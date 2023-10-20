Рюэрсон рукой прерывает передачу соперника по правому флангу, штрафной готовят гости, что является редкостью по сегодняшней игре.

Штрафной в исполнении гостей получается не самым удачным, забирает мяч на выходе Кобель.

На удивление держится "Вердер" по ходу этой встречи, хотя оборона у команды Оле Вернера в этом сезоне доверия не внушает.

Нмеча получает желтую карточку за срыв атаки, которую по центру пытался разогнать Дукш.

Мален получает мяч на правом краю штрафной и мощно пробивает в ближний угол, однако Цегтерер вытаскивает тяжелый мяч!

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Феликс Брых.

После навеса Вольфа с правого фланга мяч рикошетит от соперника и вылетает из штрафной, а у Рюэрсона не получается удар в касание с подбора.

Дортмундцы накрывают соперника у его штрафной, Брандт врывается в штрафную и оставляет мяч Ройсу, который с угла вратарской катит в сантиметрах от дальней штанги!

Непростой отрезок выдержали гости, сейчас им при помощи контроля мяча удается немного отодвинуть игру от своих ворот.

Мален получает мяч на правом краю штрафной от Вольфа и с разворота исполняет передачу в центр, которая приводит к очередному угловому.

Шлоттербек после навеса Брандта с углового добрался до верхового мяча, однако снаряд попал в голову соперника и до ворот не дошел.

Снова небольшая пауза возникает у нас, Биттенкорт получил неприятный удар по лицу, но достаточно быстро оправился от нокдауна.

Нмеча совершает отличный проход по левому флангу, добирается до штрафной и отдает не самый удобный пас в недодачу для Малена, голландец по дуге направил мяч в руки Цегтереру!

Мален получает мяч в штрафной от Ройса и пытается обыграть один в один Демана, однако защитник "Вердера" останавливает голландца.

Джан жестковато встречает Биттенкорта на чужой половине поля, плюс после свистка игроку "Вердера" прилетает мячом в голову, небольшая пауза в игре.

Напомним, что в августе прошлого года в Дортмунде хозяева до 89-й минуты вели 2:0, однако гости отыграли один мяч, а в компенсированное время забили дважды, одержав невероятную победу. Кто знает, может быть этих очков "Боруссии" на финише сезона и не хватило.

Рюэрсон подбирает мяч перед штрафной и отмечает ударом в дальний угол с отскоком от газона - Цегтерер отбивает снаряд на угловой.

После навеса Брандта с углового дортмундцы выиграли несколько верховых единоборств, однако в итоге мяч от головы Шлоттербека отскочил к вратарю.

Вольф после диагонали на правый край штрафной в касание простреливает в центр штрафной, но оборона "Вердера" справляется в этом моменте.

Нмеча после розыгрыша углового полез на двоих соперников на левом краю штрафной и оказался на газоне, но свисток Феликса Брыха молчит.

Штрафной на левом фланге зарабатывает "Боруссия", Брандт исполняет подачу к линии вратарской, где мяч достается Цегтереру.

Интересно, что "Боруссия" после того самого матча против "Вердера" в прошлом августе не проигрывает в Бундеслиге на своем поле, посмотрим, продлится ли серия сегодня.

17' Дукш в этот раз разыгрывает угловой с Деманом и с края штрафной закручивает мяч в направлении дальней "девятки", однако немного в цель не попадает.

16' Подачу с правого фланга исполняют гости, на дальней штанге Вольф опережает защитника и отправляет мяч на угловой.

15' Снова угловой исполняет Дукш, в этот раз дортмундцы мяч выбивают, вторым темпом следует острый прострел слева, с которым справляется Шлоттербек.

14' Шмид после заброса из глубины готов был врываться в штрафную хозяев, однако Нмеча расчётливо сыграл в подкате, выбив мяч на угловой.

13' Первый свой угловой заработал "Вердер", Дукш исполнил подачу в центр штрафной, а Биттенкорт головой направляет мяч над перекладиной.

12' Правда, неудачно распорядились хозяева этим штрафной, Ройс исполнил чересчур сильную подачу на дальнюю штангу, мяч ушел за лицевую.

11' Брандт оказывается на газоне буквально в сантиметрах от угла штрафной площади после фола Демана, перспективный "стандарт" для "Боруссии".

10' Угловой усилиями Малена заработали хозяева поля, после навеса Брандта у гостей зародилась контратака, которую на месте последнего защитника прервал... Мален.

9' "Боруссия" в последнем перед паузой матче разобралась с "Унионом" со счётом 4:2, а вот в Лиге чемпионов команда Эдина Терзича набрала одно очко, не забив ни разу.

8' Брандт с левого фланга катит мяч в центральную зону, Мален в касание исполняет скидку в направлении Ройса, которого опередили защитники "Вердера".

7' После навеса Брандта с углового Вольф играет на опережение на ближней штанге, однако пробивает головой рядом с дальним углом ворот!

6' Мален получает мяч перед штрафной площади и плотно пробивает по воротам - Цегтерер кулаками отбивает снаряд на угловой.

5' Попадает мяч в Феликса Брыха в центре поля, вынужден арбитр на пару секунд игру остановить.

4' Цегтерер очень долго готовил удар от ворот, дождавшись недовольного свиста трибун, а в итоге голкипер гостей вынес мяч в аут.

3' А вот "Вердер" в этом сезоне выиграл две встречи при пяти поражениях, перед паузой на матчи сборных команда Оле Вернера проиграла в результативных матчах "Дармштадту" (2:4) и "Хоффенхайму" (2:3).

2' Напомним, что "Боруссия" идет в таблице на четвертой строчке, имея идентичные с "Баварией" показатели - выше только "Байер" и "Штутгарт".