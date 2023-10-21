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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Бари
1:1
Конец матча
Модена
0'
12' Желтая карточка
Риччи Джакомо
14' Желтая карточка
Заро Джованни
55' Желтая карточка
Кристиан Каус
67' Желтая карточка
Коттали Маттео
68' Желтая карточка
Джерли Фабио
1:0
72' Гол
Сибилли Джузеппе
73' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
78' Желтая карточка
Kleis Bozhanaj
80' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
1:1
83' Гол
Манкони Якопо
90'+6
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
44
Акампора
Дженнаро
49
Араму
Маттиа
18
Дьяв
Давиде
20
Сибилли
Джузеппе
26
Riccardo
Gagno
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
90
Fabio
Abiuso
Бари
4-3-3
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

Бари
Модена

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
4:1
СCС
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.59
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
102

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 2 0.2
Куцупиас Илиас 2 0.2
Насти Марко 2 0.2
Ди Чезаре Валерио 1 0.1
Дьяв Давиде 1 0.1
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.1
Майелло Раффаэле 0 0
Викари Франческо 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.33
Манкони Якопо 1 0.11
Тремолада Лука 1 0.11
Фальчинелли Диего 1 0.11
Бонфанти Николас 1 0.11
Fabio Abiuso 1 0.11
Палумбо Антонио 0 0
Джерли Фабио 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 5 1
Сибилли Джузеппе 3 0
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Риччи Джакомо 2 0
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Викари Франческо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shady Oukhadda 2 1
Манкони Якопо 3 0
Заро Джованни 3 0
Палумбо Антонио 2 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Antonio Pergreffi 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Кристиан Каус 1 0
Edoardo Duca 1 0
Понси Фабио 1 0
Fabio Abiuso 1 0
Kleis Bozhanaj 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
3
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2
Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2
Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0
ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1

Результаты матчей

Бари
Модена

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
5 раз 50%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Бари
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
9
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Катанзаро
 0:0 10 5 4 1 15 - 13 19
4.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Брешия
 7 3 4 0 6 - 2 13
8.
Зюйдтироль
 9 3 4 2 13 - 10 13
9.
Модена
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Кремонезе
 10 3 4 3 12 - 11 13
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 10 - 13 13
12.
Пиза
 9 3 3 3 8 - 8 12
13.
Асколи
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 0:0 10 1 3 6 5 - 16 6
20.
Лекко
 7 0 1 6 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
4.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
13.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Пиза
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
16.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 0:0 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
8.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
9.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Модена
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 0:0 6 1 2 3 3 - 10 5
18.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
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