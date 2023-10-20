Тур: 8. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Брых Феликс
0:0
Перерыв
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
284 Количество передач 208
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вольф
Мариус
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Опиц ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Вердер
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.5%
19%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
34 матча
58.8%
14.7%
26.5%
20 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.9%
26.5%
17.6%
19 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
2.17
2.06
Среднее время на гол
41
43
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
59
60
Голов в среднем за матч
1.74
1.76
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ройс Марко
|3
|0.38
|Мален Дониэлл
|3
|0.38
|Брандт Юлиан
|2
|0.25
|Фюллькруг Никлас
|2
|0.25
|Хуммельс Матс
|2
|0.25
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.25
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.13
|Шлоттербек Нико
|1
|0.13
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|2 (1)
|0.25
|Нжинма Джастин
|2
|0.25
|Стаге Йенс
|2
|0.25
|Вайзер Митчелл
|1
|0.13
|Шмид Романо
|1
|0.13
|Деман Оливье
|1
|0.13
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.13
|Велькович Милош
|1
|0.13
|Борре Рафаэль
|1
|0.13
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Стаге Йенс
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вердер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
8
6
Боруссия Д
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Вердер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2
Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1
Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Вердер
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
4:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 19
|7
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 17
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 14
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 14
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|13 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|6
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Вердер
Исход игры
Боруссия Д
96.2% (128)
Ничья
3.8% (5)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
79.83% (95)
Меньше
20.17% (24)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
30.1% (40)
2:1 Боруссия Д
28.6% (38)
2:0 Боруссия Д
13.5% (18)
3:2 Боруссия Д
3.8% (5)
3:0 Боруссия Д
3% (4)
1:0 Боруссия Д
3% (4)
4:2 Боруссия Д
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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