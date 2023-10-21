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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Катанзаро
3:0
Конец матча
ФералпиСало
0'
11' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
27' Желтая карточка
Panos Katseris
37' Желтая карточка
Карраро Федерико
1:0
51' Гол
Вандепутте Яри
65' Желтая карточка
Davide Veroli
2:0
74' Гол
Бьяши Томмазо
3:0
78' Гол в свои ворота
Loris Bacchetti
88' Желтая карточка
Париджини Витторио
90'+4
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
99
Доннарумма
Альфредо
9
Йемелло
Пьетро
1
Пицциньякко
Семуэль
19
Alessandro
Pilati
23
Чеппители
Лука
6
Loris
Bacchetti
66
Federico
Bergonzi
20
Зеннаро
Маттиа
21
Карраро
Федерико
39
Курфалидис
Христос
97
Феличи
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
9
Бутич
Карло
Катанзаро
4-4-2
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
ФералпиСало

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СCС
2:1
СCППО
2:2
СCППО
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 4 (1) 0.4
Бьяши Томмазо 3 0.3
Йемелло Пьетро 2 0.2
Верна Лука 2 0.2
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.2
Сунас Димитрис 1 0.1
Помпетти Марко 1 0.1
Бриньола Энрико 1 0.1
Сконьямилло Стефано 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.2
Davide Balestrero 2 0.2
Феличи Маттиа 1 0.1
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 4 0
Миранда Кевин 1 1
Бригенти Николо 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Panos Katseris 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 5 0
Davide Balestrero 5 0
Феличи Маттиа 1 1
Париджини Витторио 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Пицциньякко Семуэль 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Катанзаро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ФералпиСало
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
1
Катанзаро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ФералпиСало
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
7%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2
Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1
ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3

Результаты матчей

Катанзаро
ФералпиСало

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Катанзаро
 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
4.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Брешия
 7 3 4 0 6 - 2 13
8.
Зюйдтироль
 9 3 4 2 13 - 10 13
9.
Модена
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Кремонезе
 10 3 4 3 12 - 11 13
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 10 - 13 13
12.
Пиза
 9 3 3 3 8 - 8 12
13.
Асколи
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 10 1 2 7 5 - 19 5
20.
Лекко
 7 0 1 6 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
13.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Пиза
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
16.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
8.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
9.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Модена
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Карраро Федерико получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Panos Katseris получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Сконьямилло Стефано получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Катанзаро 3:0 ФералпиСало онлайн

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