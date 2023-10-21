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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Пиза
1:0
Перерыв
Читтаделла
0'
1:0
16' Гол
Пиччинини Габриэле
19' Желтая карточка
Federico Giraudo
28' Желтая карточка
Filippo Pittarello
31' Желтая карточка
Марин Мариус

Ход матча

16'
Пиччинини Габриэле
(Трамони Лисандру)
1:0
19'
Леверб Максим
Караччоло Антонио
 
19'
 
Federico Giraudo
28'
 
Filippo Pittarello
29'
 
Данци Андреа
Бранка Симоне
31'
Марин Мариус
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Читтаделла
2.35
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Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
7
Трамони
Лисандру
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
19
Эштевеш
Томаш
36
Пиччинини
Габриэле
10
Торрегросса
Эрнесто
27
Валоти
Матиа
77
Маньеро
Лука
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
32
Маистрелло
Томми
11
Filippo
Pittarello
Пиза
3-4-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Читтаделла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
7.1%
78.6%
2 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СB
1:2
СB
4:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:4
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:4
СB
1:0
К
3:2
СB
1:0
СB
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2
2.14

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беруатто Пьетро 1 0.11
Мазуччи Гаэтано 1 0.11
Трамони Маттео 1 0.11
Канестрелли Симоне 1 0.11
Пиччинини Габриэле 1 0.11
Alesandro Arena 1 0.11
Валоти Матиа 1 (1) 0.11
Велозу Мигель 0 0
Трамони Лисандру 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассано Клаудио 2 0.2
Бранка Симоне 1 0.1
Кариссони Лоренцо 1 0.1
Маистрелло Томми 1 0.1
Andrea Magrassi 1 0.1
Паван Никола 1 0.1
Filippo Pittarello 1 0.1
Francesco Amatucci 1 0.1
Вита Алессио 0 0
Тессьоре Андреа 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 4 0
Надь Адам 1 1
Леверб Максим 1 1
Барбьери Томмазо 1 1
Калабрези Артуро 2 0
Николас Андраде 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Херманнссон Хьёртур 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Морео Стефано 1 0
Млакар Ян 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Трамони Лисандру 1 0
Alesandro Arena 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Federico Giraudo 3 0
Кариссони Лоренцо 3 0
Filippo Pittarello 3 0
Сальви Алессандро 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Анжели Маттео 1 0
Francesco Amatucci 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
5
Пиза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
43%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1
Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3
Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1

Результаты матчей

Пиза
Читтаделла

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Пиза
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Кремонезе
 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
8.
Модена
 0:0 9 3 4 2 7 - 7 13
9.
Читтаделла
 0:1 10 3 4 3 9 - 12 13
10.
Пиза
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
11.
Асколи
 1:0 10 3 3 4 11 - 12 12
12.
Брешия
 0:0 7 2 5 0 5 - 2 11
13.
Зюйдтироль
 0:0 9 2 5 2 12 - 10 11
14.
Бари
 0:0 10 1 8 1 8 - 8 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 0:0 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
18.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 0:1 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 0:1 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Асколи
 1:0 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Тернана
 0:0 6 1 3 2 5 - 4 6
12.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Бари
 0:0 5 0 5 0 4 - 4 5
14.
Пиза
 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Кремонезе
 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 0:1 4 0 0 4 4 - 9 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Пиза
 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Модена
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Бари
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Брешия
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Читтаделла
 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
19.
Лекко
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Читтаделла
2.35
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Где смотреть матч Пиза 1:0 Читтаделла онлайн

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Пиза
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