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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Кремонезе
0:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
31' Желтая карточка
Кода Массимо
44' Желтая карточка
Окереке Давид
53' Желтая карточка
Джорджини Андреа
61' Желтая карточка
Антов Валентин
0:1
83' Гол в свои ворота
Раванелли Лука
90' Желтая карточка
Emanuele Pecorino
90'+6

Ход матча

31'
Кода Массимо
 
44'
Окереке Давид
 
46'
 
Казираги Даниэль
Раути Никола
53'
 
Джорджини Андреа
61'
Антов Валентин
 
62'
 
Чиско Андреа
Ровер Маттео
69'
Буонаюто Кристиан
Окереке Давид
 
72'
Квальята Джакомо
Дзанимачча Лука
 
72'
Секулов Никола
Антов Валентин
 
78'
 
Бро Жереми
Петерс Дауда
80'
Пикель Шарль
Коллоколо Микеле
 
80'
Цаджу Франк
Васкес Франко
 
83'
0:1
Раванелли Лука
86'
 
Raphael Kofler
Киерво Риккардо
87'
 
Emanuele Pecorino
Одогву Рафаэль
90'
 
Emanuele Pecorino

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 504 Количество передач 308
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Сарр
Мухамаду
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
19
Кастаньетти
Микеле
8
Коллоколо
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
77
Окереке
Давид
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
11
Киерво
Риккардо
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
18
Ровер
Маттео
23
Раути
Никола
90
Одогву
Рафаэль
Кремонезе
3-5-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Кремонезе
Зюйдтироль

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
3:2
ППД
2:1
ППД
1:1
ППД
1:1
ППД
3:1
ППД
2:1
ППД
1:0
ППД
1:1
СCB
2:0
СCA
0:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
106

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 7 (1) 0.7
Коллоколо Микеле 2 0.2
Кастаньетти Микеле 1 0.1
Окереке Давид 1 0.1
Пикель Шарль 1 0.1
Васкес Франко 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Цаджу Франк 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 6 (4) 0.67
Одогву Рафаэль 3 0.33
Silvio Merkaj 2 0.22
Киерво Риккардо 1 0.11
Раути Никола 0 0
Simone Davi 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Бьянкетти Маттео 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Васкес Франко 2 0
Кода Массимо 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Окереке Давид 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Антов Валентин 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Джорджини Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Полуцци Джакомо 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Кремонезе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
50%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
5
38%
3
25%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2
Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0

Результаты матчей

Кремонезе
Зюйдтироль

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Катанзаро
 0:0 10 5 4 1 15 - 13 19
4.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Брешия
 7 3 4 0 6 - 2 13
8.
Зюйдтироль
 9 3 4 2 13 - 10 13
9.
Модена
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Кремонезе
 10 3 4 3 12 - 11 13
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 10 - 13 13
12.
Пиза
 9 3 3 3 8 - 8 12
13.
Асколи
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 0:0 10 1 3 6 5 - 16 6
20.
Лекко
 7 0 1 6 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
4.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
13.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Пиза
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
16.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 0:0 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
8.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
9.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Модена
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 0:0 6 1 2 3 3 - 10 5
18.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Окереке Давид получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Кода Массимо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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