Тур: 8. Стадион: Клеантис Викелидис.
0:0
Перерыв
0'
9' Желтая карточкаПардо Рубен
11' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
16' Желтая карточкаStavros Petravrakis
34' Желтая карточкаДелияннидис Панайотис
45' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
Ход матча
9'
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
21
Пардо
Рубен
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Арис Салоники
Пансерраикос
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.17
Среднее время на гол
120
540
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.55
0.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
58
165
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.63
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.25
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.13
|Пардо Рубен
|1
|0.13
|Самора Альваро
|1
|0.13
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.43
|Алексич Коста
|3
|0.43
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.29
|Мургос Саввас
|1
|0.14
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.14
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.14
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Алексич Коста
|2
|0
|Уэдраого Исмаила
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Хован Адриан
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Арис Салоники
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
4
36%
1-15
4
36%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
3
30%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0
Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Mikrasiatikos - Пансерраикос 0:2 Asteras Kaisarianis - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0
Результаты матчей
Арис Салоники
Пансерраикос
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
25
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 12
|12
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|4 - 14
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1