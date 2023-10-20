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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Эльвeрсберг
3:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
20' Гол
Paul Stock
2:0
43' Гол
Ваннер Пауль
50' Желтая карточка
Краусе Робин
3:0
90' Гол
Боямба Джозеф
90'+7

Ход матча

20'
Paul Stock
(Якель Фредерик)
1:0
43'
Ваннер Пауль
(Luca Pascal Schnellbacher)
2:0
46'
 
Johan Gomez
Хельгасон Торир
46'
 
Hasan Kurucay
Иванов Роберт
50'
 
Краусе Робин
64'
 
Эндо Кейта
Амин Юссеф
64'
 
Кауфманн Фабио
Крюгер Флориан
64'
Manuel Feil
Jannik Rochelt
 
73'
 
Ихорст Лук
Калисканер Каан
74'
Боямба Джозеф
Ваннер Пауль
 
83'
Якобсен Торе
Paul Stock
 
83'
Мартинович Доминик
Luca Pascal Schnellbacher
 
83'
Luca Duerholtz
Semih Sahin
 
90'
Боямба Джозеф
(Якобсен Торе)
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 518 Количество передач 418
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
8
Semih
Sahin
14
Robin
Fellhauer
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Хофманн
Роб-Торбен
23
Виб
Данило
3
Декарли
Сауло
5
Иванов
Роберт
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
33
Гризбек
Себастьян
17
Амин
Юссеф
20
Хельгасон
Торир
10
Крюгер
Флориан
36
Калисканер
Каан
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Айнтрахт Бр
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.3
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.2
Manuel Feil 2 0.2
Paul Stock 1 0.1
Сикингер Карло 1 0.1
Jannik Rochelt 1 0.1
Semih Sahin 1 0.1
Ваннер Пауль 1 0.1
Якобсен Торе 1 (1) 0.1
Коррейя Марсель 1 0.1
Боямба Джозеф 1 0.1
Якель Фредерик 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.3
Кауфманн Фабио 1 0.1
Иванов Роберт 1 0.1
Хельгасон Торир 1 0.1
Декарли Сауло 0 0
Краусе Робин 0 0
Донкор Антон 0 0
Крюгер Флориан 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 4 0
Сикингер Карло 3 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 2 1
Иванов Роберт 3 0
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Краусе Робин 2 0
Кауфманн Фабио 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Виб Данило 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
4
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Айнтрахт Бр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
1
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 18 - 6 19
2.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
3.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
4.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
5.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 15 14
9.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
10.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
11.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
12.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
13.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
8.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
14.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
15.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
8.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
11.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
12.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Luca Schnellbacher сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Ваннер Пауль бьет в цель!
    • 20'
      Фредерик Якель сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Paul Stock бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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