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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Герреро Фернандо
США
FIFA #11
1:3
Второй тайм: 62'
Германия
FIFA #15

Ход матча

27'
Пулишич Кристиан
1:0
39'
1:1
Гюндоган Илкай
46'
Де ла Торре Лука
Рейна Джованни
 
58'
1:2
Фюллькруг Никлас
61'
1:3
Мусиала Джамал

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 200 Количество передач 295
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 134
США 14.2% (19)
X 15.7% (21)
Германия 70.1% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Германия
5.00
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4.23
4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
19
Скалли
Джозеф
4
Ричардс
Крис
13
Рим
Тим
2
Дест
Серджиньо
7
Рейна
Джованни
6
Муса
Юнус
8
Маккенни
Уэстон
21
Веа
Тимоти
20
Балогун
Фоларин
10
Пулишич
Кристиан
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Та
Джонатан
5
Хуммельс
Матс
2
Рюдигер
Антонио
20
Госенс
Робин
14
Мусиала
Джамал
16
Гросс
Паскаль
21
Гюндоган
Илкай
10
Вирц
Флориан
19
Сане
Лерой
9
Фюллькруг
Никлас
США
Германия

История личных встреч

США
Германия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:2
ЧМ
0:1
ТМС
4:3

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2
США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0
Германия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0
Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4
  • Второй тайм
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-3! Джамал Мусиала! Еще один гол смогли провести гости. После ошибки защитника выскочил один на один с голкипером Фюллькурги отдал поперек на Мусиалу, который в борьбе с защитником в подкате протолкнул сферу в пустые ворота.
  • 61'
    После навеса с угла поля от Пулишича на ближней штанге пробил головой Муса, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    60'
    Продавил соперника по флангу Веа и прострелил во вратарскую, но мяч рикошетом от ноги защитника отправился на угловой.
  • 59'
    Прострелил с левого фланга вновь Госенс в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Никлас Фюллькруг! Вышли вперед немцы. Отобрал мяч на фланге Госенс и отдал вперед на Фюллькруга, который избежал офсайда и пробил с разворота точно в дальний нижний угол ворот.
  • 57'
    Муса руками схватил соперника за футболку в центре поля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 56'
    Откровенно грубо сыграл по ногам Вирцу в подкате Де ла Торре, но судья не стал показывать желтую карточку нарушителю.
  • Угловой
    54'
    Ушел от соперника на скорости по флангу Пулишич и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 53'
    Сместился с правого фланга в штрафную Сане и пробил в дальний угол, но Тёрнер в падении отбил мяч в сторону.
  • 52'
    Продавил соперника по флангу Балогун и отдал поперек на Де ла Торре, но тому пробить не позволили защитники.
  • Замена
    51'
    Замена в перерыве произошла в составе сборной США. Вместо Джованни Рейны на второй тайм вышел Лука Де ла Торре.
  • 50'
    С углового навесил на дальнюю штангу Гюндоган, но вышел из ворот Тёрнер и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 49'
    Из пределов штрафной пробил по воротам Фюллькруг в ближний нижний угол, но в падении отбил мяч в сторону Тёрнер.
  • 48'
    Убегал в контратаку на скорости и навесил на дальнюю штангу, но мяч перехватил на выходе Тер Штеген.
  • 47'
    Гюндоган выиграл подбор у штрафной соперника и пробил в одно касание, но мяч оказался точно в руках Тёрнера.
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    • Первый тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Перерыв
      Своим свистком отправил футболистов на перерыв. Команды обменялись голами в первом тайме!
    • 45'
      Со штрафного подавал Пулишич на дальнюю штангу, но здесь головой Ричардс не смог добраться до мяча.
    • Желтая карточка
      45'
      На фланге в грубом подкате Хуммельс уложил на газон Деста. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал судья к основному времени нашего поединка.
    • 44'
      Дальний заброс Маккенни в штрафную на ход Балогуну, но на выходе смог перехватить этот пас Тер Штеген.
    • 43'
      С углового навесил Пулишич на линию вратарской, но здесь головой в падении вынес сферу подальше от ворот Рюдигер.
    • Угловой
      42'
      Дест с левого фланга прострелил в центр штрафной, но здесь Хуммельс оказался первым на мяче и вынес его на угловой.
    • 41'
      С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера мощным ударом, но мяч полетел выше ворот.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Илкай Гюндоган! Удалось сравнять счет немцам. Выскочил один на один с голкипером Сане, но пробил точно в Тёрнера, от которого сфера полетела на ногу Гюндогану, а тот забил уже в пустые ворота.
    • 38'
      Долго катают мяч возле чужой штрафной немцы, но пройти массированную оборону соперника им не удается.
    • 37'
      Сане отдавал пас в штрафную на ход Фюддькругу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 36'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Рейна и пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках Тер Штегена.
    • 35'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Веа на ход Балогуну, но тот не смог добраться до мяча.
