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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Rubiel Vazquez
Мексика
FIFA #12
0:0
Первый тайм: 21'
Германия
FIFA #15
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 123
Мексика 13% (16)
X 24.4% (30)
Германия 62.6% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Германия
5.20
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4.30
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4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
19
Санчес
Хорхе
3
Монтес
Сесар
5
Васкес
Хоан
6
Артеага
Херардо
18
Чавес
Луис
4
Альварес
Эдсон
14
Санчес
Эрик
III
22
Лосано
Ирвинг
11
Хименес
Сантьяго
Томас
21
Антуна
Уриэль
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Та
Джонатан
15
Зюле
Никлас
2
Рюдигер
Антонио
20
Госенс
Робин
21
Гюндоган
Илкай
8
Горецка
Леон
11
Брандт
Юлиан
14
Мусиала
Джамал
19
Сане
Лерой
9
Фюллькруг
Никлас
Мексика
Германия

История личных встреч

Мексика
Германия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМ
0:1
КК
4:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0
Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2
Германия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2
Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0
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    Прогнозы 123
    Мексика 13% (16)
    X 24.4% (30)
    Германия 62.6% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мексика
    Ничья
    Германия
    5.20
    Реклама, pari.ru
    4.30
    Реклама, ligastavok.ru
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мексика 0:0 Германия

    Исход игры
    Мексика
    12.9% (16)
    Ничья
    24.2% (30)
    Германия
    62.9% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (87)
    Меньше
    25% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    90.52% (105)
    Нет
    9.48% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    43.5% (54)
    1:1 Ничья
    14.5% (18)
    2:1 Мексика
    11.3% (14)
    2:2 Ничья
    8.9% (11)
    1:3 Германия
    4% (5)
    0:2 Германия
    3.2% (4)
    0:1 Германия
    3.2% (4)
    2:3 Германия
    2.4% (3)
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    Мексика
    Германия
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