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Мексика
FIFA #12
 
Позже
Германия
FIFA #15
Прогнозы 40
Мексика 12.5% (5)
X 35% (14)
Германия 52.5% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Германия
3.90
4.00
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3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Мексика
Германия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМ
0:1
КК
4:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мексика - Узбекистан 3:3 Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3
Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0
Германия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0
Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 2 дня 18 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 40
    Мексика 12.5% (5)
    X 35% (14)
    Германия 52.5% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мексика
    Ничья
    Германия
    3.90
    4.00
    Реклама, betcity.ru
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Мексика - Германия

    Исход игры
    Мексика
    12.5% (5)
    Ничья
    35% (14)
    Германия
    52.5% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    35% (14)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    2:2 Ничья
    15% (6)
    2:1 Мексика
    12.5% (5)
    0:1 Германия
    7.5% (3)
    0:2 Германия
    5% (2)
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    Мексика
    Германия
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