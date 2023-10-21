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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Пиза
2:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
16' Гол
Пиччинини Габриэле
19' Желтая карточка
Federico Giraudo
28' Желтая карточка
Filippo Pittarello
31' Желтая карточка
Марин Мариус
46' Желтая карточка
Анжели Маттео
68' Желтая карточка
Велозу Мигель
2:0
70' Гол
Эштевеш Томаш
90' Желтая карточка
Леверб Максим
2:1
90' Гол
Andrea Magrassi
90'+7
1
Николас
Андраде
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
7
Трамони
Лисандру
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
19
Эштевеш
Томаш
36
Пиччинини
Габриэле
10
Торрегросса
Эрнесто
27
Валоти
Матиа
77
Маньеро
Лука
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
32
Маистрелло
Томми
11
Filippo
Pittarello
Пиза
3-4-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Читтаделла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
7.1%
78.6%
2 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СB
1:2
СB
4:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:4
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:4
СB
1:0
К
3:2
СB
1:0
СB
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2
2.14

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беруатто Пьетро 1 0.11
Мазуччи Гаэтано 1 0.11
Трамони Маттео 1 0.11
Канестрелли Симоне 1 0.11
Эштевеш Томаш 1 0.11
Пиччинини Габриэле 1 0.11
Alesandro Arena 1 0.11
Валоти Матиа 1 (1) 0.11
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Трамони Лисандру 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Magrassi 2 0.2
Кассано Клаудио 2 0.2
Бранка Симоне 1 0.1
Кариссони Лоренцо 1 0.1
Маистрелло Томми 1 0.1
Паван Никола 1 0.1
Filippo Pittarello 1 0.1
Francesco Amatucci 1 0.1
Вита Алессио 0 0
Тессьоре Андреа 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 4 0
Леверб Максим 2 1
Надь Адам 1 1
Барбьери Томмазо 1 1
Калабрези Артуро 2 0
Николас Андраде 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Херманнссон Хьёртур 0 1
Велозу Мигель 1 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Морео Стефано 1 0
Млакар Ян 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Трамони Лисандру 1 0
Alesandro Arena 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Federico Giraudo 3 0
Кариссони Лоренцо 3 0
Filippo Pittarello 3 0
Сальви Алессандро 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Фраре Доменико 2 0
Анжели Маттео 2 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Francesco Amatucci 1 0

Результаты матчей

Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
5
Пиза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Читтаделла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
38%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
63%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1
Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3
Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1

Результаты матчей

Пиза
Читтаделла

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Пиза
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Катанзаро
 0:0 10 5 4 1 15 - 13 19
4.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Брешия
 7 3 4 0 6 - 2 13
8.
Зюйдтироль
 9 3 4 2 13 - 10 13
9.
Модена
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Кремонезе
 10 3 4 3 12 - 11 13
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 10 - 13 13
12.
Пиза
 9 3 3 3 8 - 8 12
13.
Асколи
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 0:0 10 1 3 6 5 - 16 6
20.
Лекко
 7 0 1 6 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
4.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
13.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Пиза
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
16.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 0:0 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
8.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
9.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Модена
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 0:0 6 1 2 3 3 - 10 5
18.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Пиза 2:1 Читтаделла онлайн

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