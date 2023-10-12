Тур: 14.
Позже
История личных встреч
Родина Москва
Акрон
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|7 (1)
|0.54
|Гордюшенко Астемир
|3
|0.23
|Калмыков Амур
|3 (1)
|0.23
|Турищев Максим
|2
|0.15
|Султонов Мухаммад
|1
|0.08
|Клещенко Александр
|1
|0.08
|Самко Владислав
|1
|0.08
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.08
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|4 (1)
|0.31
|Килин Антон
|3
|0.23
|Понсе Андрес
|3
|0.23
|Песегов Евгений
|1
|0.08
|Азаров Владимир
|1
|0.08
|Хубаев Давид
|1
|0.08
|Галкин Владислав
|1
|0.08
|Анджелкович Неманья
|1
|0.08
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.08
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Заурбек
|3
|0
|Калмыков Амур
|3
|0
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Крижан Митча
|2
|0
|Воропаев Артём
|2
|0
|Фищенко Руслан
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Клещенко Александр
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Апеков Руслан
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Анджелкович Неманья
|2
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Килин Антон
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
8
Родина Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Акрон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
3
33%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
7
44%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4
Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1
Акрон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0
Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0
Результаты матчей
Родина Москва
Акрон
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
25
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
15
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
310
211
211
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|16 - 11
|25
|2.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|14 - 6
|24
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 9
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 19
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|12.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|14 - 13
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 11
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 17
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 14
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 15
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|15.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
Прогнозы на матч Родина Москва - Акрон
Исход игры
Родина Москва
38.8% (19)
Ничья
38.8% (19)
Акрон
22.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
68.09% (32)
Нет
31.91% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (15)
1:0 Родина Москва
18.4% (9)
2:1 Родина Москва
16.3% (8)
0:1 Акрон
8.2% (4)
1:2 Акрон
8.2% (4)
2:2 Ничья
6.1% (3)
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