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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Кремонезе
0:0
Второй тайм: 49'
Зюйдтироль
0'
31' Желтая карточка
Кода Массимо
44' Желтая карточка
Окереке Давид

Ход матча

31'
Кода Массимо
 
44'
Окереке Давид
 
46'
 
Казираги Даниэль
Раути Никола

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Зюйдтироль
1.95
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Все Коэффициенты
1
Сарр
Мухамаду
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
19
Кастаньетти
Микеле
8
Коллоколо
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
77
Окереке
Давид
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
11
Киерво
Риккардо
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
18
Ровер
Маттео
23
Раути
Никола
90
Одогву
Рафаэль
Кремонезе
3-5-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Кремонезе
Зюйдтироль

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
3:2
ППД
2:1
ППД
1:1
ППД
1:1
ППД
3:1
ППД
2:1
ППД
1:0
ППД
1:1
СCB
2:0
СCA
0:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
106

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 7 (1) 0.7
Коллоколо Микеле 2 0.2
Кастаньетти Микеле 1 0.1
Окереке Давид 1 0.1
Пикель Шарль 1 0.1
Васкес Франко 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Цаджу Франк 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 6 (4) 0.67
Одогву Рафаэль 3 0.33
Silvio Merkaj 2 0.22
Киерво Риккардо 1 0.11
Раути Никола 0 0
Simone Davi 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Бьянкетти Маттео 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Васкес Франко 2 0
Кода Массимо 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Окереке Давид 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Полуцци Джакомо 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Simone Davi 1 0
Emanuele Pecorino 1 0
Джорджини Андреа 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
50%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2
Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0

Результаты матчей

Кремонезе
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
4
4
1
8
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Кремонезе
 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
8.
Модена
 0:0 9 3 4 2 7 - 7 13
9.
Читтаделла
 0:1 10 3 4 3 9 - 12 13
10.
Пиза
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
11.
Асколи
 1:0 10 3 3 4 11 - 12 12
12.
Брешия
 0:0 7 2 5 0 5 - 2 11
13.
Зюйдтироль
 0:0 9 2 5 2 12 - 10 11
14.
Бари
 0:0 10 1 8 1 8 - 8 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 0:0 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
18.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 0:1 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 0:1 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Асколи
 1:0 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Тернана
 0:0 6 1 3 2 5 - 4 6
12.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Бари
 0:0 5 0 5 0 4 - 4 5
14.
Пиза
 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Кремонезе
 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 0:1 4 0 0 4 4 - 9 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Пиза
 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Модена
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Бари
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Брешия
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Читтаделла
 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
19.
Лекко
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Раути Никола уходит с поля. Казираги Даниэль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Окереке Давид получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Кода Массимо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Кремонезе.
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Кремонезе
Ничья
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