    • 34'
      Муса в центре поля подтолкнул в спину Вирца в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Германии.
    • 33'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Пулишич, но здесь пробить головой Веа не смог в борьбе против Та.
    • 32'
      С углового навесил на дальнюю штангу Гюндоган, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Рим.
    • 31'
      Ворвался в штрафную соперника Гюндоган и прострелил вдоль ворот, но от ноги Ричардса сфера полетела на угловой.
    • 30'
      Гюндоган отдавал пас с фланга в центр штрафной на Фюллькруга, но тот пробил в одно касание крайне неточно.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кристиан Пулишич! Удалось американцам открыть счет в матче. Убежал в атаку по левой бровке Пулишич, обыграл двоих соперников, сместился в центр и закрутил точно в дальний верхний угол ворот, без шансов для голкипера.
    • 28'
      Убежал в контратаку по центру Мусиала и отдал поперек на Фюллькруга, который пробил в нижний угол, но справился Тёрнер.
    • 27'
      Подавал с правого фланга подавал на линию вратарской Муса, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 26'
      С углового навесил в центр штрафной Пулишич, но здесь добраться до мяча Муса не позволил в верховой борьбе Хуммельс.
    • Угловой
      25'
      Ушел от соперника Рейна по флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги Та сфера полетела за лицевую линию.
    • 24'
      Сместился Дест с фланга к линии штрафной и попытался закрутить в дальний нижний угол, но мяч в падении смог забрать в руки Тер Штаген.
    • 23'
      С разворота пробил по воротам из пределов штрафной Фюллькруг, но мяч спокойно забрал в свои руки Тёрнер.
    • 22'
      Мусиала сместился в штрафную с левого фланга на скорости, но напоролся на Ричардса, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 21'
      С правого фланга покатил поперек Вирц под удар Госенсу, но тот не смог замкнуть в борьбе с защитником.
    • 20'
      В центре поля получил по ногам Гюндоган в борьбе против Муса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Германии.
    • 19'
      С левого фланга подал на дальнюю штангу Пулишич, но здесь Веа не смог дотянуться головой до мяча в борьбе с защитником.
    • 18'
      Сане сместился с правого фланга к центру и пробил по воротам, но мяч откровенно срезался с ноги и полетел на трибуну.
    • 17'
      С углового вновь навесил Пулишич на линию вратарской, но здесь Та вынес сферу далеко в центр поля.
    • 16'
      Убегал в контратаку Веа по флангу и отдал в штрафную на Пулишича, который пробил в одной касание, но мяч полетел на угловой от ноги защитника.
    • 15'
      С угла поля навесил Вирц на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Дест и вынес мяч головой обратно на фланг.
    • 14'
      С левого фланга забросил Вирц в штрафную на ход Гюндогану, но тому добраться до мяча не позволил в подкате Рим.
    • Штанга
      13'
      Вирц с левого фланга покатил в центр на Гросса, который пробил с разворота, но на этот раз американцев от пропущенного гола спасла штанга.
    • 12'
      С угла поля навесил Пулишич на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Хуммельс и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      11'
      Прорывался по флангу на скорости Веа и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 10'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Маккенни на ход Пулишичу, который пробил с острого угла, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 9'
      Догнал мяч у лицевой линии Мусиала и навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 8'
      Прорывался по правому флангу на скорости Мусиала и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 7'
      Тонко отдавал пас в штрафную Гюндоган на ход Сане, но перехватил сферу в последний момент Маккенни.
    • 6'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Вирц на Фюллькруга, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе защитник.
    • Офсайд
      5'
      Убежал один на один с голкипером Пулишич и отправил сферу в сетку, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
    • 4'
      Забросил по флангу Маккенни на ход Веа, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял сферу.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Гросс на ход Сане, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе защитник.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pratt & Whitney Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч США 1:3 Германия

    Исход игры
    США
    14.2% (19)
    Ничья
    15.7% (21)
    Германия
    70.1% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.59% (90)
    Меньше
    22.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (100)
    Нет
    13.79% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    42.5% (57)
    2:1 США
    9% (12)
    1:1 Ничья
    8.2% (11)
    0:2 Германия
    6.7% (9)
    1:3 Германия
    6.7% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    0:1 Германия
    2.2% (3)
    2:3 Германия
    2.2% (3)
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    Германия
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