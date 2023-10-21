Тур: 10. Стадион: Никола Чераволо.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
История личных встреч
Катанзаро
ФералпиСало
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|3 (1)
|0.3
|Йемелло Пьетро
|2
|0.2
|Верна Лука
|2
|0.2
|Бьяши Томмазо
|2
|0.2
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.2
|Сунас Димитрис
|1
|0.1
|Помпетти Марко
|1
|0.1
|Бриньола Энрико
|1
|0.1
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.2
|Davide Balestrero
|2
|0.2
|Феличи Маттиа
|1
|0.1
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|4
|0
|Миранда Кевин
|1
|1
|Бригенти Николо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
|Davide Veroli
|1
|0
|Panos Katseris
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|5
|0
|Davide Balestrero
|5
|0
|Феличи Маттиа
|1
|1
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Пицциньякко Семуэль
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Катанзаро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ФералпиСало
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
1
Катанзаро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ФералпиСало
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
7%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2
Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1
ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3
Результаты матчей
Катанзаро
ФералпиСало
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
54
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 13
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|6 - 2
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|10 - 13
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|14.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|18.
|10
|1
|3
|6
|9 - 13
|6
|19.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|5 - 16
|6
|20.
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|19.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5