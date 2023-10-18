Тур: 1. Стадион: Линкольн Файненшел Филд. Главный судья: Rubiel Vazquez
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Санчес
Хорхе
18
Чавес
Луис
15
Зюле
Никлас
20
Госенс
Робин
11
Брандт
Юлиан
19
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Санчес ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лосано Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
20 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
История личных встреч
Мексика
Германия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мексика - Гана 2:0 Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0
Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2
Германия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2
Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мексика 0:0 Германия
Исход игры
Мексика
12.9% (16)
Ничья
24.2% (30)
Германия
62.9% (78)
Тотал 2.5
Больше
75% (87)
Меньше
25% (29)
Обе команды забьют
Да
90.52% (105)
Нет
9.48% (11)
Популярный счёт
1:2 Германия
43.5% (54)
1:1 Ничья
14.5% (18)
2:1 Мексика
11.3% (14)
2:2 Ничья
8.9% (11)
1:3 Германия
4% (5)
0:2 Германия
3.2% (4)
0:1 Германия
3.2% (4)
2:3 Германия
2.4% (3)
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