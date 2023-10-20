Тур: 10. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
1:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
15
Daniel
Heber
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
30 Noah Kruth
-
10 Jason Ceka
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
30
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|7 (5)
|0.7
|Нильсен Ховард
|4
|0.4
|Кён Деррик
|3
|0.3
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.2
|Шауб Луис
|1
|0.1
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.1
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.1
|Нойман Фил
|1
|0.1
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.4
|Гнака Силас
|3
|0.3
|Кастаньос Люк
|3
|0.3
|Арслан Ахмет
|2
|0.2
|Jason Ceka
|1
|0.1
|Конде Амара
|1
|0.1
|Leon Bell
|1
|0.1
|Connor Krempicki
|1
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.1
|Югоне Жан
|1
|0.1
|Атик Бариш
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Дем Янник
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|5
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Югоне Жан
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Jason Ceka
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Ганновер 96
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Магдебург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
10
Ганновер 96
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
4
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
20%
1
10%
1-15
5
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
14%
2
11%
1-15
6
29%
5
28%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
3
17%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3
Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Магдебург
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
45
27
36
18
27
18
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|18 - 6
|19
|2.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|15 - 15
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|8.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|10.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|11.
|9
|4
|0
|5
|10 - 13
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|13 - 18
|12
|14.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|16.
|9
|2
|1
|6
|14 - 20
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|18.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|4.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3