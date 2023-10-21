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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Арис Салоники
0:0
Перерыв
Пансерраикос
0'
9' Желтая карточка
Пардо Рубен
11' Желтая карточка
Maximiliano Moreira
16' Желтая карточка
Stavros Petravrakis
34' Желтая карточка
Делияннидис Панайотис
45' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис

Ход матча

9'
Пардо Рубен
 
11'
 
Maximiliano Moreira
16'
 
Stavros Petravrakis
34'
 
Делияннидис Панайотис
45'
 
Стаикос Пасхалис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
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Арис Салоники
Ничья
Пансерраикос
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
20
Джурасек
Невен
28
Верстрате
Биргер
27
Менендес
Джонатан
21
Пардо
Рубен
80
Морон
Лоренцо
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
5
Авлонитис
Тасос
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
69
Maximiliano
Moreira
21
Мургос
Саввас
18
Хадзистравос
Зисис
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
Арис Салоники
4-4-2
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Пансерраикос

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМС
1:0
ФЛ
2:0
ФЛ
1:3
ФЛ
0:0
ФЛ
4:0
ВФЛ
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.17

Среднее время на гол

120
540

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.55
0.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

58
165

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 5 0.63
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.25
Христодулопулос Лазарос 1 0.13
Пардо Рубен 1 0.13
Самора Альваро 1 0.13
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Сулейманов Магомед-Шапи 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Пальма Луис 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.43
Алексич Коста 3 0.43
Пилеас Костас 2 (1) 0.29
Мургос Саввас 1 0.14
Делияннидис Панайотис 1 0.14
Бергстрём Эмиль 1 0.14
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Хадзистравос Зисис 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулиан Диас 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Феррари Франко 2 0
Дарида Владимир 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Самора Альваро 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 1 2
Стаикос Пасхалис 3 0
Мургос Саввас 3 0
Stavros Petravrakis 2 0
Алексич Коста 2 0
Уэдраого Исмаила 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Байрович Адмир 1 0
Делияннидис Панайотис 1 0
Хован Адриан 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Вулери Каин 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Marios Sofianos 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Арис Салоники
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
4
36%
1-15
4
36%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
3
30%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0
Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Mikrasiatikos - Пансерраикос 0:2 Asteras Kaisarianis - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0

Результаты матчей

Арис Салоники
Пансерраикос

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
Панатинаикос
 7 5 1 1 21 - 5 16
3.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 10 - 9 12
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Пансерраикос
 0:0 7 2 4 1 11 - 10 10
8.
Арис Салоники
 0:0 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Астерас
 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Панетоликос
 8 1 3 4 4 - 14 6
12.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
13.
Атромитос
 7 0 3 4 4 - 15 3
14.
Волос
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Арис Салоники
 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
11.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Пансерраикос
 0:0 4 0 3 1 5 - 7 3
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Арис Салоники
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
13.
Атромитос
 5 0 1 4 3 - 14 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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Ничья
Пансерраикос
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