Тур: 11. Стадион: Ника.
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаБондаренко Валерий
0:1
45' ГолЛучкевич Валерий
52' Красная карточкаПопов Кирилл
58' Желтая карточкаRoman Savchenko
89' Желтая карточкаЛогинов Сергей
90'+6
Ход матча
45'
0:1
52'
58'
89'
71
Шостак
Денис
23
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Шостак ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
-
14 Милько ВадимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Александрия
Колос Ковалёвка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Среднее время на гол
112
56
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.18
|Скорко Данил
|2
|0.18
|Кравченко Антон
|1
|0.09
|Джеовани
|1
|0.09
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.09
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.18
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.09
|Лучкевич Валерий
|1
|0.09
|Безбородько Денис
|1
|0.09
|Салабай Антон
|1
|0.09
|Vladyslav Veleten
|1
|0.09
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|4
|0
|Логинов Сергей
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурда Никита
|5
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
0
4
Александрия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
18%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
35%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5
Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3
Результаты матчей
Александрия
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Александрия
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
110
29
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|4 (1)
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5