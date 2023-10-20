Тур: 10. Стадион: Ursapharm-Arena.
3:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолPaul Stock
2:0
43' ГолВаннер Пауль
50' Желтая карточкаКраусе Робин
3:0
90' ГолБоямба Джозеф
90'+7
Ход матча
20'
1:0
43'
50'
64'
90'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
518 Количество передач 418
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
17
Амин
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|3
|0.3
|Luca Pascal Schnellbacher
|2
|0.2
|Manuel Feil
|2
|0.2
|Paul Stock
|1
|0.1
|Сикингер Карло
|1
|0.1
|Jannik Rochelt
|1
|0.1
|Semih Sahin
|1
|0.1
|Ваннер Пауль
|1
|0.1
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.1
|Коррейя Марсель
|1
|0.1
|Боямба Джозеф
|1
|0.1
|Якель Фредерик
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.3
|Кауфманн Фабио
|1
|0.1
|Иванов Роберт
|1
|0.1
|Хельгасон Торир
|1
|0.1
|Декарли Сауло
|0
|0
|Краусе Робин
|0
|0
|Донкор Антон
|0
|0
|Крюгер Флориан
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|4
|0
|Сикингер Карло
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|2
|1
|Иванов Роберт
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Краусе Робин
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
4
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Айнтрахт Бр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
55
19
19
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3