Тур: 10. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
2:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолПиччинини Габриэле
19' Желтая карточкаFederico Giraudo
28' Желтая карточкаFilippo Pittarello
31' Желтая карточкаМарин Мариус
46' Желтая карточкаАнжели Маттео
68' Желтая карточкаВелозу Мигель
2:0
70' ГолЭштевеш Томаш
90' Желтая карточкаЛеверб Максим
2:1
90' ГолAndrea Magrassi
90'+7
Ход матча
16'
19'
31'
46'
68'
70'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
509 Количество передач 349
-
58 Владение мячом, % 42
27
Валоти
Матиа
77
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Валоти МатиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
74 Ahmed Sanogo
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пиза
Читтаделла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
7.1%
78.6%
2 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
2
2.14
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беруатто Пьетро
|1
|0.11
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.11
|Трамони Маттео
|1
|0.11
|Канестрелли Симоне
|1
|0.11
|Эштевеш Томаш
|1
|0.11
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.11
|Alesandro Arena
|1
|0.11
|Валоти Матиа
|1 (1)
|0.11
|Велозу Мигель
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Трамони Лисандру
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Magrassi
|2
|0.2
|Кассано Клаудио
|2
|0.2
|Бранка Симоне
|1
|0.1
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.1
|Маистрелло Томми
|1
|0.1
|Паван Никола
|1
|0.1
|Filippo Pittarello
|1
|0.1
|Francesco Amatucci
|1
|0.1
|Вита Алессио
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|4
|0
|Леверб Максим
|2
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Барбьери Томмазо
|1
|1
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Николас Андраде
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|0
|1
|Велозу Мигель
|1
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
|Трамони Лисандру
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|0
|Federico Giraudo
|3
|0
|Кариссони Лоренцо
|3
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Анжели Маттео
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
5
Пиза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Читтаделла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
38%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
63%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1
Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3
Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1
Результаты матчей
Пиза
Читтаделла
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Пиза
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
27
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 13
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|6 - 2
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|10 - 13
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|14.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|18.
|10
|1
|3
|6
|9 - 13
|6
|19.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|5 - 16
|6
|20.
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|19.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5