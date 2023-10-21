Тур: 8. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаПардо Рубен
11' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
16' Желтая карточкаStavros Petravrakis
35' Желтая карточкаДелияннидис Панайотис
45' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
57' Желтая карточкаВерстрате Биргер
60' Желтая карточкаБергстрём Эмиль
90' Желтая карточкаХован Адриан
90' Желтая карточкаПанагидис Михаил
1:0
90' ГолФабиано Лейсманн
90'+10
Ход матча
10'
45'
57'
60'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
21
Пардо
Рубен
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Арис Салоники
Пансерраикос
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.17
Среднее время на гол
120
540
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.55
0.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
58
165
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.63
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.38
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.13
|Пардо Рубен
|1
|0.13
|Самора Альваро
|1
|0.13
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.43
|Алексич Коста
|3
|0.43
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.29
|Мургос Саввас
|1
|0.14
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.14
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.14
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Верстрате Биргер
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Панагидис Михаил
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хован Адриан
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Алексич Коста
|2
|0
|Уэдраого Исмаила
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Бергстрём Эмиль
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Арис Салоники
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
3
60%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
5
63%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
4
36%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
3
30%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0
Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Mikrasiatikos - Пансерраикос 0:2 Asteras Kaisarianis - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0
Результаты матчей
Арис Салоники
Пансерраикос
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
35
34
26
25
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1