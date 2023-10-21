Тур: 10. Стадион: Джованни Цини.
0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
31'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
90
Кода
Массимо
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
18
Ровер
Маттео
23
Раути
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Кремонезе
Зюйдтироль
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.69
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
106
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|7 (1)
|0.7
|Коллоколо Микеле
|2
|0.2
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.1
|Окереке Давид
|1
|0.1
|Пикель Шарль
|1
|0.1
|Васкес Франко
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|6 (4)
|0.67
|Одогву Рафаэль
|3
|0.33
|Silvio Merkaj
|2
|0.22
|Киерво Риккардо
|1
|0.11
|Раути Никола
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лочошвили Лука
|2
|1
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Полуцци Джакомо
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Emanuele Pecorino
|1
|0
|Джорджини Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
50%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2
Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0
Результаты матчей
Кремонезе
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
44
18
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 13
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|11.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|12.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|5 - 2
|11
|13.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 10
|11
|14.
|0:0
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 4
|6
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|14.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5