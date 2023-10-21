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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Шахтёр Донецк
1:0
Первый тайм: 44'
ЛНЗ Черкассы
0'
1:0
19' Гол
Сикан Даниил
34' Желтая карточка
Бондаренко Артём
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
20
Топалов
Дмитрий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
94
Пеньков
Герман
23
Насонов
Александр
34
Муравский
Назарий
33
Селин
Евгений
95
Стасюк
Пётр
37
Рыбалка
Сергей
7
Шестаков
Сергей
10
Бойко
Виталий
5
Калюжный
Иван
17
Норенков
Денис
19
Хобленко
Алексей
Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкассы

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 3 0.3
Матвиенко Николай 3 0.3
Крыськив Дмитрий 2 0.2
Сикан Даниил 2 0.2
Назарина Егор 2 0.2
Траоре Лассина 2 0.2
Судаков Георгий 2 0.2
Зубков Александр 1 0.1
Вьюнник Богдан 1 0.1
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 3 0.27
Бойко Виталий 2 (1) 0.18
Норенков Денис 1 0.09
Шестаков Сергей 1 0.09
Наумец Владислав 1 0.09
Стасюк Пётр 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 2
Степаненко Тарас 3 0
Судаков Георгий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Гочолеишвили Гиорги 1 1
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 3 0
Муравский Назарий 3 0
Норенков Денис 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Олейник Денис 1 0
Ковалёв Максим 1 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Бойко Виталий 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЛНЗ Черкассы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

13
2
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ЛНЗ Черкассы
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

14
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
5
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
20%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
3
60%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

17
8
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 6
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
2
12%
4
50%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
4
40%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3
Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1
Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
7
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 10 6 3 1 18 - 10 21
3.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
5.
Рух Львов
 9 4 4 1 14 - 8 16
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
14.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 11 2 3 6 8 - 13 9
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Кривбасс
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Шахтёр Донецк
 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
5.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
6.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
10.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 5 1 2 2 3 - 3 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Джордан 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Весь список
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Шахтёр Донецк
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