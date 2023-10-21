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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Лекко
0:2
Конец матча
Асколи
0'
16' Желтая карточка
Крочата Джованни
31' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
0:1
35' Гол
Несторовски Илья
0:1
49' Не забитый пенальти
Lorenzo Di Stefano
51' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
0:2
55' Гол
Кваранта Данило
87' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
90' Желтая карточка
Бузо Николо
90'+4

Ход матча

16'
Крочата Джованни
 
31'
 
Калигара Фабрицио
35'
0:1
Несторовски Илья
49'
Lorenzo Di Stefano
0:1
51'
Серсанти Алессандро
 
55'
0:2
Кваранта Данило
(Миланезе Томмазо)
59'
 
Байейе Брайан
Адьяпонг Клод
59'
 
Erdis Kraja
Калигара Фабрицио
64'
Davide Guglielmotti
Lorenzo Di Stefano
 
64'
Giorgio Galli
Серсанти Алессандро
 
77'
 
Джоване Самуэль
Мендеш Педру
77'
 
Родригес Пабло
Миланезе Томмазо
79'
Mattia Tordini
Ионице Артур
 
82'
 
Гнаоре Эдди
Erdis Kraja
85'
Эусепи Умберто
Лемменс Матс
 
87'
 
Фальцерано Марчелло
90'
Бузо Николо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 401 Количество передач 263
  • 61 Владение мячом, % 39
22
Саракко
Умберто
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
99
Бузо
Николо
8
Серсанти
Алессандро
73
Lorenzo
Di
Stefano
90
Новакович
Андрия
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
10
Калигара
Фабрицио
18
Ди
Таккио
Франческо
23
Фальцерано
Марчелло
90
Мендеш
Педру
20
Миланезе
Томмазо
30
Несторовски
Илья
Лекко
4-2-3-1
Асколи
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alessandro Caporale 1 0.14
Ионице Артур 1 0.14
Эусепи Умберто 1 0.14
Новакович Андрия 1 0.14
Бузо Николо 1 0.14
Лепоре Франко 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.5
Родригес Пабло 2 0.2
Несторовски Илья 2 0.2
Манцари Джакомо 1 0.1
Фальцерано Марчелло 1 0.1
Кваранта Данило 1 0.1
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 4 0
Марроне Лука 2 0
Alessandro Caporale 2 0
Бузо Николо 2 0
Серсанти Алессандро 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Ионице Артур 1 0
Новакович Андрия 1 0
Matteo Battistini 1 0
Mattia Tordini 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 2 1
Несторовски Илья 3 0
Калигара Фабрицио 3 0
Фаласко Никола 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Лекко
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Асколи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Лекко
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Асколи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
6
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Асколи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
4
40%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
5
42%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0
Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0
Асколи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2
Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0

Результаты матчей

Лекко
Асколи

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лекко
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
6
1.5
4
6
1
6
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Катанзаро
 0:0 10 5 4 1 15 - 13 19
4.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Брешия
 7 3 4 0 6 - 2 13
8.
Зюйдтироль
 9 3 4 2 13 - 10 13
9.
Модена
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Кремонезе
 10 3 4 3 12 - 11 13
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 10 - 13 13
12.
Пиза
 9 3 3 3 8 - 8 12
13.
Асколи
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 0:0 10 1 3 6 5 - 16 6
20.
Лекко
 7 0 1 6 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
4.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
13.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Пиза
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
16.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 0:0 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
8.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
9.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Модена
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 0:0 6 1 2 3 3 - 10 5
18.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Lorenzo Di Stefano пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Лекко 0:2 Асколи онлайн

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