебеденко Игорь
|1
|0.08
|Журавлёв Юрий
|1
|0.08
|Калугин Никита
|1
|0.08
|Москвичёв Владимир
|1
|0.08
|Манелов Ираклий
|1
|0.08
Карточки
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левин Гаррик
|4
|0
|Таказов Сослан
|3
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Безденежных Игорь
|3
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|1
|Темников Иван
|2
|0
|Смирнов Александр
|2
|0
|Лаук Максим
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Кенфак Оливье
|2
|0
|Байрыев Азат
|1
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Веденеев Максим
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|5
|0
|Рейна Йорди
|4
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|4
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Кубань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Кубань
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Торпедо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
1
7
Кубань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Торпедо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
50%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
14%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
15
13
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
20%
1
8%
1-15
5
33%
3
23%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кубань
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1
Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1 Шинник - Кубань 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Кубань - Волгарь 2:0 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Кубань - Енисей 1:2 Краснодар - Кубань 3:0 Кубань - Дружба Майкоп 2:2 Кубань - Кубань Холдинг 1:2 Кубань - Биолог-Новокубанск 3:0 Уфа - Кубань 1:2 Кубань - Енисей 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1
Результаты матчей
Кубань
Торпедо Москва
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Кубань
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
112
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|16 - 11
|25
|2.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|14 - 6
|24
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 9
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 19
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|12.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|14 - 13
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 11
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 17
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 14
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 15
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|15.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
Прогнозы на матч Кубань - Торпедо Москва
Исход игры
Кубань
22.4% (11)
Ничья
40.8% (20)
Торпедо Москва
36.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (17)
1:2 Торпедо Москва
24.5% (12)
2:1 Кубань
12.2% (6)
0:1 Торпедо Москва
8.2% (4)
1:0 Кубань
8.2% (4)
0:2 Торпедо Москва
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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