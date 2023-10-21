  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Бари
0:0
Второй тайм: 50'
Модена
0'
12' Желтая карточка
Риччи Джакомо
14' Желтая карточка
Заро Джованни

Ход матча

12'
Риччи Джакомо
 
14'
 
Заро Джованни
21'
Белломо Никола
Майелло Раффаэле
 
46'
Моракьоли Грегорио
Араму Маттиа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Модена
3.25
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3.20
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3.20
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Все Коэффициенты
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
44
Акампора
Дженнаро
49
Араму
Маттиа
18
Дьяв
Давиде
20
Сибилли
Джузеппе
26
Riccardo
Gagno
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
90
Fabio
Abiuso
Бари
4-3-3
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

Бари
Модена

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
4:1
СCС
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.59
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
102

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцупиас Илиас 2 0.2
Насти Марко 2 0.2
Сибилли Джузеппе 1 0.1
Ди Чезаре Валерио 1 0.1
Дьяв Давиде 1 0.1
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.1
Майелло Раффаэле 0 0
Викари Франческо 0 0
Араму Маттиа 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.33
Тремолада Лука 1 0.11
Фальчинелли Диего 1 0.11
Бонфанти Николас 1 0.11
Fabio Abiuso 1 0.11
Манкони Якопо 0 0
Палумбо Антонио 0 0
Джерли Фабио 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 4 1
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Риччи Джакомо 2 0
Бренно 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Викари Франческо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shady Oukhadda 2 1
Манкони Якопо 3 0
Заро Джованни 3 0
Палумбо Антонио 2 0
Antonio Pergreffi 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Джерли Фабио 1 0
Коттали Маттео 1 0
Edoardo Duca 1 0
Понси Фабио 1 0
Fabio Abiuso 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
3
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
38%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2
Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2
Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0
ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1

Результаты матчей

Бари
Модена

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Бари
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Кремонезе
 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
8.
Модена
 0:0 9 3 4 2 7 - 7 13
9.
Читтаделла
 0:1 10 3 4 3 9 - 12 13
10.
Пиза
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
11.
Асколи
 1:0 10 3 3 4 11 - 12 12
12.
Брешия
 0:0 7 2 5 0 5 - 2 11
13.
Зюйдтироль
 0:0 9 2 5 2 12 - 10 11
14.
Бари
 0:0 10 1 8 1 8 - 8 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 0:0 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
18.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 0:1 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 0:1 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Асколи
 1:0 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Тернана
 0:0 6 1 3 2 5 - 4 6
12.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Бари
 0:0 5 0 5 0 4 - 4 5
14.
Пиза
 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Кремонезе
 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 0:1 4 0 0 4 4 - 9 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Пиза
 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Модена
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Бари
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Брешия
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Читтаделла
 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
19.
Лекко
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Араму Маттиа уходит с поля. Моракьоли Грегорио выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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