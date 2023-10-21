Тур: 11. Стадион: Арена Львов.
3:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолСикан Даниил
34' Желтая карточкаБондаренко Артём
78' Желтая карточкаКонопля Ефим
2:0
83' ГолКелси Кевин
3:0
90' ГолКелси Кевин
90'+6
Ход матча
19'
1:0
34'
78'
83'
2:0
90'
3:0
26
Конопля
Ефим
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дарио Срна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|3
|0.3
|Матвиенко Николай
|3
|0.3
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.2
|Сикан Даниил
|2
|0.2
|Назарина Егор
|2
|0.2
|Траоре Лассина
|2
|0.2
|Судаков Георгий
|2
|0.2
|Келси Кевин
|2
|0.2
|Зубков Александр
|1
|0.1
|Вьюнник Богдан
|1
|0.1
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|3
|0.27
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.18
|Норенков Денис
|1
|0.09
|Шестаков Сергей
|1
|0.09
|Наумец Владислав
|1
|0.09
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|3
|0
|Судаков Георгий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Норенков Денис
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Олейник Денис
|1
|0
|Ковалёв Максим
|1
|0
|Насонов Александр
|1
|0
|Пеньков Герман
|1
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЛНЗ Черкассы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
13
2
Шахтёр Донецк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ЛНЗ Черкассы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
14
2
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
13
5
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
20%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
3
60%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
20
8
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 7
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
20%
4
50%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
1
10%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3
Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1
Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
38
37
110
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|3.
|10
|6
|1
|3
|15 - 8
|19
|4.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|22 - 13
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|9.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|6 - 7
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 16
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|11
|0
|4
|7
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|12 - 10
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|2 - 2
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|4 (1)
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5