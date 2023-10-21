Тур: 11. Стадион: Ника.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
18'
71
Шостак
Денис
23
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Шостак ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
-
14 Милько ВадимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Александрия
Колос Ковалёвка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Среднее время на гол
112
56
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.18
|Скорко Данил
|2
|0.18
|Кравченко Антон
|1
|0.09
|Джеовани
|1
|0.09
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.09
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.18
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.09
|Безбородько Денис
|1
|0.09
|Салабай Антон
|1
|0.09
|Vladyslav Veleten
|1
|0.09
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|4
|0
|Логинов Сергей
|2
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Roman Savchenko
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурда Никита
|5
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Безбородько Денис
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
0
4
Александрия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
38%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5
Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3
Результаты матчей
Александрия
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Александрия
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|3.
|10
|6
|1
|3
|15 - 8
|19
|4.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|22 - 13
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|9.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|6 - 7
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 16
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|11
|0
|4
|7
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|12 - 10
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|2 - 2
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|4 (1)
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5