Откровенно грубо сыграл по ногам Вирцу в подкате Де ла Торре, но судья не стал показывать желтую карточку нарушителю.

Муса руками схватил соперника за футболку в центре поля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Никлас Фюллькруг! Вышли вперед немцы. Отобрал мяч на фланге Госенс и отдал вперед на Фюллькруга, который избежал офсайда и пробил с разворота точно в дальний нижний угол ворот.

Прострелил с левого фланга вновь Госенс в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Продавил соперника по флангу Веа и прострелил во вратарскую, но мяч рикошетом от ноги защитника отправился на угловой.

После навеса с угла поля от Пулишича на ближней штанге пробил головой Муса, но мяч полетел выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-3! Джамал Мусиала! Еще один гол смогли провести гости. После ошибки защитника выскочил один на один с голкипером Фюллькурги отдал поперек на Мусиалу, который в борьбе с защитником в подкате протолкнул сферу в пустые ворота.

Гюндоган выиграл подбор у штрафной соперника и пробил в одно касание, но мяч оказался точно в руках Тёрнера.

Убегал в контратаку на скорости и навесил на дальнюю штангу, но мяч перехватил на выходе Тер Штеген.

Из пределов штрафной пробил по воротам Фюллькруг в ближний нижний угол, но в падении отбил мяч в сторону Тёрнер.

С углового навесил на дальнюю штангу Гюндоган, но вышел из ворот Тёрнер и спокойно забрал мяч в свои руки.

Замена в перерыве произошла в составе сборной США. Вместо Джованни Рейны на второй тайм вышел Лука Де ла Торре.

Продавил соперника по флангу Балогун и отдал поперек на Де ла Торре, но тому пробить не позволили защитники.

Сместился с правого фланга в штрафную Сане и пробил в дальний угол, но Тёрнер в падении отбил мяч в сторону.

Ушел от соперника на скорости по флангу Пулишич и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Илкай Гюндоган! Удалось сравнять счет немцам. Выскочил один на один с голкипером Сане, но пробил точно в Тёрнера, от которого сфера полетела на ногу Гюндогану, а тот забил уже в пустые ворота.

Дест с левого фланга прострелил в центр штрафной, но здесь Хуммельс оказался первым на мяче и вынес его на угловой.

С углового навесил Пулишич на линию вратарской, но здесь головой в падении вынес сферу подальше от ворот Рюдигер.

Дальний заброс Маккенни в штрафную на ход Балогуну, но на выходе смог перехватить этот пас Тер Штеген.

На фланге в грубом подкате Хуммельс уложил на газон Деста. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Со штрафного подавал Пулишич на дальнюю штангу, но здесь головой Ричардс не смог добраться до мяча.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

38' Долго катают мяч возле чужой штрафной немцы, но пройти массированную оборону соперника им не удается.

37' Сане отдавал пас в штрафную на ход Фюддькругу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

36' Выиграл подбор у штрафной соперника Рейна и пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках Тер Штегена.

35' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Веа на ход Балогуну, но тот не смог добраться до мяча.

34' Муса в центре поля подтолкнул в спину Вирца в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Германии.

33' С левого фланга навесил в центр штрафной Пулишич, но здесь пробить головой Веа не смог в борьбе против Та.

32' С углового навесил на дальнюю штангу Гюндоган, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Рим.

31' Ворвался в штрафную соперника Гюндоган и прострелил вдоль ворот, но от ноги Ричардса сфера полетела на угловой.

30' Гюндоган отдавал пас с фланга в центр штрафной на Фюллькруга, но тот пробил в одно касание крайне неточно.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кристиан Пулишич! Удалось американцам открыть счет в матче. Убежал в атаку по левой бровке Пулишич, обыграл двоих соперников, сместился в центр и закрутил точно в дальний верхний угол ворот, без шансов для голкипера.

28' Убежал в контратаку по центру Мусиала и отдал поперек на Фюллькруга, который пробил в нижний угол, но справился Тёрнер.

27' Подавал с правого фланга подавал на линию вратарской Муса, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

26' С углового навесил в центр штрафной Пулишич, но здесь добраться до мяча Муса не позволил в верховой борьбе Хуммельс.

25' Ушел от соперника Рейна по флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги Та сфера полетела за лицевую линию.

24' Сместился Дест с фланга к линии штрафной и попытался закрутить в дальний нижний угол, но мяч в падении смог забрать в руки Тер Штаген.

23' С разворота пробил по воротам из пределов штрафной Фюллькруг, но мяч спокойно забрал в свои руки Тёрнер.

22' Мусиала сместился в штрафную с левого фланга на скорости, но напоролся на Ричардса, который в чистом подкате отобрал мяч.

21' С правого фланга покатил поперек Вирц под удар Госенсу, но тот не смог замкнуть в борьбе с защитником.

20' В центре поля получил по ногам Гюндоган в борьбе против Муса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Германии.

19' С левого фланга подал на дальнюю штангу Пулишич, но здесь Веа не смог дотянуться головой до мяча в борьбе с защитником.

18' Сане сместился с правого фланга к центру и пробил по воротам, но мяч откровенно срезался с ноги и полетел на трибуну.

17' С углового вновь навесил Пулишич на линию вратарской, но здесь Та вынес сферу далеко в центр поля.

16' Убегал в контратаку Веа по флангу и отдал в штрафную на Пулишича, который пробил в одной касание, но мяч полетел на угловой от ноги защитника.

15' С угла поля навесил Вирц на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Дест и вынес мяч головой обратно на фланг.

14' С левого фланга забросил Вирц в штрафную на ход Гюндогану, но тому добраться до мяча не позволил в подкате Рим.

13' Вирц с левого фланга покатил в центр на Гросса, который пробил с разворота, но на этот раз американцев от пропущенного гола спасла штанга.

12' С угла поля навесил Пулишич на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Хуммельс и головой вынес сферу подальше от ворот.

11' Прорывался по флангу на скорости Веа и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

10' Диагональ исполнял в штрафную соперника Маккенни на ход Пулишичу, который пробил с острого угла, но мяч застрял в гуще защитников.

9' Догнал мяч у лицевой линии Мусиала и навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

8' Прорывался по правому флангу на скорости Мусиала и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

7' Тонко отдавал пас в штрафную Гюндоган на ход Сане, но перехватил сферу в последний момент Маккенни.

6' С левого фланга навесил в центр штрафной Вирц на Фюллькруга, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе защитник.

5' Убежал один на один с голкипером Пулишич и отправил сферу в сетку, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

4' Забросил по флангу Маккенни на ход Веа, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял сферу.

3' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Гросс на ход Сане, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе защитник.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.