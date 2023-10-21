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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Панетоликос
2:0
Второй тайм: 90+'
Волос
0'
23' Желтая карточка
Войлис Александрос
26' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
1:0
45' Гол
Льявас Георгиос
53' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
56' Желтая карточка
Главчич Неманья
62' Желтая карточка
Баррьентос Жан
2:0
80' Гол
Дуарте Бруно

Ход матча

23'
Войлис Александрос
 
26'
 
Гарсия Хуан Мануэль
45'
Льявас Георгиос
1:0
53'
Хуанпи Аньор
 
54'
 
Баррьентос Жан
Корнетт Кентен
56'
 
Главчич Неманья
62'
 
Баррьентос Жан
69'
 
Энгин Ахмет
Делетич Милош
69'
 
Махаирас Теодосиос
Труйе Алексис
70'
Хацитеодоридис Илиас
Franco Baldassarra
 
70'
Шенгелия Леван
Дуарте Фредерику
 
78'
Соуза Жоау Педру
Войлис Александрос
 
78'
 
Бертолио Факундо
Луна Антонио
80'
Дуарте Бруно
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Волос
2.14
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5.60
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3.55
Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
34
Facundo
Perez
80
Franco
Baldassarra
24
Pedro
Silva
Torrejon
19
Войлис
Александрос
14
Дуарте
Фредерику
30
Пападопулос
Симеон
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
6
Цоканис
Тасос
29
Корнетт
Кентен
11
Главчич
Неманья
10
Труйе
Алексис
13
Луна
Антонио
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
7
Делетич
Милош
Панетоликос
3-5-2
Волос
3-4-3

История личных встреч

Панетоликос
Волос

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.29

Среднее время на гол

108
70

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.67

Среднее время на гол

52
135

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.13
Малис Александрос 1 0.13
Дуарте Бруно 1 0.13
Льявас Георгиос 1 0.13
Pedro Silva Torrejon 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.29
Алхо Николай 1 0.14
Сьелис Христос 1 0.14
Труйе Алексис 1 (1) 0.14
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 2 0
Хуанпи Аньор 2 0
Facundo Perez 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Серхио Диас 1 0
Младен Себастьян 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Малис Александрос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 3 0
Цоканис Тасос 2 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Тахатос Эфстатиос 2 0
Баррьентос Жан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Делетич Милош 1 0
Главчич Неманья 1 0
Сьелис Христос 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Волос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Панетоликос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Волос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
2
Панетоликос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Волос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
3
21%
6
40%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3
Волос
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1
Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2

Результаты матчей

Панетоликос
Волос

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
Панатинаикос
 7 5 1 1 21 - 5 16
3.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 10 - 9 12
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
Астерас
 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Панетоликос
 2:0 8 1 3 4 4 - 14 6
12.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
13.
Атромитос
 7 0 3 4 4 - 15 3
14.
Волос
 0:2 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
11.
Панетоликос
 2:0 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 0:2 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Панетоликос
 2:0 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Волос
 0:2 4 0 1 3 1 - 9 1
13.
Атромитос
 5 0 1 4 3 - 14 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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