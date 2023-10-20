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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Боруссия Д
0:0
Перерыв
Вердер
0'
44' Желтая карточка
Нмеча Феликс

Ход матча

44'
Нмеча Феликс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 284 Количество передач 208
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 133
Боруссия Д 96.2% (128)
X 3.8% (5)
Вердер 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
23
Джан
Эмре
8
Нмеча
Феликс
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
14
Фюллькруг
Никлас
30
Цеттерер
Михаэль
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
6
Стаге
Йенс
20
Шмид
Романо
2
Деман
Оливье
9
Ковнацки
Давид
7
Дукш
Марвин
Боруссия Д
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Боруссия Д
Вердер

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.5%
19%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

34 матча

58.8%
14.7%
26.5%
20 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.9%
26.5%
17.6%
19 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:2
К
3:2
Б
2:2
Б
2:2
К
3:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
1:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:5
Б
2:1
КLПФ
3:3
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
1:2
Б
3:3
Б
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

2.17
2.06

Среднее время на гол

41
43

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

59
60

Голов в среднем за матч

1.74
1.76

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ройс Марко 3 0.38
Мален Дониэлл 3 0.38
Брандт Юлиан 2 0.25
Фюллькруг Никлас 2 0.25
Хуммельс Матс 2 0.25
Рюэрсон Юлиан 2 0.25
Джан Эмре 1 (1) 0.13
Шлоттербек Нико 1 0.13
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 2 (1) 0.25
Нжинма Джастин 2 0.25
Стаге Йенс 2 0.25
Вайзер Митчелл 1 0.13
Шмид Романо 1 0.13
Деман Оливье 1 0.13
Биттенкорт Леонардо 1 0.13
Велькович Милош 1 0.13
Борре Рафаэль 1 0.13
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Штарк Никлас 1 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Стаге Йенс 1 0
Шмид Романо 1 0
Деман Оливье 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вердер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
6
Боруссия Д
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Вердер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2
Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1
Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Вердер

