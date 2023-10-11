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Тур: 1. Стадион: .
США
FIFA #11
 
Позже
Германия
FIFA #15

История личных встреч

США
Германия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:2
ЧМ
0:1
ТМС
4:3

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2
США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0
Германия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0
Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4
  • Текстовая онлайн трансляция матча США - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 48
    США 27.1% (13)
    X 2.1% (1)
    Германия 70.8% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Германия
    4.20
    4.30
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    3.75
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч США - Германия

    Исход игры
    США
    27.1% (13)
    Ничья
    2.1% (1)
    Германия
    70.8% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    41.7% (20)
    2:1 США
    18.8% (9)
    0:2 Германия
    14.6% (7)
    1:3 Германия
    6.3% (3)
    0:1 Германия
    6.3% (3)
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    США
    Германия
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