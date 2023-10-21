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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Александрия
0:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
18' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
0:1
45' Гол
Лучкевич Валерий
52' Красная карточка
Попов Кирилл
58' Желтая карточка
Roman Savchenko
89' Желтая карточка
Логинов Сергей
90'+6
44
Ермаков
Георгий
71
Шостак
Денис
18
Логинов
Сергей
5
Roman
Savchenko
24
Мартынюк
Александр
55
Смирный
Евгений
91
Михайленко
Николай
6
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
8
Kyrylo
Sigeev
11
Шулянский
Артём
23
Фесюн
Кирилл
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
15
Черноморец
Александр
27
Лучкевич
Валерий
32
Попов
Кирилл
I
7
Демченко
Александр
29
Емец
Владислав
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
19
Кариока
Силва
Александрия
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Александрия
Колос Ковалёвка

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Среднее время на гол

112
56

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.18
Скорко Данил 2 0.18
Кравченко Антон 1 0.09
Джеовани 1 0.09
Кулаковский Артем 1 (1) 0.09
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.18
Ореховский Павел 1 (1) 0.09
Лучкевич Валерий 1 0.09
Безбородько Денис 1 0.09
Салабай Антон 1 0.09
Vladyslav Veleten 1 0.09
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 4 0
Логинов Сергей 3 0
Roman Savchenko 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Скорко Данил 2 0
Кравченко Антон 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Шостак Денис 1 0
Микитишин Артур 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурда Никита 5 0
Богданов Андрей 4 0
Золотов Николай 2 1
Бондаренко Валерий 3 0
Безбородько Денис 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Мякушко Сергей 1 0
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Демченко Александр 1 0
Салабай Антон 1 0

Результаты матчей

Александрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

0
4
Александрия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
18%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
35%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5
Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3

Результаты матчей

Александрия
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Александрия
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
3.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
5.
Рух Львов
 9 4 4 1 14 - 8 16
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Колос Ковалёвка
 11 3 6 2 7 - 7 15
9.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Александрия
 11 2 3 6 7 - 17 9
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Кривбасс
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
5.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
6.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
7.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
9.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Джордан 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Лучкевич Валерий бьет в цель!
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