Тур: 10. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолEnzo Leopold
50' Желтая карточкаБокхорн Эберт
55' Желтая карточкаLeon Bell
1:1
57' ГолАтик Бариш
60' Желтая карточкаКастаньос Люк
2:1
61' ПенальтиТойхерт Седрик
77' Желтая карточкаДем Янник
90' Желтая карточкаМуроя Сэй
90'+6
Ход матча
11'
1:0
50'
55'
57'
1:1
60'
61'
2:1
69'
77'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
6 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
339 Количество передач 503
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
15
Daniel
Heber
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
30 Noah Kruth
-
10 Jason Ceka
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
30
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.8
|Нильсен Ховард
|4
|0.4
|Кён Деррик
|3
|0.3
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.2
|Шауб Луис
|1
|0.1
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.1
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.1
|Нойман Фил
|1
|0.1
|Enzo Leopold
|1
|0.1
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.4
|Гнака Силас
|3
|0.3
|Кастаньос Люк
|3
|0.3
|Арслан Ахмет
|2
|0.2
|Атик Бариш
|1
|0.1
|Jason Ceka
|1
|0.1
|Connor Krempicki
|1
|0.1
|Конде Амара
|1
|0.1
|Leon Bell
|1
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.1
|Югоне Жан
|1
|0.1
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|5
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Leon Bell
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Бокхорн Эберт
|2
|0
|Jason Ceka
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
5
Ганновер 96
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Магдебург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
10
Ганновер 96
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Магдебург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
4
31%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
1
10%
1-15
5
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
17%
2
11%
1-15
6
26%
5
26%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
3
13%
3
16%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3
Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Магдебург
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
22
14
13
14
13
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
46
28
37
19
28
19
19
19
19
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3