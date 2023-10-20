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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Ганновер 96
2:1
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
11' Гол
Enzo Leopold
50' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
55' Желтая карточка
Leon Bell
1:1
57' Гол
Атик Бариш
60' Желтая карточка
Кастаньос Люк
2:1
61' Пенальти
Тойхерт Седрик
77' Желтая карточка
Дем Янник
90' Желтая карточка
Муроя Сэй
90'+6

Ход матча

11'
Enzo Leopold
1:0
46'
 
Alexander Nollenberger
Арслан Ахмет
46'
 
Лоуренс Джеймс
Пиччини Кристиано
46'
 
Кастаньос Люк
Гнака Силас
50'
 
Бокхорн Эберт
55'
 
Leon Bell
57'
1:1
Атик Бариш
(Connor Krempicki)
60'
 
Кастаньос Люк
61'
Тойхерт Седрик
2:1
69'
 
Ито Тацуя
Шулер Лука
72'
Скотт Кристофер
Тойхерт Седрик
 
77'
Дем Янник
 
83'
Муроя Сэй
Дем Янник
 
83'
Nicolo Tresoldi
Шауб Луис
 
85'
 
Jason Ceka
Connor Krempicki
90'
Муроя Сэй
 
90'
Эрнст Себастьян
Фогльзаммер Андреас
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 339 Количество передач 503
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
36
Тойхерт
Седрик
32
Фогльзаммер
Андреас
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
13
Connor
Krempicki
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
8
Арслан
Ахмет
Ганновер 96
3-4-2-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Ганновер 96
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
30

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.8
Нильсен Ховард 4 0.4
Кён Деррик 3 0.3
Nicolo Tresoldi 2 0.2
Шауб Луис 1 0.1
Фогльзаммер Андреас 1 0.1
Хальстенберг Марсель 1 0.1
Нойман Фил 1 0.1
Enzo Leopold 1 0.1
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.4
Гнака Силас 3 0.3
Кастаньос Люк 3 0.3
Арслан Ахмет 2 0.2
Атик Бариш 1 0.1
Jason Ceka 1 0.1
Connor Krempicki 1 0.1
Конде Амара 1 0.1
Leon Bell 1 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.1
Югоне Жан 1 0.1

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Кён Деррик 2 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Муроя Сэй 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 5 0
Daniel Heber 3 1
Leon Bell 3 0
Югоне Жан 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Бокхорн Эберт 2 0
Jason Ceka 2 0
Шулер Лука 2 0
Connor Krempicki 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Ганновер 96
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Магдебург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
10
Ганновер 96
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Магдебург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
1
10%
1-15
5
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
17%
2
11%
1-15
6
26%
5
26%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
3
13%
3
16%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3
Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Магдебург

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
3
1
4
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
1
9
5.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 18 - 6 19
2.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
3.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
4.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
5.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 15 14
9.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
10.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
11.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
12.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
13.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
8.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
14.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
15.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
8.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
11.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Г О О О О Л - Enzo Leopold бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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