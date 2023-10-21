Тур: 11. Стадион: Черноморец.
1:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
19'
1:0
37'
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Illia Ukhan
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Черноморец Од
Минай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|3
|0.27
|Бойчук Богдан
|2
|0.18
|Samson Iyede
|2
|0.18
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.18
|Шпорн Йон
|1
|0.09
|Кузык Орест
|1
|0.09
|Авагимян Артур
|1
|0.09
|Guy Hadida
|1
|0.09
|Ермаков Виталий
|1
|0.09
|Путря Илья
|1 (1)
|0.09
|Бадибанга Зигей
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.18
|Yegor Gunichev
|2
|0.18
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.18
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|2
|Шпорн Йон
|4
|0
|Кузык Орест
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Путря Илья
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Taras Dmytruk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кораблин Тимур
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Черноморец Од
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
2
Черноморец Од
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Минай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
21%
1
17%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
2
17%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5
Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1
Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0
Результаты матчей
Черноморец Од
Минай
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
46
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|10
|6
|1
|3
|15 - 8
|19
|3.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|16 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|22 - 13
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|6 - 7
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|0:1
|11
|0
|4
|7
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|12 - 10
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5