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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Боруссия Д
 
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Вердер
Прогнозы 71
Боруссия Д 100% (71)
X 0% (0)
Вердер 0% (0)
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Вердер

История личных встреч

Боруссия Д
Вердер

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.5%
19%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

34 матча

58.8%
14.7%
26.5%
20 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.9%
26.5%
17.6%
19 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:2
К
3:2
Б
2:2
Б
2:2
К
3:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
1:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:5
Б
2:1
КLПФ
3:3
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
1:2
Б
3:3
Б
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

2.17
2.06

Среднее время на гол

41
43

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

59
60

Голов в среднем за матч

1.74
1.76

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ройс Марко 3 0.43
Мален Дониэлл 3 0.43
Брандт Юлиан 2 0.29
Фюллькруг Никлас 2 0.29
Хуммельс Матс 2 0.29
Рюэрсон Юлиан 2 0.29
Джан Эмре 1 (1) 0.14
Шлоттербек Нико 1 0.14
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 2 (1) 0.29
Нжинма Джастин 2 0.29
Стаге Йенс 2 0.29
Вайзер Митчелл 1 0.14
Шмид Романо 1 0.14
Деман Оливье 1 0.14
Биттенкорт Леонардо 1 0.14
Велькович Милош 1 0.14
Борре Рафаэль 1 0.14
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Штарк Никлас 1 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Стаге Йенс 1 0
Шмид Романо 1 0
Деман Оливье 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вердер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
6
Боруссия Д
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Вердер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2
Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1
Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Вердер

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
4:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
2
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 23 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
3.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
5.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 0 2 16 - 11 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 13 10
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
13.
Вердер
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Вердер

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (72)
    Ничья
    0% (0)
    Вердер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.87% (56)
    Меньше
    21.13% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    74.65% (53)
    Нет
    25.35% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    36.1% (26)
    3:1 Боруссия Д
    25% (18)
    2:0 Боруссия Д
    16.7% (12)
    3:2 Боруссия Д
    5.6% (4)
    3:0 Боруссия Д
    4.2% (3)
    1:0 Боруссия Д
    4.2% (3)
    4:2 Боруссия Д
    4.2% (3)
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    Боруссия Д
    Вердер
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