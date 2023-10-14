Тур: 1. Стадион: Пратт энд Уитни. Главный судья: Герреро Фернандо
0'
1:0
27' ГолПулишич Кристиан
1:1
39' ГолГюндоган Илкай
1:2
58' ГолФюллькруг Никлас
1:3
61' ГолМусиала Джамал
Ход матча
27'
1:0
39'
1:1
58'
1:2
61'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
200 Количество передач 295
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Рим
Тим
21
Веа
Тимоти
20
Госенс
Робин
10
Вирц
Флориан
19
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хорват ИтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каллахан Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Сане ЛеройНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Трапп КевинВратарь
-
22 Лено БерндВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
-
17 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Брандт ЮлианПолузащитник
-
13 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
История личных встреч
США
Германия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2
США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0
Германия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0
Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США 1:3 Германия
Исход игры
США
14.2% (19)
Ничья
15.7% (21)
Германия
70.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
77.59% (90)
Меньше
22.41% (26)
Обе команды забьют
Да
86.21% (100)
Нет
13.79% (16)
Популярный счёт
1:2 Германия
42.5% (57)
2:1 США
9% (12)
1:1 Ничья
8.2% (11)
0:2 Германия
6.7% (9)
1:3 Германия
6.7% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Германия
2.2% (3)
2:3 Германия
2.2% (3)
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