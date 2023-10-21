Тур: 10. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
16' Желтая карточкаКрочата Джованни
31' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
0:1
35' ГолНесторовски Илья
Ход матча
16'
35'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
83
Лемменс
Матс
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
68 Brayan Boci
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alessandro Caporale
|1
|0.14
|Ионице Артур
|1
|0.14
|Эусепи Умберто
|1
|0.14
|Новакович Андрия
|1
|0.14
|Бузо Николо
|1
|0.14
|Лепоре Франко
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|5 (2)
|0.5
|Родригес Пабло
|2
|0.2
|Несторовски Илья
|2
|0.2
|Манцари Джакомо
|1
|0.1
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.1
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|4
|0
|Марроне Лука
|2
|0
|Alessandro Caporale
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Mattia Tordini
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|2
|1
|Несторовски Илья
|3
|0
|Калигара Фабрицио
|3
|0
|Фаласко Никола
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Кваранта Данило
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Асколи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Лекко
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Асколи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
6
Лекко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Асколи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
5
42%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0
Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0
Асколи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2
Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0
Результаты матчей
Лекко
Асколи
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лекко
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
63
15
36
15
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 13
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|11.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|12.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|5 - 2
|11
|13.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 10
|11
|14.
|0:0
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 4
|6
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|14.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5