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
4:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
2
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 23 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
3.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 0 2 16 - 11 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 13 10
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Вердер
 0:0 Заявка 8 2 1 5 12 - 17 7
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вердер
 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Вердер
 0:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Феликс Брых.
  • Опасный момент
    45'
    Мален получает мяч на правом краю штрафной и мощно пробивает в ближний угол, однако Цегтерер вытаскивает тяжелый мяч!
  • Желтая карточка
    44'
    Нмеча получает желтую карточку за срыв атаки, которую по центру пытался разогнать Дукш.
  • 43'
    На удивление держится "Вердер" по ходу этой встречи, хотя оборона у команды Оле Вернера в этом сезоне доверия не внушает.
  • 41'
    Штрафной в исполнении гостей получается не самым удачным, забирает мяч на выходе Кобель.
  • Фол, нарушение
    40'
    Рюэрсон рукой прерывает передачу соперника по правому флангу, штрафной готовят гости, что является редкостью по сегодняшней игре.
  • Опасный момент
    39'
    Нмеча совершает отличный проход по левому флангу, добирается до штрафной и отдает не самый удобный пас в недодачу для Малена, голландец по дуге направил мяч в руки Цегтереру!
  • Травма, повреждение
    37'
    Снова небольшая пауза возникает у нас, Биттенкорт получил неприятный удар по лицу, но достаточно быстро оправился от нокдауна.
  • Угловой
    36'
    Шлоттербек после навеса Брандта с углового добрался до верхового мяча, однако снаряд попал в голову соперника и до ворот не дошел.
  • 35'
    Мален получает мяч на правом краю штрафной от Вольфа и с разворота исполняет передачу в центр, которая приводит к очередному угловому.
  • 34'
    Непростой отрезок выдержали гости, сейчас им при помощи контроля мяча удается немного отодвинуть игру от своих ворот.
  • Опасный момент
    32'
    Дортмундцы накрывают соперника у его штрафной, Брандт врывается в штрафную и оставляет мяч Ройсу, который с угла вратарской катит в сантиметрах от дальней штанги!
  • 31'
    После навеса Вольфа с правого фланга мяч рикошетит от соперника и вылетает из штрафной, а у Рюэрсона не получается удар в касание с подбора.
  • Угловой
    30'
    Очередной угловой с правого фланга исполняет Брандт, удается обороне "Вердера" выиграть верховую борьбу.
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    • 29'
      Интересно, что "Боруссия" после того самого матча против "Вердера" в прошлом августе не проигрывает в Бундеслиге на своем поле, посмотрим, продлится ли серия сегодня.
    • 28'
      Штрафной на левом фланге зарабатывает "Боруссия", Брандт исполняет подачу к линии вратарской, где мяч достается Цегтереру.
    • Угловой
      26'
      Нмеча после розыгрыша углового полез на двоих соперников на левом краю штрафной и оказался на газоне, но свисток Феликса Брыха молчит.
    • 25'
      Вольф после диагонали на правый край штрафной в касание простреливает в центр штрафной, но оборона "Вердера" справляется в этом моменте.
    • Угловой
      24'
      После навеса Брандта с углового дортмундцы выиграли несколько верховых единоборств, однако в итоге мяч от головы Шлоттербека отскочил к вратарю.
    • 23'
      Рюэрсон подбирает мяч перед штрафной и отмечает ударом в дальний угол с отскоком от газона - Цегтерер отбивает снаряд на угловой.
    • 22'
      Напомним, что в августе прошлого года в Дортмунде хозяева до 89-й минуты вели 2:0, однако гости отыграли один мяч, а в компенсированное время забили дважды, одержав невероятную победу. Кто знает, может быть этих очков "Боруссии" на финише сезона и не хватило.
    • Фол, нарушение
      20'
      Джан жестковато встречает Биттенкорта на чужой половине поля, плюс после свистка игроку "Вердера" прилетает мячом в голову, небольшая пауза в игре.
    • 19'
      Мален получает мяч в штрафной от Ройса и пытается обыграть один в один Демана, однако защитник "Вердера" останавливает голландца.
    • 18'
      Быстрая атака "Боруссии" завершается прострелом Брандта с левого фланга - оборона "Вердера" мяч выбивает.
    • Угловой
      17'
      Дукш в этот раз разыгрывает угловой с Деманом и с края штрафной закручивает мяч в направлении дальней "девятки", однако немного в цель не попадает.
    • 16'
      Подачу с правого фланга исполняют гости, на дальней штанге Вольф опережает защитника и отправляет мяч на угловой.
    • Угловой
      15'
      Снова угловой исполняет Дукш, в этот раз дортмундцы мяч выбивают, вторым темпом следует острый прострел слева, с которым справляется Шлоттербек.
    • 14'
      Шмид после заброса из глубины готов был врываться в штрафную хозяев, однако Нмеча расчётливо сыграл в подкате, выбив мяч на угловой.
    • Угловой
      13'
      Первый свой угловой заработал "Вердер", Дукш исполнил подачу в центр штрафной, а Биттенкорт головой направляет мяч над перекладиной.
    • 12'
      Правда, неудачно распорядились хозяева этим штрафной, Ройс исполнил чересчур сильную подачу на дальнюю штангу, мяч ушел за лицевую.
    • Фол, нарушение
      11'
      Брандт оказывается на газоне буквально в сантиметрах от угла штрафной площади после фола Демана, перспективный "стандарт" для "Боруссии".
    • Угловой
      10'
      Угловой усилиями Малена заработали хозяева поля, после навеса Брандта у гостей зародилась контратака, которую на месте последнего защитника прервал... Мален.
    • 9'
      "Боруссия" в последнем перед паузой матче разобралась с "Унионом" со счётом 4:2, а вот в Лиге чемпионов команда Эдина Терзича набрала одно очко, не забив ни разу.
    • 8'
      Брандт с левого фланга катит мяч в центральную зону, Мален в касание исполняет скидку в направлении Ройса, которого опередили защитники "Вердера".
    • Опасный момент
      7'
      После навеса Брандта с углового Вольф играет на опережение на ближней штанге, однако пробивает головой рядом с дальним углом ворот!
    • 6'
      Мален получает мяч перед штрафной площади и плотно пробивает по воротам - Цегтерер кулаками отбивает снаряд на угловой.
    • Судья
      5'
      Попадает мяч в Феликса Брыха в центре поля, вынужден арбитр на пару секунд игру остановить.
    • 4'
      Цегтерер очень долго готовил удар от ворот, дождавшись недовольного свиста трибун, а в итоге голкипер гостей вынес мяч в аут.
    • 3'
      А вот "Вердер" в этом сезоне выиграл две встречи при пяти поражениях, перед паузой на матчи сборных команда Оле Вернера проиграла в результативных матчах "Дармштадту" (2:4) и "Хоффенхайму" (2:3).
    • 2'
      Напомним, что "Боруссия" идет в таблице на четвертой строчке, имея идентичные с "Баварией" показатели - выше только "Байер" и "Штутгарт".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Вердер

    Исход игры
    Боруссия Д
    96.2% (128)
    Ничья
    3.8% (5)
    Вердер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.83% (95)
    Меньше
    20.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    78.15% (93)
    Нет
    21.85% (26)
    Популярный счёт
    3:1 Боруссия Д
    30.1% (40)
    2:1 Боруссия Д
    28.6% (38)
    2:0 Боруссия Д
    13.5% (18)
    3:2 Боруссия Д
    3.8% (5)
    3:0 Боруссия Д
    3% (4)
    1:0 Боруссия Д
    3% (4)
    4:2 Боруссия Д
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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