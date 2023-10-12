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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 14.
Кубань
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 49
Кубань 22.4% (11)
X 40.8% (20)
Торпедо Москва 36.7% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кубань
Ничья
Торпедо Москва
3.20
3.05
2.14
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кубань
Торпедо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левин Гаррик 3 0.23
Абдоков Нури 2 (1) 0.15
Лаук Максим 1 0.08
Грузнов Илья 1 0.08
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.23
Юзепчук Роман 2 0.15
Стефанович Илья 2 (1) 0.15
Лебеденко Игорь 1 0.08
Журавлёв Юрий 1 0.08
Калугин Никита 1 0.08
Москвичёв Владимир 1 0.08
Манелов Ираклий 1 0.08

Карточки

Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левин Гаррик 4 0
Таказов Сослан 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Безденежных Игорь 3 0
Фаттахов Ленар 1 1
Темников Иван 2 0
Смирнов Александр 2 0
Лаук Максим 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Абдоков Нури 2 0
Кенфак Оливье 2 0
Байрыев Азат 1 0
Нестеренко Юрий 1 0
Жилов Ислам 1 0
Веденеев Максим 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 5 0
Рейна Йорди 4 0
Бородин Сергей Алексеевич 4 0
Шамкин Даниил 3 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Стефанович Илья 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Кубань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Кубань
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Торпедо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

1
7
Кубань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Торпедо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
50%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
14%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

15
13
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
20%
1
8%
1-15
5
33%
3
23%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1
Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1 Шинник - Кубань 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Кубань - Волгарь 2:0 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Кубань - Енисей 1:2 Краснодар - Кубань 3:0 Кубань - Дружба Майкоп 2:2 Кубань - Кубань Холдинг 1:2 Кубань - Биолог-Новокубанск 3:0 Уфа - Кубань 1:2 Кубань - Енисей 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1

Результаты матчей

Кубань
Торпедо Москва

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Кубань
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 13 7 4 2 16 - 11 25
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 7 3 3 14 - 6 24
3.
Акрон
 Заявка 13 6 3 4 16 - 9 21
4.
Химки
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Шинник
 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Тюмень
 Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
8.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сокол
 Заявка 13 5 3 5 12 - 19 18
10.
Арсенал Тула
 13 4 6 3 13 - 12 18
11.
Родина Москва
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
12.
Черноморец Нв
 Заявка 13 3 8 2 14 - 13 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 4 5 9 - 11 16
14.
Енисей
 Заявка 13 4 3 6 17 - 17 15
15.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 3 6 10 - 14 15
16.
Ленинградец
 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
17.
Кубань
 Заявка 13 2 3 8 7 - 15 9
18.
Волгарь
 Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Тюмень
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
8.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 1 2 8 - 3 10
12.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
13.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
15.
Химки
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
16.
Кубань
 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Акрон
 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
11.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
12.
Торпедо Москва
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
Енисей
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
16.
Волгарь
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кубань - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Кубань 22.4% (11)
    X 40.8% (20)
    Торпедо Москва 36.7% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кубань
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.20
    3.05
    2.14
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Кубань - Торпедо Москва

    Исход игры
    Кубань
    22.4% (11)
    Ничья
    40.8% (20)
    Торпедо Москва
    36.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (17)
    1:2 Торпедо Москва
    24.5% (12)
    2:1 Кубань
    12.2% (6)
    0:1 Торпедо Москва
    8.2% (4)
    1:0 Кубань
    8.2% (4)
    0:2 Торпедо Москва
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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