Тур: 10. Стадион: Сан Никола.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
22
Бренно
49
Араму
Маттиа
18
Дьяв
Давиде
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Бари
Модена
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.75
Среднее время на гол
62
120
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.59
0.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
102
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцупиас Илиас
|2
|0.2
|Насти Марко
|2
|0.2
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.1
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.1
|Дьяв Давиде
|1
|0.1
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.1
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Викари Франческо
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.33
|Тремолада Лука
|1
|0.11
|Фальчинелли Диего
|1
|0.11
|Бонфанти Николас
|1
|0.11
|Fabio Abiuso
|1
|0.11
|Манкони Якопо
|0
|0
|Палумбо Антонио
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|4
|1
|Насти Марко
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Риччи Джакомо
|2
|0
|Бренно
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Манкони Якопо
|3
|0
|Заро Джованни
|3
|0
|Палумбо Антонио
|2
|0
|Antonio Pergreffi
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
Результаты матчей
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
3
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
38%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2
Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2
Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0
ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1
Результаты матчей
Бари
Модена
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Бари
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
18
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 13
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|11.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|12.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|5 - 2
|11
|13.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 10
|11
|14.
|0:0
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 4
|6
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|14.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5