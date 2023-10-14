  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 14.
Родина Москва
 
Позже
Акрон
Прогнозы 117
Родина Москва 28.2% (33)
X 47.9% (56)
Акрон 23.9% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Акрон
2.18
Реклама, ligastavok.ru
3.30
Реклама, ligastavok.ru
3.55
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Родина Москва
Акрон

История личных встреч

Родина Москва
Акрон

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 7 (1) 0.54
Гордюшенко Астемир 3 0.23
Калмыков Амур 3 (1) 0.23
Турищев Максим 2 0.15
Султонов Мухаммад 1 0.08
Клещенко Александр 1 0.08
Самко Владислав 1 0.08
Куль Руслан 1 (1) 0.08
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 0.31
Килин Антон 3 0.23
Понсе Андрес 3 0.23
Песегов Евгений 1 0.08
Азаров Владимир 1 0.08
Хубаев Давид 1 0.08
Галкин Владислав 1 0.08
Анджелкович Неманья 1 0.08
Савичев Константин 1 (1) 0.08

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 3 0
Калмыков Амур 3 0
Гордюшенко Астемир 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Крижан Митча 2 0
Воропаев Артём 2 0
Фищенко Руслан 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Клещенко Александр 1 0
Камышев Илья 1 0
Вачхольз Уэсли Ната 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 2 1
Хубаев Давид 3 0
Апеков Руслан 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Анджелкович Неманья 2 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Макаров Сергей 1 0
Килин Антон 1 0
Понсе Андрес 1 0
Бокоев Марат 1 0
Данилин Кирилл 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
8
Родина Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Акрон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
3
33%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
7
44%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4
Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1
Акрон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0
Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0

Результаты матчей

Родина Москва
Акрон

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 14 8 4 2 17 - 11 28
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 8 3 3 15 - 6 27
3.
Химки
 Заявка 14 7 3 4 18 - 14 24
4.
Тюмень
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Акрон
 Заявка 13 6 3 4 16 - 9 21
6.
Шинник
 Заявка 14 6 2 6 17 - 20 20
7.
КАМАЗ
 Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Сокол
 Заявка 14 5 4 5 14 - 21 19
10.
Арсенал Тула
 14 4 7 3 14 - 13 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
12.
Родина Москва
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
14.
Нефтехимик
 Заявка 14 4 4 6 12 - 16 16
15.
Енисей
 Заявка 14 4 3 7 17 - 18 15
16.
Ленинградец
 Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
17.
Кубань
 Заявка 14 3 3 8 9 - 16 12
18.
Волгарь
 Заявка 14 1 6 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
КАМАЗ
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
8.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
9.
Химки
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
10.
Сокол
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Кубань
 Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
14.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
15.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
16.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
4.
Акрон
 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 6 - 10 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
Торпедо Москва
 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 8
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 5
Весь список
  • До матча
  • Официальные лица матча:

    Главный судья: Кошко Юнус (Белореченск).
    Первый помощник: Петров Денис (Астрахань).
    Второй помощник: Пелых Андрей (Санкт-Петербург).
    Резервный судья: Рубцов Евгений (Нижний Новгород).
    Инспектор: Попов Дмитрий (Москва).
    Делегат: Иванов Василий Владимирович (Москва).

    Москва. Стадион «Сапсан Арена».
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 14-м туре Первой лиги России московская "Родина" встретится у себя дома с тольяттинским "Акроном". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 117
Родина Москва 28.2% (33)
X 47.9% (56)
Акрон 23.9% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Акрон
2.18
Реклама, ligastavok.ru
3.30
Реклама, ligastavok.ru
3.55
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Родина Москва - Акрон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Родина Москва - Акрон

Исход игры
Родина Москва
28.8% (34)
Ничья
47.5% (56)
Акрон
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
71.55% (83)
Нет
28.45% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (51)
1:0 Родина Москва
14.4% (17)
2:1 Родина Москва
12.7% (15)
0:1 Акрон
11% (13)
1:2 Акрон
10.2% (12)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Родина Москва
Акрон
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 