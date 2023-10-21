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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Черноморец Од
3:0
Конец матча
Минай
0'
1:0
19' Гол
Штогрин Андрей
37' Желтая карточка
Volodymyr Sharan
48' Желтая карточка
Ралюченко Андрей
2:0
68' Гол
Штогрин Андрей
72' Желтая карточка
Мельник Александр
3:0
81' Гол
Кузык Орест
90'+3
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
8
Шпорн
Йон
39
Бадибанга
Зигей
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
13
Бандура
Александр
3
Солдат
Игорь
73
Мельник
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
8
Andriy
Buleza
44
Vadym
Vitenchuk
77
Вишневский
Олег
6
Ралюченко
Андрей
22
Yegor
Tverdokhlib
78
Valeriy
Rogozynsky
19
Yegor
Gunichev
Черноморец Од
Минай

История личных встреч

Черноморец Од
Минай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 4 0.36
Бойчук Богдан 2 0.18
Кузык Орест 2 0.18
Samson Iyede 2 0.18
Васильев Александр Андреевич 2 0.18
Шпорн Йон 1 0.09
Авагимян Артур 1 0.09
Guy Hadida 1 0.09
Ермаков Виталий 1 0.09
Путря Илья 1 (1) 0.09
Бадибанга Зигей 0 0
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.18
Yegor Gunichev 2 0.18
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.18
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 2
Шпорн Йон 4 0
Кузык Орест 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Путря Илья 3 0
Авагимян Артур 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Samson Iyede 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Панасенко Сергей 2 0
Мельник Александр 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Taras Dmytruk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кораблин Тимур 2 0
Бандура Александр 0 1
Одарюк Владимир 1 0
Петько Сергей 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Черноморец Од
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Минай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
2
Черноморец Од
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Минай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
22%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Забито

17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
18%
1
17%
1-15
5
29%
29%
1
17%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
2
17%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5
Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1
Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0

Результаты матчей

Черноморец Од
Минай

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 10 6 3 1 18 - 10 21
3.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
5.
Рух Львов
 9 4 4 1 14 - 8 16
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
14.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 11 2 3 6 8 - 13 9
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Кривбасс
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Шахтёр Донецк
 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
5.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
6.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
10.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 5 1 2 2 3 - 3 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Джордан 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Andriy Buleza уходит с поля. Taras Dmytruk выходит вместо него
    • 37'
      Volodymyr Sharan получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Samson Iyede сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Штогрин Андрей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Черноморец Од 3:0 Минай онлайн

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