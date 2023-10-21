  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Лекко
0:1
Перерыв
Асколи
0'
16' Желтая карточка
Крочата Джованни
31' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
0:1
35' Гол
Несторовски Илья

Ход матча

16'
Крочата Джованни
 
31'
 
Калигара Фабрицио
35'
0:1
Несторовски Илья

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Асколи
8.10
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, fon.bet
3.20
Все Коэффициенты
22
Саракко
Умберто
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
99
Бузо
Николо
8
Серсанти
Алессандро
73
Lorenzo
Di
Stefano
90
Новакович
Андрия
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
10
Калигара
Фабрицио
18
Ди
Таккио
Франческо
23
Фальцерано
Марчелло
90
Мендеш
Педру
20
Миланезе
Томмазо
30
Несторовски
Илья
Лекко
4-2-3-1
Асколи
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alessandro Caporale 1 0.14
Ионице Артур 1 0.14
Эусепи Умберто 1 0.14
Новакович Андрия 1 0.14
Бузо Николо 1 0.14
Лепоре Франко 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.5
Родригес Пабло 2 0.2
Несторовски Илья 2 0.2
Манцари Джакомо 1 0.1
Фальцерано Марчелло 1 0.1
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 4 0
Марроне Лука 2 0
Alessandro Caporale 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Ионице Артур 1 0
Новакович Андрия 1 0
Matteo Battistini 1 0
Бузо Николо 1 0
Mattia Tordini 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 2 1
Несторовски Илья 3 0
Калигара Фабрицио 3 0
Фаласко Никола 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Лекко
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Асколи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Лекко
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Асколи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
6
Лекко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Асколи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
5
42%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0
Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0
Асколи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2
Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0

Результаты матчей

Лекко
Асколи

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лекко
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
5
1.5
3
6
1
5
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Кремонезе
 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
8.
Модена
 0:0 9 3 4 2 7 - 7 13
9.
Читтаделла
 0:1 10 3 4 3 9 - 12 13
10.
Пиза
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
11.
Асколи
 1:0 10 3 3 4 11 - 12 12
12.
Брешия
 0:0 7 2 5 0 5 - 2 11
13.
Зюйдтироль
 0:0 9 2 5 2 12 - 10 11
14.
Бари
 0:0 10 1 8 1 8 - 8 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 0:0 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
18.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 0:1 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 0:1 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Асколи
 1:0 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Тернана
 0:0 6 1 3 2 5 - 4 6
12.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Бари
 0:0 5 0 5 0 4 - 4 5
14.
Пиза
 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Кремонезе
 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 0:1 4 0 0 4 4 - 9 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Пиза
 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Модена
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Бари
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Брешия
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Читтаделла
 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
19.
Лекко
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Асколи
8.10
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, fon.bet
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лекко 0:1 Асколи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лекко
Асколи
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 